'നഗരസഭയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി സജീവം'; തനിക്കെതിരായ കേസ് നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും മേയർ വി വി രാജേഷ്
സുഗതനുമായുള്ള ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസമാണ് സുഗതൻ നഗരസഭയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ദീപക് പറയുന്നത്.
Published : October 9, 2026 at 1:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഗരസഭയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി സജീവമാകുകയാണെന്ന് മേയർ വി.വി. രാജേഷ്. അതിനെ ബിജെപി ശക്തമായി നേരിടും. തനിക്കെതിരെ കേസ് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല. അതിനെ നിയമപരമായി നേരിടും. വ്യാജ ഒപ്പിന്റെ പേരില് കള്ളപ്പരാതി നൽകിയ സിപിഎം അംഗം എസ്.പി. ദീപക്കിനെതിരെ നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകും. മാനനഷ്ടക്കേസുമായി മുന്നോട്ടുപോകും. യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറല്ല.
സുഗതനുമായുള്ള ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസമാണ് സുഗതൻ നഗരസഭയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ദീപക് പറയുന്നത്. ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തിയും അധികാരത്തോടുള്ള ആർത്തി മൂത്ത് ഭ്രാന്തായ അവസ്ഥയിലുമാണ് എൽഡിഎഫെന്നും മേയർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്പെഷ്യൽ കൗൺസിൽ വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭയിൽ നൽകിയ അപേക്ഷയിലെ രേഖകളിൽ ചില ക്രമക്കേടുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒപ്പുകളിൽ വരെ സംശയമുണ്ട്. അത് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടും.
വ്യാജ ഒപ്പ് പരാതിയിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വ്യാജ ഒപ്പിട്ടെന്ന ആരോപണം വന്ന ദിവസം വാഴോട്ടുകോണം കൗൺസിലർ സുഗതൻ നഗരസഭയിൽ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ നഗരസഭയുടെ പക്കലുണ്ട്. സുഗതൻ സീറ്റിലിരിക്കുന്നത് നഗരസഭ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ക്യാമറയിൽ തന്നെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുഗതൻ ജയിലാകുന്നതിന് മുൻപ് കള്ള ഒപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പച്ചക്കള്ളമാണ് എസ്.പി. ദീപക്കിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ. നഗരസഭ സെക്രട്ടറിയും സുഗതനുമായി ഒത്തുകളിച്ചെന്ന ആരോപണം ജീവനക്കാരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. വിഴിഞ്ഞം ഹാർബർ വാർഡിൽ ഏഴുവർഷത്തിന് മുൻപ് രാജീവ് ഗാന്ധി ആവാസ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമിച്ചതിൽ വ്യാപക അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.
അത് പുറത്തുകൊണ്ടുവരണം. അവിടെ നിന്നും ചിലരെത്തി പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു. 90 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയാണെന്നാണ് പരാതി പറഞ്ഞത്. നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര തന്നെ പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയാണെന്ന് അവരുടെ പരാതി. കോൺക്രീറ്റ് പാളി വീണ് തലയിൽ മുറിവേറ്റവർ വരെയുണ്ടായിരുന്നു. ഏഴുവർഷം കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞു വീണതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഗവ. എൻജിനീയറിങ് കോളേജിലെ വിദഗ്ധരോട് നിർദേശിച്ചു.
അതിൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചെന്നും മേയർ വി.വി. രാജേഷ് അറിയിച്ചു. വാഴോട്ടുകോണം കൗൺസിലർ സുഗതനെ വ്യാജ ഒപ്പിടാൻ സഹായിച്ചെന്നാരോപിച്ച് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയ സിപിഎം കൗൺസിലർ എസ്.പി. ദീപക്കിനെതിരെ മേയർ അഞ്ചുകോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ടക്കേസ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. മ്യൂസിയം പൊലീസ് കേസെടുത്തതിനു പിന്നാലെയാണ് മാനനഷ്ടക്കേസ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. കേസിൽ മേയർ ഒന്നാം പ്രതിയും സുഗതൻ രണ്ടാം പ്രതിയും കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്. വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ്.
സുഗതന്റെ ഒപ്പ് വി.വി. രാജേഷും സെക്രട്ടറിയും ചേർന്ന് വ്യാജമായി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് എഫ്ഐആർ. അതിനിടെ, രാജി വിവാദം സംബന്ധിച്ച് ഞായറാഴ്ച വിശദീകരണം നൽകുമെന്ന് ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. ശ്രീലേഖ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു.
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