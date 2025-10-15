ETV Bharat / state

പൊറോട്ട വാങ്ങാനെത്തുന്നവര്‍ക്ക് ലഹരി വില്‍പ്പന; എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

എംഡിഎംഎ വില്‍പ്പന നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. ഫ്രാൻസിസ് റോഡിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന ആഫാമാണ് പിടിയിലായത്. വില്‍പ്പന നടത്തിയത് പൊറോട്ട കച്ചവടത്തിന് മറവില്‍.

MDMA CASE ARREST IN KOZHIKODE MDMA CASE ARREST DRUG CASE KOZHIKODE എംഡിഎംഎ കേസ് അറസ്റ്റ്
Accused Afam And MDMA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 15, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: പൊറോട്ട വില്‍പ്പനയുടെ മറവിൽ എംഡിഎംഎ വിതരണം ചെയ്‌ത യുവാവ് പിടിയില്‍. കോഴിക്കോട് ഫ്രാൻസിസ് റോഡിൽ ടിബി ക്ലിനിക്കിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന കെടി ആഫാമാണ് പിടിയിലായത്. വിപണിയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ വില വരുന്ന 30 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ ഇയാളിൽ നിന്നും പിടികൂടി. ഇന്നലെയാണ് (ഒക്‌ടോബര്‍ 14) സംഭവം.

പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കി നഗരത്തിന്‍റെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ ഇയാള്‍ വില്‍പ്പന നടത്തും. അതിനിടെ ആവശ്യക്കാരെത്തുമ്പോള്‍ പൊറോട്ടയ്‌ക്കൊപ്പം എംഡിഎംഎയും നല്‍കും. യുവാക്കളെയും വിദ്യാര്‍ഥികളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വില്‍പ്പന. ഇത്തരത്തില്‍ ലഹരി വില്‍പ്പന നടത്തിയാല്‍ പൊലീസിന് അടക്കം സംശയം തോന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ഇയാളുടെ ധാരണ.

എംഡിഎംഎ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരാളെ പിടികൂടിയതോടെയാണ് പൊറോട്ടയുടെ മറവില്‍ ലഹരി വില്‍പ്പന നടക്കുന്നതിന്‍റെ വിവരം ഡാന്‍സാഫിന് ലഭിക്കുന്നത്. വിവരം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡാന്‍സാഫ് സംഘം ഏറെ നാളായി ആഫാമിനെ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്നാണ് കോഴിക്കോട് ടൗണ്‍ പൊലീസിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഡാന്‍സാഫ് ആഫാമിനെ പിടികൂടിയത്. സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ പൊറോട്ടയ്‌ക്കൊപ്പം ലഹരി മരുന്നും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ പൊറോട്ട മാത്രമാണുള്ളതെന്നാണ് പ്രതി പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് നടത്തിയ ദേഹ പരിശോധനയിലാണ് എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇതോടെ ഇയാളെ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വില്‍പ്പനയ്‌ക്കായി അഫാമിന് ലഹരി മരുന്ന് കൈമാറുന്ന സംഘത്തെ കുറിച്ചും ഡാന്‍സാഫിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സാധാരണ ലഹരി വില്‍പ്പന നടത്തുന്നവർ പലപ്പോഴും ലഹരി മാത്രമാണ് വിൽപ്പന നടത്താറുള്ളത്. എന്നാല്‍ കോഴിക്കോട് അടുത്തിടെ പിടികൂടിയവരെല്ലാം ഇത്തരത്തില്‍ വില്‍പ്പനക്കായി മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിച്ചതായി ഡാന്‍സാഫ് പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കോഴിക്കോട് ടൗണും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിലും അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമാക്കുമെന്ന് ഡാൻസാഫ് എസ്‌ഐ മനോജ് എടയേടത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ലഹരി വില്‍പ്പന നടത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം പിടിയിലായ ആഫാമിന്‍റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്‌തു.

സമാന സംഭവം ഹൈദരാബാദും: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദരാബാദിലും സമാന സംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇഡലി, ദോശ വില്‍പ്പനയ്‌ക്ക് മറവില്‍ കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്‌ത യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പ്രഭാത ഭക്ഷണം വില്‍പ്പന നടത്തുന്ന പാക്കറ്റുകളിലാക്കിയാണ് കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.

കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയതാകട്ടെ വില്‍പ്പനക്കാരന്‍റെ വാഹനാപകടത്തിലൂടെയാണ്. ആല്‍വാള്‍ സ്വദേശിയായ യുവാവ് പ്രഭാത ഭക്ഷണവും കഞ്ചാവും വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിക്കവേ വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു. ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണ പൊതികളെല്ലാം റോഡിലേക്ക് വീണു. സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് ഇയാള്‍ റോഡില്‍ നിന്നും നീക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൊതികളിലെ കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

Also Read: ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങളില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തിയത് കോടികള്‍ വിലയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ്; ബെംഗളുരു വിമാനത്താവളത്തില്‍ വന്‍ ലഹരി വേട്ട, മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

TAGGED:

MDMA CASE ARREST IN KOZHIKODE
MDMA CASE ARREST
DRUG CASE KOZHIKODE
എംഡിഎംഎ കേസ് അറസ്റ്റ്
MDMA CASE ARREST IN KOZHIKODE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.