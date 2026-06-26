'മയങ്ങില്ല കേരളം'; ലഹരിക്കെതിരെ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി എക്സൈസ്, ലഹരി ഉപയോഗ സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തനം
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം,പൊലീസ്, സാമൂഹ്യനീതി തദ്ദേശസ്വയംഭരണം എന്നീ വകുപ്പുകളെ എകോപിപ്പിച്ച് എക്സൈസ് വകുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം നിർവ്വഹിക്കും. ജനജാഗ്രതാ പോർട്ടലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ആരംഭിക്കും.
Published : June 26, 2026 at 8:11 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന് പിന്നാലെ ലഹരിക്കെതിരെ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് രംഗത്ത്. മയങ്ങില്ല കേരളം എന്ന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ലഹരി ഉപയോഗം ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിനൊപ്പം പ്രതിരോധം, ബോധവത്ക്കരണം, ലഹരി ഉപയോഗ സാധ്യതകളുടെ നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ, കൗൺസിലിങ്, ചികിത്സ, പുനരധിവാസം എന്നിവയെ ഏകോപിപ്പിച്ച് വ്യക്തികളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന സമഗ്ര ലഹരിവിരുദ്ധ ജനകീയ പദ്ധതിയാണ് 'മയങ്ങില്ല കേരളം'.
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നിയമനിർവഹണം, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ, പുനരധിവാസം, എന്നിവയെ ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കുട്ടികളിലും യുവജനങ്ങളിലും ലഹരി ഉപയോഗ സാധ്യതകൾ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കൗൺസിലിങ്, ആൻ്റിനാർക്കോട്ടിക് ക്ലബ്ബുകൾ, അധ്യാപകർ, കൗൺസിലർമാർ, കോളജുകളിൽ ശ്രദ്ധ-നേർക്കൂട്ടം കമ്മിറ്റികൾ എന്നിവയുടെ സേവനം ഉണ്ടാകും.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വിദഗ്ധരും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ അധികൃതരും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻകൈ എടുക്കും. ജനപങ്കാളിത്തവും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായവും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. വാർഡ് തലത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗ സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നതിനായി ജനജാഗ്രതാ വോളൻ്റിയർ സംവിധാനം, വാർഡ് തല ജന ജാഗ്രതാ സമിതികൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
ലഹരി ഉപയോഗ സാധ്യത കൂടിയ യുവജനങ്ങൾക്ക് (High Risk Youth) ലഹരിയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശരിയായ ബോധവത്ക്കരണം നൽകുന്നതോടൊപ്പം ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ പ്രോ-ആക്ടീവ് കൗൺസിലിംഗ്, ഡീ അഡിക്ഷൻ ചികിത്സ എന്നിവയും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉറപ്പാക്കും. ബോധവത്ക്കരണം, കൗൺസിലിങ്, ചികിത്സയിലേക്കുള്ള റഫറൽ, ചികിത്സാനന്തര പിന്തുണ എന്നിവ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പാക്കുകയും ഇത്തരക്കാരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആധുനിക നിലവാരത്തിലുള്ള മാതൃകാ ഡി-അഡിക്ഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളും ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും തൊഴിൽ പിന്തുണ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കും. തൊഴിൽപരിശീലനം, നൈപുണ്യ വികസനം, സ്വയംതൊഴിൽ പ്രോത്സാഹനം, കുടുംബപിന്തുണ എന്നിവയും പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകും. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, പൊലീസ്, വനിതാ ശിശു വികസനം, സാമൂഹ്യനീതി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണം തുടങ്ങിയ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും മറ്റു സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സേവനങ്ങളേയും സംവിധാനങ്ങളെയും എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏകോപിപ്പിച്ചാവും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കുന്ന ജനജാഗ്രതാ പോർട്ടലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും, ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമഗ്ര ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി പ്രവർത്തിക്കും. ലഹരി ഉപയോഗം സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള അസസ്മെൻ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ, കൗൺസിലിംഗ്-ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ, പരാതികൾ രഹസ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം, ബോധവ്ക്കരണ പരിപാടികളുടെ ഏകോപനം, പൊതുജനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും വിവരങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകും. ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സമഗ്രമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സംരംഭമായിരിക്കും ഇത്.
അതോടൊപ്പം തന്നെ, ലഹരി മാഫിയക്കെതിരായ പോരാട്ടവും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയാണ് സർക്കാർ. ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർ വഴി സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി കർശന പരിശോധനകൾ നടത്തിയും പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഇല്ലിസിറ്റ് ഓഫ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് നിയമം (PIT-NDPS) കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ച് ലഹരി കച്ചവടക്കാരെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയും പ്രതികളുടെ അനധികൃത സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയും കുറ്റവാളികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയും ലഹരി മാഫിയകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരവസരവും നൽകാതെ പ്രതിരോധിക്കും.
ലഹരി വിതരണ ശൃംഖലകൾ കണ്ടെത്തി തകർക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ, ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും ശക്തമാക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കും. 'മയങ്ങില്ല കേരളം' ഒരു ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടി മാത്രമല്ല; പ്രതിരോധം, നേരത്തെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ, കൗൺസിലിങ്, ചികിത്സ, പുനരധിവാസം, സാമൂഹിക പുനഃസംയോജനം, നിയമനിർവഹണം, ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ, ജനപങ്കാളിത്തം എന്നിവയെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്ര ലഹരിവിരുദ്ധ വികസന മാതൃകയാണ് ഇത്.
പിറ്റ്- എൻഡിപിഎസ് നിയമം
രാജ്യത്ത് മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും സൈക്കോട്രോപിക് വസ്തുക്കളുടെയും അനധികൃത കടത്തൽ തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1988ലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഇല്ലിസിറ്റ് ഓഫ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് (പിഐടി-എൻഡിപിഎസ് ആക്ട്) നടപ്പാക്കിയത്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തികളെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നു.
ഈ നിയമപ്രകാരമുള്ള തടങ്കൽ കേസുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും തടങ്കൽ തുടരണോ അതോ വ്യക്തിയെ മോചിപ്പിക്കണോ എന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനും ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഉപദേശക ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പി.ഐ.ടി-എൻ.ഡി.പി.എസ് നിയമത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപദേശക ബോർഡിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയോ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്നതോ ആയ ഒരു ചെയർമാനും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് യോഗ്യതയുള്ള മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങളെയുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
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