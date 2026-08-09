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ദുരിതജീവിതത്തിന് പരിഹാരം, പ്ലാസ്റ്റിക് കൂരയിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കും; എംഎൽഎയും പഞ്ചായത്തും ഇടപെട്ടു

കുടുംബത്തെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കും ഇടപെട്ട് എംഎൽഎയും കലക്‌ടറും

PONPARAKKUNNU MAVOOR STREET CIRCUS FAMILY KOZHIKODE KOZHIKODE HOMELESS FAMILY MAVOOR CHEROOPPA PONPARAKKUNNU
മുത്തുവും കുടുംബവും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 7:31 PM IST

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കോഴിക്കോട്: മാവൂർ ചെറൂപ്പ പൊൻപാറക്കുന്നിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കെട്ടിയ കൂരയിൽ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ദുരിത ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന തെരുവ് സർക്കസ് കലാകാരനായ മുത്തുവിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് ഒടുവിൽ പരിഹാരമാകുന്നു. വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ജനപ്രതിനിധികളും പഞ്ചായത്തും അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയായിരുന്നു.

കുന്ദമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലം എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഫലമായി മുത്തുവിനെയും കുടുംബത്തെയും ആദ്യം താൽക്കാലികമായി സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കരിമ്പനകുഴിയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻകൈയെടുത്ത് ഇവരെ മാറ്റുന്നത്.

റേഷൻ കാർഡിനായി കളക്‌ടറുടെ ഇടപെടൽ

മുത്തുവും കുടുംബവും (ETV Bharat)

കുടുംബത്തിന് റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്ത വിഷയം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ചർച്ച ചെയ്‌തതായി എം എൽ എ അറിയിച്ചു. അടിയന്തരമായി ഇവർക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്‌ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വോട്ടവകാശവും റേഷൻ കാർഡുമില്ലാത്തതിനാൽ വർഷങ്ങളായി ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമാകും ഈ തീരുമാനം.

വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അനശ്ചിതത്വത്തിന് വിരാമം

പൊൻപാറക്കുന്നിന്റെ താഴെ പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയുടെ സ്ഥലത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ താൽക്കാലിക കൂരയിലാണ് എട്ട് മനുഷ്യജീവനുകൾ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നത്. തെരുവ് സർക്കസ് കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന മുത്തു, ഭാര്യ നിത്യ, അച്ഛൻ കുമാർ, അമ്മ പത്മിനി, മൂന്ന് വയസ്സുകാരി മകൾ ലളിത, മുത്തുവിന്റെ മറ്റ് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവരാണ് ഈ ദുരിതക്കൂടാരത്തിൽ അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്നത്.

ഞായറാഴ്‌ചകളിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ സർക്കസ് കളിച്ച് കിട്ടുന്ന ചെറിയ വരുമാനം കൊണ്ട് വാടകവീട് കണ്ടെത്താൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കാടുപിടിച്ച പ്രദേശത്ത്, വെളിച്ചമോ സുരക്ഷിതത്വമോ ഇല്ലാതെ, ഇഴജന്തുക്കളെ ഭയന്നാണ് ഇവർ ഓരോ രാത്രിയും കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്.

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ആശ്വാസത്തോടെ കുടുംബം

നിരവധി ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങി ഒരു വീടിനായി നിവേദനം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അടുത്തിടെ സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഇവർക്ക് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവെച്ചതിനിടയിലാണ് പുതിയ ആശ്വാസവാർത്ത എത്തിയത്.

താത്കാലികമായി കരിമ്പനകുഴിയിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഭീതി നിറഞ്ഞ രാത്രികൾക്ക് വിരാമമാകുമെന്നും ശാശ്വതമായി ഭൂമിയും വീടും ലഭ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണെന്നും മുത്തുവും കുടുംബവും പറഞ്ഞു.

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PONPARAKKUNNU MAVOOR
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