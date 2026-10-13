എംസി റോഡ് വികസനം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി; കൊട്ടാരക്കര ബൈപാസിന് 254 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി
തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ചെങ്ങന്നൂർ വരെയും കോട്ടയം മുതൽ അങ്കമാലി വരെയുമായാണ് വികസനം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നത്
Published : October 13, 2026 at 2:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ റോഡ് ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ജീവനാഡിയായ തിരുവനന്തപുരം–അങ്കമാലി എംസി റോഡ് വികസനം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി.കെ. ബഷീർ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ചെങ്ങന്നൂർ വരെയും കോട്ടയം മുതൽ അങ്കമാലി വരെയുമായാണ് വികസനം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഏഴ് കോടി രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊട്ടാരക്കര ബൈപാസ് നിർമാണത്തിന് 254 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എത്രയും വേഗം സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നിർമാണത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗതാഗത പാതകളിലൊന്നായ എംസി റോഡിൻ്റെ വികസനം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ച് നടപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ചെങ്ങന്നൂർ വരെ ഒരു ഭാഗമായും കോട്ടയം മുതൽ അങ്കമാലി വരെ മറ്റൊരു ഭാഗമായും തിരിച്ചാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഏഴ് കോടി രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പി.കെ. ബഷീർ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു.
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കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ അവതരിപ്പിച്ച ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. എംസി റോഡിന്റെ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാസം ബന്ധപ്പെട്ട എംഎൽഎമാരുടെയും എംപിമാരുടെയും യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
എംസി റോഡ് കേരളത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന സഞ്ചാരപാതയാണെന്നും അതിൻ്റെ വികസനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായം സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി, കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എംസി റോഡ് വികസനത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതാണെന്നും തൻ്റെ കാലത്തെങ്കിലും റോഡ് ശരിയാക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് നോക്കട്ടെയെന്നും മന്ത്രി ബഷീർ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിയുടെ മറുപടി സഭയിലാകെ ചിരി പടർത്തി.
കൊട്ടാരക്കര ബൈപാസിന് 254 കോടി
കൊട്ടാരക്കര ബൈപാസ് നിർമാണത്തിന് 254 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയതായി പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 22.6 കോടി രൂപ കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എത്രയും വേഗം ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നിർമാണത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൊട്ടാരക്കര ബൈപാസ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലിൻ്റെ കാലത്ത് കിഫ്ബി വഴി 5,000 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും പണം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി ബഷീർ വ്യക്തമാക്കി. കിഫ്ബി വഴി പണം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
കൊട്ടാരക്കരയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ബൈപാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള റോഡ് വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും സഭയിൽ ഉയർന്നു. എംസി റോഡ് കേരളത്തിൻ്റെ ഹൃദയധമനിയാണെന്നും പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ബൈപാസുകൾ ഒരുക്കി റോഡ് വികസനം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകണമെന്നും കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ദേശീയപാത നിർമാണം വൈകുന്നു
കേരളത്തിൽ ദേശീയപാത നിർമാണം മന്ദഗതിയിലാണെന്നും സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും നിർമാണം പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പി.കെ. ബഷീർ പറഞ്ഞു. ദേശീയപാത വികസന കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനികളുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേരളം സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കരാർ കമ്പനികളുടെ യോഗം സർക്കാർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പകരം ജൂനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് അയക്കുന്നതെന്നും അവർ സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മടങ്ങുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും കരാർ കമ്പനികൾ വേണ്ടത്ര മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ദേശീയപാത നിർമാണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത-ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്ക രിയെ രണ്ടുതവണ കണ്ടിരുന്നു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കേരളത്തിന് കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചതെന്ന് പി.കെ. ബഷീർ പറഞ്ഞു.
ഓരോ റീച്ചിലും 50 അടിപ്പാതകൾ വരെ വേണമെന്ന ആവശ്യങ്ങൾ എംഎൽഎമാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എലവേറ്റഡ് പാതകളോ ഓവർബ്രിഡ്ജുകളോ വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നു. ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങളാണ് നിർമാണം വൈകാൻ കാരണമെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണമെന്നും ബഷീർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് താൻ വ്യക്തമാക്കിയതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദേശീയപാത 66-ൽ 70 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത്. 2025-ൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്ന അരൂർ–തുറവൂർ എലവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ പണിയും ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുകയാണെന്ന് മന്ത്രി സമ്മതിച്ചു. കേരളത്തെ ഒറ്റ ഇടമായി കണ്ട് എല്ലാ റോഡുകളുടെയും വികസനം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ദേശീയപാത നിർമാണത്തിനായി ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏകദേശം 6,000 കോടി രൂപ കേന്ദ്രത്തിന് നൽകേണ്ടിവന്നതായി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിർമാണം വൈകുന്നതുമൂലം അപകടങ്ങളും വർധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൈപ്പമംഗലത്ത് എട്ട് എൻജിനീയറിങ് കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിൽ ഇടിച്ച് മരിച്ച സംഭവവും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. സർക്കാർ ഇടപെട്ട് നിർമാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ബാലഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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