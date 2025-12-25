ETV Bharat / state

സംസ്ഥാനത്തെ നഗരങ്ങളുടെ ഭരണചക്രം തിരിക്കാന്‍ ഇനി ഇവര്‍, മേയര്‍മാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ

വിവാദങ്ങള്‍ക്കും ചരട് വലികള്‍ക്കും ഒടുവില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് കോര്‍പ്പറേഷനുകളുടെയും അധ്യക്ഷ പദവിയില്‍ ഏതാണ്ട് തീരുമാനമായി. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ അന്തിമ ഘട്ടത്തില്‍.നാളെയാണ് നഗരസഭകളിലെ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

Corporation Mayor election Tomorrow in Kerala (ETV bharat)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ അധ്യക്ഷ പദവി ചൊല്ലിയുള്ള കോലാഹലങ്ങളായിരുന്നു എമ്പാടും. പരാമാവധി ഒച്ചപ്പാടുകള്‍ ഒഴിവാക്കി സമവായത്തിലൂടെ അധ്യക്ഷരെ തീരുമാനിക്കുകയും അസംതൃപ്‌തരെ ഒപ്പം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക എന്ന നയമായിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷം തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളും കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നയം. മൂന്ന് മാസങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏത് വിധേനെയും തിരിച്ച് വരിക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് പരമാവധി വിട്ടു വീഴ്‌ചകള്‍ക്ക് തയറാകാന്‍ നേതൃത്വത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി സംസ്ഥാന രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ തികച്ചും അപ്രസക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോണ്‍ഗ്രസിന് 2026ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിജീവന പോരാട്ടമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നേതൃത്വം പരമാവധി വിട്ടു വീഴ്‌ചകള്‍ക്ക് തയാറായി. എങ്കിലും കൊച്ചി മേയര്‍ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച തര്‍ക്ക വിതര്‍ക്കങ്ങള്‍ കല്ലുകടിയായി തുടരുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസില്‍.

മനോരമയ്ക്കും സഭയ്ക്കും അനഭിമതയായ ഒരാളെ മേയര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടാണ് കോണ്‍ഗ്രസിലെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം കൈക്കൊണ്ടത്. ഇതിനായി പണ്ടെന്നോ ദീപ്‌തി മേരി വര്‍ഗീസിന്‍റെയും അന്യമതസ്ഥനായ ഭര്‍ത്താവ് പ്രദീപ് കുമാറിന്‍റെയും പേരില്‍ മനോരമ കൊടുത്തൊരു ചെക്ക് കേസ് അടക്കം അവര്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി. അങ്ങനെയൊടുവില്‍ സാമുദായിക രാഷ്‌ട്രീയ പരിഗണനയില്‍ ദീപ്‌തിയുടെ പേര് മേയര്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റപ്പെട്ടു.

വി കെ മിനിമോളും ഷൈനി മാത്യുവും രണ്ടര വര്‍ഷം വീതം മേയര്‍ പദവി പങ്കിടാനാണ് നിലവിലെ ധാരണ. ആദ്യം മിനിമോള്‍ മേയറാകും. പിന്നീട് ഷൈനിയും.

ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ പദവിയും പങ്കിടാനാണ് ധാരണ. ദീപക് ജോയ് ആദ്യം ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാകും. രണ്ടര വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം കെ വി പി കൃഷ്‌ണകുമാര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറാകും. മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എല്ലാം പാലിച്ചാണ് മേയര്‍മാരെയും ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍മാരെയും തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഡിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് അറിയിച്ചു.

ചില അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായെങ്കിലും എല്ലാം ശുഭപര്യവസായി ആയെന്നാണ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ കൊച്ചി മേയര്‍ വിവാദങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്.

പാലാരിവട്ടം ഡിവിഷനില്‍ നിന്നാണ് മിനി മോള്‍ വിജയിച്ചത്. ഫോര്‍ട്ട് കൊച്ചി ഡിവിഷനില്‍ നിന്നാണ് ഷൈനി മാത്യു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. സ്റ്റേഡിയം ഡിവിഷന്‍ കൗണ്‍സിലറാണ് അവഗണിക്കപ്പെട്ട ദീപ്‌തി. നേരത്തെ കറുകപ്പള്ളി കൗണ്‍സിലറായിരുന്ന ദീപ്‌തി ഇത് ജനറല്‍ വാര്‍ഡ് ആയതോടെ, മണ്ഡല പുനര്‍നിര്‍ണയത്തില്‍ പുതുതായി വന്ന കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയം ഡിവിഷനിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസ് 42, മുസ്ലീം ലീംഗ് മൂന്ന്, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ഒന്ന്, യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രന്‍ ഒന്ന് ഇടതുമുന്നണി 22 എന്‍ഡിഎ ആറ്, മറ്റുള്ളവര്‍ ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് 76 അംഗ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ കക്ഷി നില.

