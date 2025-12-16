Kerala Local Body Elections2025

"കേരളം കടത്തില്‍ മുങ്ങും", കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പുതിയ ബില്ലിന് പിന്നില്‍ ചതിയെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്

ഇന്ത്യയിൽ കൊവിഡ് കാലത്ത് പട്ടിണിമരണം ഒഴിവാക്കിയതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം കേന്ദ്രസർക്കാർ മറക്കരുതെന്നും മന്ത്രി

Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പകരം വി.ബി. റാം ജി ബില്ല് നടപ്പാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്. കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും തൊഴിൽ അവകാശമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെന്നും എന്നാല്‍ ഈ ആശയം തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാർ പുതിയ ബില്ലിൽ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ കൊവിഡ് കാലത്ത് പട്ടിണിമരണം ഒഴിവാക്കിയതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം കേന്ദ്രസർക്കാർ മറക്കരുത്. ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെല്ലാം അവരുടെ ഉപജീവനം ഉറപ്പിക്കിയതും പട്ടിണി ഒഴിവാക്കിയതും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ തൊഴിൽ കണ്ടെത്തിയാണ്. ഈ കാലത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലുകൾ ഗണ്യമായി കുതിച്ചുയർന്നു എന്ന് കാണാനാവും. ഈ പദ്ധതിയുടെ കടയ്ക്കലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇപ്പോൾ കത്തിവയ്‌ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു.

പുതിയ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 29 (2) പ്രകാരം പദ്ധതി നിര്‍വഹണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പരാതികളില്‍ പ്രാഥമികമായി വീഴ്ചകള്‍ കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം ആയത് ഫണ്ട്‌ തടയാന്‍ ഉള്ള കാരണം ആക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിലെ നിയമത്തില്‍ തൊഴിലാളികളുടെ വേതന വിതരണത്തിനു ആദ്യ പരിഗണന നല്‍കിയിരുന്നതിനാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഉള്ള കാര്യങ്ങള്‍ക്കു വേതന വിതരണ ശേഷമുള്ള പരിഗണനയാണ് നല്‍കിയിരുന്നത്. പുതിയ വ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു ദുരുപയോഗം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നതും മറ്റു പദ്ധതികളെ പോലെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഫണ്ട് തടയുന്നതിന് വഴി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും.

തൊഴിലിനുളള അവകാശം എന്നതിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം നിർദേശിക്കുന്ന ടാർഗറ്റിനും ലേബർ ബജറ്റിനും അനുസൃതമായി തൊഴിൽ നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് പദ്ധതിയെ ലഘൂകരിക്കുന്നു. ഡിമാൻഡ് ഡ്രിവൻ സ്കീം അഥവാ ആവശ്യാനുസരണം തൊഴിൽ കൊടുക്കുക എന്ന ആശയം തന്നെ ഇങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ തൊഴിൽ നൽകുക എന്ന ചുമതലയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രം പൂർണമായും പിന്മാറുകയാണ്. നിലവില്‍ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആണ്. തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴില്‍ ആവശ്യം എത്രയാണോ അത് പ്രകാരം തൊഴില്‍ നല്‍കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

എന്നാല്‍ പുതിയ നിയമത്തിലെ section 4 (5), 22(4) പ്രകാരം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സംസ്ഥാനത്തിനു ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വിഹിതം വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിശ്ചയിക്കും, ഇതിനു ഉപരിയായി വരുന്ന ചെലവു സംസ്ഥാനം വഹിക്കണം എന്നുമാണ്. 2022-23, 2023-24, 2024-25 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ കേന്ദ്രം 6 കോടി തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ വീതം അനുവദിച്ച് നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ 2022-23, 2023-24, 2024-25 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ യഥാക്രമം 9.65, 9.94, 9.07 കോടി തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു. ഇനി ഇപ്രകാരം അധികം ആയി സൃഷ്ടിക്കുന്ന തൊഴില്‍ ദിനങ്ങളുടെ ബാധ്യത സംസ്ഥാനത്തിനു ഉണ്ടാകും. നിലവിലെ വേതന നിരക്കില്‍ കണക്കാക്കിയാല്‍ ഇത് ഏകദേശം 1400 കോടി രൂപയോളം വരും. സംസ്ഥാനം ഈ തുക അധികമായി കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും.

പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ടിംഗ് പാറ്റേണിലെ മാറ്റമാണ് കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുന്നത്. 60:40 ആക്കി ചെലവിൻ്റെ പകുതിയോളം തുക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമലിൽ കെട്ടിയേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ നിയമം. അതേസമയം, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു പങ്കാളിത്തവും ഇല്ലതാനും. സംസ്ഥാമതല സമിതിയിലും കേന്ദ്ര പ്രതിനിധി വരും. തൊഴിൽ നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിലെ അലവൻസിന്റെയും, വേതനം വൈകുന്നതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരവും പൂർണമായും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലായായി വരുന്നു.

പ്രതിവർഷം ശരാശരി 4000 കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ചെലവായി വരുന്നത്. നിലവിൽ മെറ്റീരിയൽ ഘടകത്തിന്റെ 25 ശതമാനം തുക മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനം വഹിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. ബില്ലിലെ സെക്ഷൻ 22(2) പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് വിഹിതം 60:40 എന്ന ശതമാനത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ആകെ ചെലവിന്റെ 40 ശതമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ വഹിക്കേണ്ടി വരും. ശരാശരി 4000 കോടി രൂപ വാർഷിക ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതിയുടെ 40 ശതമാനം തുകയായ 1600 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബാധ്യതയിലേയ്ക്ക് മാറ്റപ്പെടും. കേരളത്തിനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം നടപ്പിലാക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരാണ് ഈ അധികബാധ്യതയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത്.

ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും അലോക്കേഷൻ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുമെന്നാണ് 22(4) നോര്‍മേറ്റീവ് അലോക്കേഷൻ പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 22(5) പ്രകാരം നോര്‍മേറ്റീവ് അലോക്കേഷന് ഉപരിയായി വരുന്ന ചെലവുകൾ സംസ്ഥാനം വഹിക്കണം. അനുവദിച്ച് നൽകുന്ന ലേബർ ബഡ്ജറ്റിന് ഉപരിയായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന തൊഴിൽ ദിനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ബാധ്യതയും സംസ്ഥാനത്തിന് വരും. കേരളത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ പടിപടിയായി കുറയ്ക്കുകയാണ് ഓരോ വർഷവും കേന്ദ്രസർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന് 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് 7.5 കോടി തൊഴിൽദിനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലേബർ ബജറ്റും 2022-23 മുതൽ 2024-25 വരെ 6 കോടി തൊഴിൽദിനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലേബർ ബജറ്റും 2025-26 ൽ 5 കോടിതൊഴിൽദിനങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലേബർ ബജറ്റുമാണ് അംഗീകരിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

പിന്നീട് പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ സംസ്ഥാനം കൈവരിച്ച പുരോഗതി കണക്കിലെടുത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലെ ഗ്യാരന്റി വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം ലേബർ ബഡ്ജറ്റ് 10 കോടിയായും 2022-23 ൽ 9.5 കോടിയായും 2023-24 ൽ 10.5 കോടിയായും തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ആയി വർധിപ്പിച്ചു തരാൻ കേന്ദ്രം നിർബന്ധിതമായി. 10 കോടി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ അനുവദിച്ചപ്പോൾ കേരളം നൽകിയത് 10.59 കോടി തൊഴിൽ ദിനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം ലേബർ ബഡ്ജറ്റ് പുതുക്കുന്നതിന് പലതവണ കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചു എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന് അനുകൂലമായ തീരുമാനം കേന്ദ്രസർക്കാർ കൈകൊണ്ടില്ല.

6 കോടി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ അനുവദിച്ചയിടത്ത്, കേരളം നൽകിയത് 9.07 കോടി തൊഴിൽ ദിനങ്ങളാണ്. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം അംഗീകരിച്ച ലേബർ ബഡ്ജറ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അധികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 കോടി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ അനുവദിച്ച സ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം ഇതനകം തന്നെ 5.53 കോടി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കേരളം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സ്ഥിതിയെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നതാകും പുതിയ ബില്ല്. അതായത് 5 കോടി മാത്രം അനുവദിച്ചാൽ കൂടുതൽ തരാൻ കേന്ദ്രം ബാധ്യസ്ഥരല്ല. അധിക തുക സംസ്ഥാനം വഹിക്കേണ്ടി വരും. തൊഴില്‍ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അഥവാ തൊഴിലുറപ്പ് എന്നത് ഇല്ലാതാകുന്നു.

തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 100 ൽ നിന്ന് 125 ആക്കി ഉയർത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനമാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാർ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധമായവർക്ക് 125 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ നൽകും എന്നാണ് സെക്ഷൻ 5(1) പറയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നോട്ടിഫൈ ചെയ്യപ്പെടണമെന്നില്ല. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള കുടില നിർദേശങ്ങളാണ് ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാർഷിക സീസണുകളിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തരുതെന്നും, വിത്തുവിതയ്ക്കൽ-വിളകൊയ്യൽ സീസണുകളിൽ 60 ദിവസം വരെ ഇങ്ങനെ തൊഴിൽ ഒഴിവാക്കാമെന്നുമുള്ള നിർദേശം ഇത്തരത്തിലൊന്നാണ്. ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ സമയത്തുള്ള ഈ തൊഴിൽ നിഷേധം തൊഴിലാളികളെ വീണ്ടും ഭൂവുടമകളുടെ ആശ്രിതരാക്കി മാറ്റും.

ആധാർ അധിഷ്ഠിതമായ വേരിഫിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക കേരളം മുൻപ് തന്നെ മുന്നോട്ടുവച്ചതാണ്. വിദൂര തൊഴിലിടങ്ങളിലും, ആദിവാസി മേഖലയിലുമുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും, പല തൊഴിലാളികൾക്കും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം കുറവുള്ളതുമെല്ലാം ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്‌ട്രപിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ തന്നെ ഈ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജി റാം ജി അഥവാ വികസിത് ഭാരത്- ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് ആജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) 2025 എന്നതാണ് പുതിയ ബില്ലിന്റെയും പദ്ധതിയുടെയും പേര്.

നിലവിലുള്ള നിയമ പ്രകാരം 100% പട്ടണം അല്ലാത്ത ജില്ലകളിലെ എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും തൊഴില്‍ ഉറപ്പ് നിയമം പ്രകാരം തൊഴില്‍ ഒരു അവകാശം ആയിരുന്നു. ഇത് പ്രകാരം തൊഴില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇതൊരു കുടുംബത്തിനും 100 ദിവസത്തെ തൊഴില്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പുതിയ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 5 (1) പ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര

സര്‍ക്കാര്‍ നോടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍ ആകും 125 ദിവസത്തെ തൊഴില്‍ ഉറപ്പ് ഉണ്ടാകുക. സമാന വ്യവസ്ഥ പഴയ നിയമത്തില്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലെ ഈ വ്യവസ്ഥ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ എപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കും എന്നത് സംശയകരമാണ്. തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ 125 ആക്കി ഉയര്‍ത്തി എന്ന് പറയുമ്പോളും ഏതൊക്ക പഞ്ചായത്തില്‍ വേണം എന്നത് കേന്ദ്രം തീരുമാനിക്കും എന്നും പറയുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ വിഷയത്തിലെ കേന്ദ്ര തീരുമാനം അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

പുതിയ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 4 (4) പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ A,B,C എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയയ്യും എന്നും അതിനു അനുസൃതം ആയിട്ടാണ് പദ്ധതികള്‍ തയ്യാര്‍ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. നിലവില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ ഒന്നാകെ ഒരുപോലെ കണ്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത് പദ്ധതി തയ്യാര്‍ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആണ് ഇവിടെ ഇല്ലാതെ ആകുന്നത്. നിലവില്‍ പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാന തൊഴിലുറപ്പ് കൗണ്‍സില്‍ ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ പുതിയ നിയമത്തില്‍ ഇത്തരം ഒരു കൗണ്‍സിലിനു ഉപരിയായി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവല്‍ സ്ടിയരിംഗ് കമ്മിറ്റി വ്യവസ്ഥ ചെയയ്യുന്നു ( സെക്ഷന്‍ 15 ) ഈ കമ്മിറ്റിയില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധി കൂടി ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇടപെടല്‍ കൂടുതല്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ആക്കാന്‍ ആകണം ഇപ്രകാരം ഒരു സംവിധാനം

ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. മേല്‍ പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയപ്പോഴും തൊഴില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു 15 ദിവസത്തിനകം തൊഴില്‍ നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ തൊഴില്‍ ഇല്ലായ്മ വേതനം നല്‍കണം എന്ന് സെക്ഷന്‍ 11 (1) പ്രകാരം വ്യവസ്ഥ ചെൃയ്യുന്നു. ഇത് നല്‍കാന്‍ ഉള്ള ബാധ്യത സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ആണ്. ഇപ്രകാരം അവകാശം നില നിര്‍ത്തിയത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മാത്രം ബാധ്യത ആക്കുകയാണ് പുതിയ കേന്ദ്ര നിയമത്തിലെന്നും മന്ത്രി വിമര്‍ശിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ആശയങ്ങളെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതും, തൊഴിൽ നൽകുകയെന്ന ചുമതലയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും കൈയൊഴിയുന്നതുമായ പുതിയ ബില്ലാണ് കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, 40% ചെലവ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുക വഴി കേരളത്തിന് ഒരു വർഷം 1600 കോടിയുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടാവുന്നത്. ഈ ബില്ലിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ പിന്മാറണമെന്ന് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്.രാജ്യത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ ബിൽ, ഇത് ഏറ്റവുമധികം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് കേരളമാണ്.

