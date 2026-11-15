"സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നത് സതീശൻ്റെ ശരീരവും സവര്ക്കറുടെ ആത്മാവും", സംഘപരിവാറിൻ്റെ "മയില്പ്പീലി" സ്കോളര്ഷിപ്പ് വിവാദമാക്കി പ്രതിപക്ഷം
ആർഎസ്എസിനെ എതിർക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ഭയമെന്നും ലീഗിന് ലാഘവ സമീപനമെന്നും ഇടതുപക്ഷം. Kerala education department Mayilpeeli exam row
Published : November 15, 2026 at 3:57 PM IST
പാലക്കാട്: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ സംഘപരിവാർ ആഭിമുഖ്യമുള്ള ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ 'മയിൽപ്പീലി' മാസികയുടെ സഹകരണത്തോടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ നടത്താൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയ സംഭവം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാകുന്നു. വിവാദം കനത്തതോടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് പരീക്ഷാനുമതി റദ്ദാക്കുകയും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറോട് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സർക്കാരിനും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കുമെതിരെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയാണ്.
ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്തിൻ്റെ (NTU) അപേക്ഷയിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടറാണ് യുപി, ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ തീരുമാനം താൻ അറിയാതെയാണെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. ഇതിനുപിന്നാലെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി ഇടത് നേതാക്കള് രംഗത്തെത്തി.
സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് സർക്കാറിനെ ഉപയോഗിച്ച് ആര്എസ്എസ് സ്വന്തം അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം എംബി രാജേഷ് വിമര്ശിച്ചു. സതീശൻ്റെ ശരീരവും സവർക്കരുടെ ആത്മാവുമാണ് സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ മയിൽപീലിവൽക്കരണമാണ് നടക്കുന്നത്.
"ആർ എസ് എസിനു നാരങ്ങ വെള്ളം കലക്കികൊടുത്ത ലീഗിനെ ആർ എസ് എസ് മയിൽപീലി ചൂടിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കാവിവൽക്കരണത്തിനായി അറിയപ്പെടുന്ന ആര്എസ്എസുകാരനെ വൈസ് ചാൻസലറാക്കി. സർവ്വകലാശാലയിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോലും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. ആർ എസ് എസ് ഉൾപ്പെട്ട പവർ ഗ്രൂപ്പാണ് സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു
അതേസമയം, വൈദ്യുതി മേഖലയിൽ നടന്നത് വലിയ അഴിമതിയാണ്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനമുണ്ടാവുമ്പോഴും ബിജെപിയിൽ നിന്നൊ ആര്എസ്എസിൽ നിന്നോ സർക്കാറിനെതിരെ വിമർശനമുണ്ടാവുന്നില്ല. ഇത് കേരളത്തിൽ സർക്കാരും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള ബാന്ധവത്തിന് തെളിവാണെന്നും രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ സംഘപരിവാറിന്റെ പരീക്ഷണശാലകളാക്കി മാറ്റാൻ യുഡിഎഫ് സർക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നത് അത്യന്തം അപകടകരമായ നീക്കമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ആർഎസ്എസ് പോഷകസംഘടനയായ ബാലഗോകുലം കുട്ടികൾക്കായി പുറത്തിറക്കുന്ന 'മയിൽപ്പീലി' മാസികയുടെ 'യങ് സ്കോളർ' പരീക്ഷയ്ക്ക് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അനുമതി നൽകിയ നടപടി, പിഞ്ചുമനസ്സുകളിൽ വർഗീയവിഷം കുത്തിവെക്കാനുള്ള ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്.
ആർഎസ്എസിൻ്റെ അധ്യാപക സംഘടനയായ ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി അനൂപ് കുമാറിൻ്റെ അപേക്ഷയിന്മേലാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഇതിനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേ വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നതും ഇതിനോട് ചേർത്തുവായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും അറിവോടെയാണ് ഈ നഗ്നമായ സംഘപരിവാർ പ്രീണനം നടക്കുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമാണ്.