തൃശൂരില്‍ കിഴക്കുംപാട്ടുകരയില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ച ഡിസിസി വൈസ്‌ പ്രസിഡന്‍റ് ഡോ. നിജി ജസ്റ്റിന്‍ മേയറാകും. എ പ്രസാദാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക. പാര്‍ട്ടിയുടെയും കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെയും അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനമെന്ന് തൃശൂര്‍ ഡിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് ജോസഫ് ടാജറ്റ് അറിയിച്ചു.

തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനിലെ 5 ഡിവിഷനുകളില്‍ 33ലും വിജയിച്ചാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരം പിടിച്ചത്. ഇടതു മുന്നണി പതിമൂന്ന് സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി. ബിജെപി എട്ട് സീറ്റില്‍ വിജയിച്ചു. സിപിഎമ്മിന് പതിനൊന്ന് കൗണ്‍സിലര്‍മാരാണ് ഉള്ളത്. സിപിഐയ്ക്ക് രണ്ട് സീറ്റുണ്ട്.

കെ സി വേണുഗോപാലിന്‍റെ പ്രത്യേക താത്പര്യപ്രകാരമാണ് നിജി മേയര്‍ കസേരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

കോഴിക്കോട്ട് സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ഒ സദാശിവനെ മേയറാക്കാനാണ് നീക്കം. ഡോ എസ് ജയശ്രീ ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാകും. തടമ്പാട്ടുതാഴം ഡിവിഷനില്‍ നിന്നാണ് ഒ സദാശിവന്‍ ജയിച്ചത്. സിപിഎം കോഴിക്കോട് നോര്‍ത്ത് ഏര്യാ കമ്മിറ്റിയംഗമാണ് സദാശിവന്‍. കോട്ടൂളി ഡിവിഷനില്‍ നിന്നാണ് എസ്‌ ജയശ്രീ വിജയിച്ചത്. ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷയാണ് ജയശ്രീ. മേയര്‍ പദവി സ്‌ത്രീ സംവരണമല്ലാത്തതിനാല്‍ മുതിര്‍ന്ന പാര്‍ട്ടിയംഗത്തെ തന്നെ ചുമതല ഏല്‍പ്പിക്കണമെന്ന പൊതുവികാരം കണക്കിലെടുത്താണ് സിപിഎം സദാശിവനിലേക്ക് എത്തിയത്.

ഇടതുമുന്നണി 35, ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി 28, എന്‍ഡിഎ13 എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷിനില. ആര്‍ക്കും കേവല ഭുരിപക്ഷമില്ലാത്ത കോര്‍പ്പറേഷനാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

കണ്ണൂര്‍ മേയര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കെ സി വേണുഗോപാലിന്‍റെ ഇടപെടല്‍ നിര്‍ണായകമായി. പയ്യാമ്പലത്ത് നിന്ന് വിജയിച്ച അഭിഭാഷകയായ ഇന്ദിരയാണ് കണ്ണൂരിന്‍റെ നഗരമാതാവ് ആകുക. നേരത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായിരുന്നു. കെ പി താഹിറാകും ഇക്കുറി ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍.

ഇടതിന്‍റെ ഉരുക്കു കോട്ടയായ കൊല്ലത്തെ ഇക്കുറി കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ നഗരപിതാവ് ഭരിക്കും. ഐഎന്‍ടിയുസി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍ എ കെ ഹഫീസ് കൊല്ലത്ത് മേയറാകും എന്നാണ് സൂചന. കോര്‍പ്പറേഷനിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി മികച്ച പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്‌ച വച്ചത്. കൊല്ലം കോര്‍പ്പറേഷനിലെ താമരക്കുളം വാര്‍ഡില്‍ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വനിത ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ആര്‍ ശ്രീലേഖ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അധ്യക്ഷ ആകുമെന്നായിരുന്നു അവസാന നിമിഷം വരെ പറഞ്ഞ് കേട്ടത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിയുടെ ആദ്യമേയര്‍ വനിതയാകുന്നത് പാര്‍ട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന വിലയിരുത്തലും ഉണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ വി വി രാജേഷിന് വേണ്ടി ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും ഒരു പക്ഷം പിടിമുറുക്കുന്നുവെന്നാണ് സൂചന. ഏതായാലും സസ്‌പെന്‍സ് തുടരുകയാണ്. നാളെ വരെ കാത്തിരിക്കുക തന്നെ വേണം.

