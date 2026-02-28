'ആം ആദ്മി നേതാക്കളുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് - ബിജെപി ഒത്തുകളി; 2021ൽ പിണറായിയെ കുടുക്കാനും ശ്രമിച്ചു'
ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടുന്നത് ബിജെപി-കോൺഗ്രസ് രഹസ്യധാരണയിലാണെന്ന് മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ് ആരോപിച്ചു. കേരളത്തിലും സമാന ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നിരുന്നു.
Published : February 28, 2026 at 5:09 PM IST
പാലക്കാട്: ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കളെ ജയിലിലടച്ചതിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് ബിജെപി രഹസ്യധാരണയാണെന്ന് മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്. ഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് സമാനമായി 2021ൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കേസിൽ കുടുക്കാൻ ഇരുപാർട്ടികളും ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പാലക്കാട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ബിജെപിയുടെയും ഒത്തുകളി വ്യക്തമാകും. മദ്യനയ അഴിമതിക്കേസ് എന്ന പേരിൽ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കളെ തുറുങ്കിലടച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ എന്നിവരെ ജയിലിലാക്കിയതിന് പിന്നിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണുള്ളത്. ഇതിന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരോക്ഷമായ പിന്തുണയും മൗനാനുവാദവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
ഡൽഹിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വാധീനം വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ മോഹവും, അധികാരം പിടിക്കാമെന്ന ബിജെപിയുടെ താത്പര്യവുമാണ് ഇവിടെ സംഗമിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും ബിജെപി ഇതര സർക്കാരുകളെയും അട്ടിമറിക്കുന്നതിനായി സിബിഐ, ഇഡി തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ബിജെപി ആയുധമാക്കുകയാണ്. രാജ്യവ്യാപകമായി ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും, കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാവുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കേരളത്തിലും സമാന നീക്കം
സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢനീക്കങ്ങൾക്കാണ് കേരളത്തിലും കോൺഗ്രസ് ബിജെപി അച്ചുതണ്ട് ശ്രമം നടത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. 2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ബിജെപിയും അവർക്ക് പിന്തുണയുമായി കോൺഗ്രസും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും ലക്ഷ്യമാക്കി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളാണ് അന്ന് അഴിച്ചുവിട്ടത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ കേസിൽ കുടുക്കി ജയിലിലടയ്ക്കുന്നതിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ തുടർഭരണം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ഇരുപാർട്ടികളും തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒന്നിച്ചുനീങ്ങി. നിയമസഭയിൽ ബിജെപിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും, പകരം ഭരണത്തിലെത്താൻ കോൺഗ്രസിന് ബിജെപി വോട്ടുമറിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ രഹസ്യക്കച്ചവടം.
എന്നാൽ, വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ നടന്ന ഈ കള്ളപ്രചാരണങ്ങളെയും ഗൂഢാലോചനകളെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധരായ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരാജയപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെയാണ് 2021ൽ എൽഡിഎഫ് ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണ ഏജൻസികളെക്കൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തി ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളെ വേട്ടയാടാമെന്നത് ബിജെപിയുടെ അതിമോഹം മാത്രമാണെന്നും, ഇതിന് കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗതികേടാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ പോരാടുകയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസ്, കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ തകർക്കാൻ ബിജെപിയുമായി കൈകോർക്കുന്ന വിചിത്രമായ കാഴ്ചയാണ് കാണാനാകുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ കേജ്രിവാളിനെതിരെ ഇഡി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അത് ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്തത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായിരുന്നു എന്നത് ഈ രഹസ്യബന്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണെന്ന് എംബി രാജേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബിജെപിയുടെ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകളെ നേരിടാൻ കോൺഗ്രസിന് യാതൊരു ആത്മാർഥതയുമില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യമാണ് ഇതിലൂടെ വീണ്ടും വ്യക്തമാകുന്നത്. സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ മാത്രം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ വിമർശിക്കുകയും, മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന് കനത്ത പ്രഹരമാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്.
ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരുകളെ അസ്ഥിരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെയും അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണ് പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ നേരിടാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയ്ക്കും ജനാധിപത്യത്തിനും മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
