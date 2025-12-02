ETV Bharat / state

"പാവങ്ങളുടെ പാർട്ടി എന്നെ ദ്രോഹിച്ചു": മേയറെയും എംഎൽഎയേയും ഒഴിവാക്കി; ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചതെന്ന് യദു; ഇനി കോടതിയിലേക്ക്

കുറ്റപത്രത്തിൽ മേയറുടെ സഹോദരൻ മാത്രമാണ് പ്രതി. തെളിവ് നശിപ്പിച്ച കണ്ടക്ടറെയും പ്രതിചേർക്കണമെന്നും കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് യദു കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

യദു, ആര്യയും യദുവും തമ്മിലെ തർക്കം, ആര്യ (ETV Bharat)
Published : December 2, 2025 at 4:44 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി മുൻ ഡ്രൈവർ യദുവിനെ മർദിച്ച കേസിൽ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെയും ഭർത്താവ് സച്ചിൻ ദേവ് എംഎൽഎയേയും ഒഴിവാക്കി പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ഇതിനെതിരെ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ഈ നടപടി പ്രതീക്ഷിച്ചതാണെന്നും യദു പ്രതികരിച്ചു. മേയറുടെ സഹോദരൻ അരവിന്ദ് മാത്രമാണ് കേസിലെ ഏക പ്രതിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കുറ്റപത്രം തള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യദു കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, സച്ചിൻ ദേവ് എംഎൽഎ, മേയറുടെ സഹോദരൻ അരവിന്ദിൻ്റെ ഭാര്യ ആര്യ എന്നിവരെ കേസിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കന്റോൺമെൻ്റ് പൊലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എഫ്ഐആറിൽ പേരുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രതിചേർക്കണമെന്നും നിലവിലെ കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് യദുവിൻ്റെ ആവശ്യം. ഇതോടൊപ്പം ബസ് കണ്ടക്ടറായിരുന്ന സുബിനെയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് യദു പുതിയ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാണിക്കൽ കട്ടക്കൽ കൊപ്പം ലൈല മൻസിലിൽ സുബിനാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്ന മെമ്മറി കാർഡ് നശിപ്പിച്ചതെന്നാണ് യദുവിൻ്റെ ആരോപണം. മേയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് സുബിൻ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതെന്ന് യദു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് റ്റാനിയ മറിയം ജോസാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

പ്രതീക്ഷിച്ച തിരിച്ചടി

കേസിൽനിന്ന് ഉന്നതരെ ഒഴിവാക്കിയത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണെന്ന് യദു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ആര്യയുടെ സഹോദരനാണ് സീബ്ര ലൈനിൽ വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് അസഭ്യം പറഞ്ഞത്. അയാളും എംഎൽഎയുമാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. മേയർ ആണെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാകാം അന്ന് ഇത്രയും പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായത്. പാവങ്ങളുടെ പാർട്ടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി തന്നെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചുവെന്നും യദു വികാരാധീനനായി പറഞ്ഞു. കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഓടിച്ചു എന്ന തെറ്റ് മാത്രമേ താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയവർ സുഖമായി ജീവിക്കുകയും ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. നിലവിൽ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കാത്തതിനാൽ സ്വകാര്യ ബസിൽ ലീവ് വേക്കൻസിയിലാണ് യദു ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

സംഭവവും കോടതി ഇടപെടലും

2024 ഏപ്രിൽ 27ന് രാത്രി 10നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പാളയം സാഫല്യം കോംപ്ലക്സിന് മുന്നിൽവച്ച് മേയറും സംഘവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനം കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് കുറുകെ നിർത്തി യദുവിനെ മർദിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. തുടക്കം മുതൽ മേയറെയും ഭർത്താവിനെയും കേസിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. യദു നൽകിയ സ്വകാര്യ ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പൊലീസ് കേസെടുക്കാൻ തയാറായത്. മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, സച്ചിൻ ദേവ്, അരവിന്ദ് എന്ന നന്ദു, അരവിന്ദിൻ്റെ ഭാര്യ ആര്യ, സുഹൃത്ത് രാജീവ് എസ് ആർ എന്നിവരായിരുന്നു എഫ്ഐആറിലെ പ്രതികൾ.

കോടതി നിർദേശങ്ങളുടെ ലംഘനം

അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാട്ടി യദു നേരത്തെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് അഞ്ച് കർശന നിർദേശങ്ങൾ കോടതി നൽകിയിരുന്നു. സത്യസന്ധവും നീതിയുക്തവുമായ അന്വേഷണം നടത്തുക, തെളിവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുക, പ്രതികൾ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, രേഖകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു നിർദേശങ്ങൾ. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവുകൾ നിലനിൽക്കെയാണ് പ്രധാന പ്രതികളെ ഒഴിവാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിയമപോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് യദുവിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ അശോക് പി നായർ വ്യക്തമാക്കി.

