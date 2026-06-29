നാലാം നിലയില് നിന്നും ചാടി; മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥിനി മരിച്ചു
ഒന്നാം വർഷ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് സ്നേഹ.
Representative image. (ETV Bharat)
Published : June 29, 2026 at 11:32 AM IST
തൃശൂര്: ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹോസ്റ്റലില് വിദ്യാര്ഥിനിയുടെ ആത്മഹത്യ. കോട്ടയം സ്വദേശി സ്നേഹയാണ് മരിച്ചത്. ഒന്നാം വർഷ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് സ്നേഹ. കെട്ടിടത്തിന്റെ നാലാം നിലയില് നിന്നും വിദ്യാര്ഥിനി താഴേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയായിരുന്നു.
നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട ഹോസ്റ്റല് ജീവനക്കാര് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരുന്നു. ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തില് തൃശൂര് ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.