അവിദഗ്ദ്ധ കായിക തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധതയുളള ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 100 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം-2005 മുഖേന പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പ്രസ്തുത പദ്ധതി കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് 2006 വർഷത്തിലാണ്. 2006-ൽ പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി 2008 വർഷത്തിൽ മറ്റ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടപ്പിലാക്കി. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് പ്രാമുഖ്യം വഹിക്കുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് 40.42 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലായി 59.4 ലക്ഷം തൊഴിലാളികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 19.37 ലക്ഷം സജീവ കുടുംബങ്ങളാണ്. 19.37 ലക്ഷം സജീവ കുടുംബങ്ങളില്‍ ആയി 22.61 ലക്ഷം സജീവ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ട്. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം 13.72 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുളളതും 9.07 കോടി തൊഴിൽദിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുളളതുമാണ്. ഇതുവഴി തൊഴിൽ കൂലി ഇനത്തിൽ 3107.914 കോടി രൂപയും, 713.05 കോടിയുടെ സാധന-വിദഗ്ധ കൂലി ഇനത്തിലും മാത്രം ചെലവഴിച്ചു. മൊത്തം ചെലവ് 4011.53 കോടി രൂപ. നാട്ടിലെ സാധാരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ കൂലിയാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. 2024-25 വർഷം 5,19,623 കുടുംബങ്ങൾക്ക് 100 ദിവസം തൊഴിൽ നൽകുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം 100 ദിവസം തൊഴില്‍ നല്‍കിയ കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ രാജ്യത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിനു സംസ്ഥാനത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഈ വര്‍ഷം (2025-26) 15/12/25 വരെ 11.87 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്‍ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ജോലി ചെയയ്യുകയും 5.52 കോടി തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. 2401.79 കോടി രൂപ ഈ വര്ഷം സംസ്ഥാനത്ത് ചെലവു ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. പദ്ധതി പുരോഗതിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ എന്നും മുൻനിരയിൽ സംസ്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി- പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ശരാശരി തൊഴിൽദിനങ്ങള്‍, പട്ടികജാതി- പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 100 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ നൽകുന്നതില്‍, കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശരാശരി തൊഴില്‍ ദിനം നല്‍കുന്നതില്‍, ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് നൂറു ദിവസം നല്‍കുന്നതില്‍ തുടങ്ങി പദ്ധതിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാനം ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഉണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പ് വരുത്താന്‍ തൊഴില്‍ ഉറപ്പ് നിയമത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ച് പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം ആണ് കേരളം.

കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ഉണ്ടായികൊണ്ടിരുന്ന കേരളത്തോടുള്ള സമീപനം പരിശോധിച്ചാല്‍ തന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. മാര്‍ഗ്ഗ രേഖകളില്‍ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ , സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ പേരില്‍ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സമീപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപരിയായി തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുന്നതിലും, കേന്ദ്ര വിഹിതം അനുവദിക്കുന്നതിലും ഓരോ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷവും കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 2022-23 വർഷം 3854.68 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര വിഹിതം അനുവദിച്ചത് 2023-24 ല്‍ 3221.13 കോടി രൂപ ആയും, 2024-25 ല്‍ 3212.06 കോടി രൂപ ആയും കുറഞ്ഞു. ഈ വര്‍ഷം ഇത് വരെ 2928.34 കോടി രൂപ മാത്രം ആണ് ലഭ്യമായത്.

തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ അനുവദിക്കുന്നതിലും കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2022-23, 2023-24, 2024-25 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ 6 കോടി തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ വീതം അനുവദിച്ച് നല്‍കിയത് 2025-26 വര്‍ഷത്തില്‍ 5 കോടി ആക്കി കുറച്ചു. എന്നാല്‍ 2022-23, 2023-24, 2024-25 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ യഥാക്രമം 9.65, 9.94,9.07 കോടി തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു. 2025-26 വര്ഷം അനുവദിച്ച് നല്‍കിയ 5 കോടി തൊഴില്‍ ദിനത്തില്‍ കേരളം 5.54 കോടി തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതിനെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിന് സഹായകം ആയിരുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം-2005 ലെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായിരുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ ആണ്. ഈ വ്യവസ്ഥകളെ അപ്പാടെ മാറ്റി സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിലോമകരം ആയ വ്യവസ്ഥകള്‍ ആണ് പുതിയ ബില്ലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വിമര്‍ശിച്ചു.

