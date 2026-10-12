'ഇത് രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലാണ്, ഇഡിയും വിഡിയും ചേര്ന്ന മാച്ച് ഫിക്സിങ്': എംബി രാജേഷ്
കോടതിക്ക് മുകളിലല്ല ഇഡിയെന്നും കോടതികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും എംബി രാജേഷ്
Published : October 12, 2026 at 6:15 PM IST
പാലക്കാട്: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി നടപടി രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടലാണെന്നും ഇഡിയും വിഡിയും ചേർന്ന മാച്ച് ഫിക്സിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എംബി രാജേഷ് ആരോപിച്ചു. ഇഡിക്ക് സർക്കാർ സൗകര്യമൊരുക്കി കൊടുത്തെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇഡിയുമായി സർക്കാർ ഒത്തുകളിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
മാത്യു കുഴൽനാടൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്കപ്പുറം പുതിയതായി എന്താണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ച രാജേഷ്, മൂന്ന് കോടതികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ ഇഡി പറയുന്നതെല്ലാം വേദവാക്യമായി കാണുന്ന സമീപനമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് വിമർശിച്ചു. കോടതിക്ക് മുകളിലല്ല ഇഡിയെന്നും കോടതികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത ഏജൻസിയാണ് ഇഡിയെന്ന് ആരോപിച്ച രാജേഷ്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നേടിയ മൊഴികൾ പരിശോധിക്കാതെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഇഡിയുടെ നടപടികളെ ക്രിമിനൽ സംഘത്തിൻ്റെ രീതികളോടാണ് അദ്ദേഹം ഉപമിച്ചത്. ഗോൾകീപ്പറില്ലാത്ത ഗോൾപോസ്റ്റിൽ ഗോൾ അടിക്കുന്നതുപോലെ ഒരു വിധി സമ്പാദിച്ച് പിണറായി വിജയനെയും ഇടതുപക്ഷത്തെയും വേട്ടയാടാനാണ് ശ്രമമെന്നും രാജേഷ് ആരോപിച്ചു. ഈ നീക്കത്തെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പിണറായി വിജയനെതിരായ നടപടിയിൽ ഇപ്പോൾ ആഹ്ളാദിക്കുന്നവർ നാളെ തങ്ങൾക്കെതിരെയും ഇഡി എത്തിയേക്കാമെന്ന കാര്യം ഓർക്കണമെന്നും രാജേഷ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ്റെ നിലപാടിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. സതീശൻ ചെയ്യുന്നത് ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നതുപോലെയാണെന്നും രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
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ഇന്ന് എഫ്ഐആറിട്ട നടപടി ഇഡിയും വിഡിയും ചേർന്ന മാച്ച് ഫിക്സിങ്ങിൻ്റെ ഫലമാണ്. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇഡിയുമായി ഒത്തുക്കളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയമായ നേട്ടങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിയമത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള കേസല്ലെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ മൂന്ന് കോടതിയിൽ പോയി തോറ്റോടിയത്.
വിജിലൻസ് കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും തള്ളിയ കേസ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ കോടതിയുടെ സമയം മെനക്കെടുത്തിയാൽ പിഴയിടും എന്ന തക്കതായ താക്കീതും കുഴൽനാടന് ലഭിച്ചിരുന്നു. കുഴൽനാടൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്കപ്പുറം പുതിയതായി എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് കോടതികൾ ഒഴിവാക്കിയ തെളിവുകൾ ഇഡി യാതൊരു പരിശോധനയും കൂടാതെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് വിശ്വസനീയമാക്കിയത് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വിശ്വാസനീയതയും ഇല്ലാത്ത മേഖലയാണ് ഇഡി. പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നേടിയെടുത്ത മൊഴികൾ ദുരുപയോഗിച്ചാണ് ഇഡി ഇപ്പോൾ കേസ് നടത്തുന്നത്. സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസുമാരായ ഉജ്ജൽ ഭയാലും കോട്ടിശ്വർ സിങ്ങും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഇഡിക്ക് ശക്തമായ താക്കീതാണ് നൽകിയത്.
ഇഡി ക്രിമിനൽ സംഘത്തെ പോലെ പെരുമാറരുത്, കർശനമായ നിയമത്തിൻ്റെ നാല് അതിരുകളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിരുന്നു. ഇവിടെ ക്രിമിനൽ സംഘത്തെ പോലെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ഇഡി മൊഴികൾ എടുക്കുന്നതെന്നും എംബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
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