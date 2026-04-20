വിളപ്പില്ശാലയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് കാരണക്കാരാണ് കോര്പ്പറേഷനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മേയര് വി.വി. രാജേഷ്
ആരോപണങ്ങള് നാലാം തീയതി വരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും കേരളത്തിൽ ബിജെപി ഭരണം പിടിക്കുമെന്നും മേയർ. വിളപ്പിൽശാലയുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് കാരണം ശിവൻകുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിശൂന്യതയാണെന്നും വി.വി. രജേഷ്.
Published : April 20, 2026 at 4:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിളപ്പില്ശാലയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം അവതാളത്തിലായത് മന്ത്രി ശിവന്കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിശൂന്യത കൊണ്ടാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷന് മേയര് വി.വി. രാജേഷ്. വികലമായ കാഴ്ചപ്പാടും ദീര്ഘവീഷണമില്ലായ്മയും കാര്യക്ഷമത ഇല്ലായ്മയുമാണ് വിളപ്പില്ശാലയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥക്ക് കാരണമെന്ന് വി.വി. രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
നഗരത്തിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിനുള്ള ശാശ്വത പരിഹാരം ഈ ഭരണകൂടം കൊണ്ടുവരുമെന്നും അഞ്ച് വര്ഷത്തേക്ക് കോര്പ്പറേഷന് ഭരിക്കാനുള്ള അനുമതിയാണ് ജനങ്ങള് തങ്ങള്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാ വര്ഷവും തങ്ങള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുമെന്നും മേയര് പറഞ്ഞു.
കോര്പ്പറേഷനില് നടന്ന പത്ര സമ്മേളനത്തില് മന്ത്രി വി. ശിവന്കുട്ടി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു മേയറുടെ പ്രതികരണം. നാലാം തീയതി വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നും കേരളത്തില് ബിജെപി ഭരണം പിടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബിജെപി തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനില് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് മുന്പ് ആളുകള്ക്ക് വിശ്വസിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്ന് ബിജെപി ഭരണത്തിലെത്തി. ഇതേപോലെ തന്നെ നിയമസഭയിലും സംഭവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തെരിവുവിളക്കുകള് തെളിയാത്തതില് വിവിധ വകുപ്പുകള്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം
നഗരത്തിലെ തെരിവുവിളക്കുകള് തെളിയാത്തതിന് പിന്നില് മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെ കൂടി അനാസ്ഥയുണ്ടെന്ന് മേയര് വി.വി. രാജേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പരിപാലനത്തിനുള്ള ഫണ്ടുണ്ടായിട്ടും സംസ്ഥാന റോഡ് ഫണ്ട് ബോര്ഡിൻ്റെ ചുമതലയിലുള്ള തെരിവ് വിളക്കുകള് പലയിടത്തും കത്തുന്നില്ല.
വഴയില- പേരൂര്ക്കട- വെള്ളയമ്പലം, വെള്ളയമ്പലം- തൈക്കാട്, വെള്ളയമ്പലം- ശാസ്തമംഗലം, വെള്ളയമ്പലം- എല്എംഎസ്- അട്ടക്കുളങ്ങര-തമ്പാനൂര് റൂട്ടുകള് തുടങ്ങി ഏകദേശം 2000 തെരിവുവിളക്കുകളാണ് ബോര്ഡിൻ്റെ ചുമതലയിലുള്ളത്. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോര്ഡ് അധികൃതരുമായി ചര്ച്ചനടത്തിയെന്നും മേയര് പറഞ്ഞു.
സ്മാര്ട്ട് റോഡുകളുടെ വശങ്ങളിലുള്ള തെരിവുവിളക്കുകളുടെ പരിപാലന ചുമതല സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിക്കാണ്. ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്ര പരിസരം, ശംഖുമുഖം എന്നിവിടങ്ങളിലെ തെരിവു വിളക്കുകള് വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പിൻ്റേതാണ്.
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ റോഡുകളോട് ചേര്ന്നും വൈദ്യതി പോസ്റ്റുകളിലുമായി ഉള്ള ഏകദേശം 97,000 തെരിവുവിളക്കുകളാണ് കോര്പ്പറേഷനുള്ളത്. ഇവയില് പലതും 48 മണിക്കൂറിലധികം തുടര്ച്ചയായി കത്താതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. തെരിവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലന ചുമതലയുള്ള കമ്പനികളെ കോര്പ്പറേഷന് വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മേയര് വ്യക്തമാക്കി.
മഴക്കാലപൂര്വ ശുചീകരണം ഉടന്
മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി നഗരത്തിലെ കനാലുകള് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള് തുടങ്ങിയെന്ന് മേയര് വി.വി. രാജഷേ്. ആമയിഴഞ്ചാന് തോടിൻ്റെ ശുചീകരണം ഏപ്രില് 20 ന് വൈകിട്ട് തുടങ്ങും. തമ്പാനൂര്, അട്ടക്കുളങ്ങര, നന്ദന്കോട് തുടങ്ങി ഇടങ്ങള് മേയറുടെ നേതൃത്വത്തില് സന്ദര്ശിച്ചു. കണ്ണമ്മൂല, കുന്നുകുഴി, ചാല തുടങ്ങി 38 വാര്ഡുകളില് സബ് കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു. ശുചീകരണത്തിന് മുന്നോടിയായി നഗരത്തിലെ വിവിധ കാനാലുകളുടെ ചുമതലയുള്ള മേജര് ഇറിഗേഷന്, മൈനറര് ഇറിഗേഷന്, റെയില്വേ, ദേശീയ പാതാ അതോറിറ്റി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, സ്മാര്ട്ട് സിറ്റി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി താന് ചര്ച്ച നടത്തി. ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന് എം.ആര്. ഗോപന് നേതൃത്വം നല്കും.
ഹിറ്റാച്ചി, പാലങ്ങളുടെ അടിവശം വൃത്തിയാക്കാന് സാധിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങള് തുടങ്ങിയവ ശുചീകരണത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ആമയിഴഞ്ചാന് തോടിൻ്റെ പരിസരം രണ്ട് ഹെല്ത്ത് സ്ക്വാഡുകൾ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാന് ഏകദേശം 40 മോട്ടര് ആവശ്യമായി വരും. 35 എണ്ണം സജ്ജമാക്കിയെന്നും മേയര് പറഞ്ഞു.