2017-ലാണ് മയിൽപ്പീലി ഈ പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷക്കാലം ഇത്തരം വർഗീയ അജണ്ടകൾക്ക് കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ യാതൊരു ഇടവും നൽകിയിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വർഗീയതയുടെ പരീക്ഷണവസ്തുക്കളാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ആ ഉറച്ച ജാഗ്രതയാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടിലിഴയുന്ന യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെയും നടപടി കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ സമൂഹം ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു തരില്ല. പ്രതിഷേധമുയർന്നപ്പോൾ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചോടിയതുകൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റ് ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. കുഞ്ഞുമനസ്സുകളിൽ വർഗീയത വളർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇത്തരം പരിപാടികൾക്ക് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ വിട്ടുനൽകാൻ തയ്യാറായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കേരളീയ സമൂഹത്തോട് മാപ്പു പറയണം. കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയിലെ ആർഎസ്എസ് പ്രതിനിധിയുടെ നോമിനേഷൻ ഉടനടി റദ്ദാക്കുകയും വേണം. കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ മതനിരപേക്ഷ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഈ നീക്കങ്ങളെ എന്തുവിലകൊടുത്തും ചെറുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും പിണറായി വ്യക്തമാക്കി.
മയില്പ്പീലി സ്കോളര്ഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പരീക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപമാനകരമെന്നും മന്ത്രിയുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ആരാണ് സംഘപരിവാർ ഏജൻ്റെന്നും സിപിഐ നേതാവ് കെ രാജൻ ചോദിച്ചു. ആർഎസ്എസ് വിധേയത്വമുള്ള ഒരു സംഘടന നടത്തുന്ന പരീക്ഷയുടെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും, മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് വിഷയം അറിഞ്ഞതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറയുന്നത് അപമാനകരമാണ്. എന്താണ് പരീക്ഷയെന്നോ, എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് അതെന്നോ, ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നോ മന്ത്രി അറിയുന്നില്ല. മന്ത്രി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മീതെ ഇരുന്ന് ആരാണ് സ്കൂളുകളിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഏജൻ്റായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അടിയന്തരമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും രാജൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ആർഎസ്എസിനെ എതിർക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര ഭയമെന്നും ലീഗിന് ലാഘവ സമീപനമെന്നും സിപിഎം നേതാവ് ഡോ. ടി.എം. തോമസ് ഐസക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുട്ടികളിൽ വർഗീയ ഹിന്ദുത്വബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ബാലഗോകുലം ഇറക്കുന്ന മാസികയാണ് മയിൽപ്പീലി. അതിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയതിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് യുഡിഎഫും ലീഗും നോക്കിക്കണ്ടത്. സംഘപരിവാർ വളർന്നാലും തങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് സർക്കാരിന്റെ പോക്ക്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പിടിമുറുക്കുന്ന ആർഎസ്എസിനെ നേരിടാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് ഇത്രയേറെ ഭയമെന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ബിജെപിയും ഭായ് ഭായ് ആണെന്നായിരുന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ്റെ വിമര്ശനം. ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനുള്ളിലേക്ക് സംഘപരിവാർ ആശയങ്ങൾ കടത്തിവിടാൻ ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും യുഡിഎഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയം സംഘപരിവാറിന് അനുകൂലമാണെന്നും ഈ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നുവെന്നും ഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധിയായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വകുപ്പിൽ ഇത്തരമൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയതിനെതിരെ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രൂക്ഷമായ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി രംഗത്തെത്തി. "ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട്ടെ ലീഗ് ഓഫീസിൽ സി.എച്ച്. മുഹമ്മദ് കോയയുടെ ചിത്രത്തിന് പകരം സവർക്കറുടെ ചിത്രം ഉയരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും" എന്ന് സഞ്ജീവ് പരിഹസിച്ചു. നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായ പരിപാടി എങ്ങനെ ലീഗ് മന്ത്രിയുടെ പദ്ധതിയായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യമുന്നയിച്ചു.
പ്രതിരോധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും യുഡിഎഫും
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണമനുസരിച്ച്, ഒരു മാസം മുൻപ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നൽകിയ ഈ അനുമതിയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രിക്ക് യാതൊരു അറിവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പരാതികൾ ഉയർന്ന ഉടൻ തന്നെ പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായി നിർത്തിവെയ്ക്കാനും, അനുമതി റദ്ദാക്കാനും മന്ത്രി നേരിട്ട് നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപക സംഘടന അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ സാധാരണ നൽകാറുള്ള ചട്ടപ്രകാരമുള്ള അനുമതി മാത്രമാണ് ഇതെന്നും, ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളില്ലെന്നുമാണ് വകുപ്പിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാദം.
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