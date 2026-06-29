ETV Bharat / state

നാലാം നിലയില്‍ നിന്നും ചാടി; മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനി മരിച്ചു

ഒന്നാം വർഷ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് സ്‌നേഹ.

JUBLIEE MISSION MEDICAL COLLEGE SUICIDE ATTEMPT OF STUDENT THRISSUR SUICIDE MBBS STUDENT SUICIDE ATTEMPT
Representative image. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 11:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂര്‍: ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹോസ്റ്റലില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യ. കോട്ടയം സ്വദേശി സ്നേഹയാണ് മരിച്ചത്. ഒന്നാം വർഷ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് സ്‌നേഹ. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ നാലാം നിലയില്‍ നിന്നും വിദ്യാര്‍ഥിനി താഴേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയായിരുന്നു.

നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ഹോസ്റ്റല്‍ ജീവനക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരുന്നു. ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തില്‍ തൃശൂര്‍ ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

TAGGED:

JUBLIEE MISSION MEDICAL COLLEGE
SUICIDE OF STUDENT
THRISSUR SUICIDE
MBBS STUDENT SUICIDE ATTEMPT
MBBS STUDENTS SUICIDE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.