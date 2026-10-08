വ്യാജഒപ്പ് വിവാദവും ശ്രീലേഖയുടെ രാജിയും; പ്രതിരോധത്തിലായി ബിജെപി, പരാതിക്കാരനെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസുമായി ഒന്നാംപ്രതിയായ മേയർ
കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിനായി പ്രതികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തി വ്യാജ ഒപ്പിട്ടതായാണ് എഫ്ഐആറിലുള്ളത്. ഫെബ്രുവരി 26, മാർച്ച് 11, ഏപ്രിൽ 27 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലെ കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിലാണ് വ്യാജ ഒപ്പിട്ടതെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു
Published : October 8, 2026 at 1:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നഗരസഭ കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതനെ വ്യാജ ഒപ്പിടാൻ സഹായിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ മേയർ വി. വി. രാജേഷിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി പൊലീസ് കേസെടുത്തതോടെ പ്രതിരോധത്തിലായി ബിജെപി. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയ സിപിഎം കൗൺസിലർ എസ്. പി. ദീപക്കിനെതിരെ മേയർ അഞ്ചുകോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ടക്കേസ് നോട്ടീസ് അയച്ചു. മ്യൂസിയം പൊലീസ് കേസെടുത്തതിനു പിന്നാലെയാണ് മാനനഷ്ടക്കേസ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.
കേസില് മേയർ ഒന്നാം പ്രതിയും സുഗതൻ രണ്ടാം പ്രതിയും കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്. വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ്. മേയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വൈകാതെ ചോദ്യം ചെയ്യും. സുഗതൻ്റെ ഒപ്പ് വി. വി. രാജേഷും സെക്രട്ടറിയും ചേർന്ന് വ്യാജമായി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് എഫ്ഐആർ. അതിനിടെ, രാജി വിവാദം സംബന്ധിച്ച് ഞായറാഴ്ച വിശദീകരണം നൽകുമെന്ന് ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. ശ്രീലേഖ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു.
വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ തൻ്റെ ഒപ്പ് ആരെങ്കിലും വ്യാജമായി ഇട്ടതാണോ, സുഗതൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നോയെന്ന തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കെയാണ് പൊലീസ് കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം നിലനിർത്തുന്നതിനായി പ്രതികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തി വ്യാജ ഒപ്പിട്ടതായാണ് എഫ്ഐആറിലുള്ളത്. ഫെബ്രുവരി 26, മാർച്ച് 11, ഏപ്രിൽ 27 എന്നീ ദിവസങ്ങളിലെ കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിലാണ് വ്യാജ ഒപ്പിട്ടതെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. കേസിൽ ഒട്ടും ഭയമില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും മേയർ വി. വി. രാജേഷ് അഭിപ്രായപ്പെടിരുന്നു. കൗൺസിലർമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ചിത്രങ്ങളും പക്കലുണ്ടെന്നും മേയർ പറഞ്ഞിരുന്നു.
യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സുഗതൻ തന്നെയാണ് ഒപ്പിട്ടതെന്ന വാദമാണ് ബിജെപിയുടേത്. കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ കൗൺസിലർ സ്ഥാനം റദ്ദാക്കപ്പെടുമെന്ന നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗത്വം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് കേസിന് പിന്നിലെന്നും ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. സുഗതനെതിരെ പൊലീസ് കാപ്പ ചുമത്തുകയും കരുതൽ തടങ്കലിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന അഭിപ്രായവുമായി ഹൈക്കോടതി കാപ്പാ നടപടി പൂർണമായി റദ്ദാക്കി. സുഗതൻ്റെ ഭാര്യ നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.
സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും സുഗതനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആർ. ശ്രീലേഖയുടെ രാജി വിവാദവും ബിജെപിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 30ന് കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് സ്വകാര്യ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് രാജി വെക്കുന്നതായി അറിയിച്ച് കത്ത് മേയറിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർ. ശ്രീലേഖ ശാസ്തമംഗലത്തെ 'കൗൺസിലർ അറിയിപ്പ്' എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. കോപ്പി ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് തിങ്കളാഴ്ച നൽകുമെന്നും ശ്രീലേഖ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 'നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും അഗാധമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു'വെന്നും സന്ദേശത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇടപെട്ടാണ് രാജിയിൽ നിന്നും ശ്രീലേഖയെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. തീരുമാനം മാറ്റിയതോടെ വാട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കുവെച്ച രാജി സന്ദേശം ശ്രീലേഖ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വിവാദത്തിൽ ഇതുവരെ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാൻ ശ്രീലേഖ തയാറായിട്ടില്ല. അതിനിടെ, ഇന്നു രാവിലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ 'തനിക്ക് പറയാനുളളത് കൂടി കേൾക്കു' എന്ന പോസ്റ്റിട്ട് ശ്രീലേഖ വീണ്ടും രംഗത്തുവന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രീലേഖ രാജി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന്, നാല് ദിവസം ആഘോഷിച്ചതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്നും അവർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. 'ഒക്ടോബർ 11, ഞായറാഴ്ച വരെ ദയവായി കാത്തിരിക്കൂ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി കേൾക്കൂ'- എന്നും ശ്രീലേഖയുടെ കുറിപ്പിലുണ്ട്.