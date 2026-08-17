കാസർകോട് മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; രണ്ട് മാസത്തിനിടെ പ്രതികൾ കൈമാറിയത് 49 ലക്ഷം രൂപ
റിയ എന്ന യുവതിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ബംഗളൂരുവിലെ നൈജീരിയൻ സംഘത്തിൽ നിന്ന് പ്രതികൾ എംഡിഎംഎ വാങ്ങിയിരുന്നത്.
Published : August 17, 2026 at 2:16 PM IST
കാസർകോട്: കാലിക്കടവിലെ എംഡിഎംഎ വേട്ടയിൽ പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പൊലീസ്. ലഹരി ഇടപാടിനായി ബംഗളൂരുവിൽ താമസിക്കുന്ന റിയ എന്ന യുവതിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചെന്നാണ് ലഭിച്ച വിവരം. രണ്ട് മാസത്തിനിടെ 49 ലക്ഷം രൂപ പ്രതികൾ നൽകിയെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
റിയ എന്ന യുവതിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ബംഗളൂരുവിലെ നൈജീരിയൻ സംഘത്തിൽ നിന്ന് പ്രതികൾ എംഡിഎംഎ വാങ്ങിയിരുന്നത്. ഇതിനായി പല തവണ പ്രതികൾ റിയയുടെ അകൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസിന് ലഭിച്ച വിവരം അനുസിരിച്ച് രണ്ട് മാസത്തിനിടെ മാത്രം കൈമാറിയത് 49 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പ്രതികളായ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, സൈനുൽ ആബിദ്, അബ്ദുൾ സലാം എന്നിവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ് പണം അയച്ചത്.
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സൈനുൽ ആബിദ് ബംഗളൂരുവിൽ എംഡിഎംഎ വാങ്ങാൻ എത്തിയപ്പോൾ റിയ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി. ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയുള്ള ലഹരി കടത്തിന് പ്രതികകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് എന്താണെന്നതിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാണ്. ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചോ എന്നതിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. 140 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കാലിക്കടവിൽ വിൽപ്പന നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതികൾ പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായത്. പിടിയിലായ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശികളായ കെ എച്ച് മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, പിഎ അബ്ദുൾ സലാം, പിഎ അബ്ബാസ് എന്നിവർ നേരിട്ടാണ് മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കുന്നത്.
അസുഖ ബാധിതനായതിനാൽ യാത്ര ചെയ്യാനാവാത്തതിനാൽ നാലാമനായി പിടിയിലായ സൈനുലാബ്ദീൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിക്കും. ബംഗളൂരു സംഘത്തിൽ നിന്നും ഗ്രാമിന് 900 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന എംഡിഎംഎ ഗ്രാമിന് 2200 രൂപക്കാണ് മൊത്ത കച്ചവടത്തിൽ ഇവർ വിൽപന നടത്തുന്നത്. ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ ഇത് ഗ്രാമിന് 3000 മുതൽ 3500 രൂപ വരെ വിലയിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിക്കുന്നു.
100 ഗ്രാം മുതൽ ഒരു കിലോ വരെ എത്ര അളവിലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കും. സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ സംഘത്തിൽ ഒരാൾ പണം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ എംഡിഎംഎ കൈമാറൂ. പ്രതികൾ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധവും മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി പ്രതികൾ അടുത്തിടപഴകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
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