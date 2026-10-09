രക്ഷിച്ചത് രണ്ട് കുഞ്ഞു ജീവനുകൾ; ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് ബിഗ് സല്ല്യൂട്ട് നൽകി മാവൂർ പൊലീസ്
കക്കാടംപൊയിൽ വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ച് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറും സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസറും. ഇരുവരുടെയും സമയോചിത ഇടപെടലിനെ അഭിനന്ദിച്ച് നാട്ടുകാരും സഹപ്രവർത്തകരും ആദരം ആർപ്പിക്കൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.
Published : October 9, 2026 at 6:42 PM IST
കോഴിക്കോട്: കക്കാടംപൊയിൽ വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെ ട്രാവലർ മറിഞ്ഞ് അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെയും സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസറെയും ആദരിച്ചത് മാവൂർ പൊലീസ്. എരഞ്ഞിമാവ് സ്വദേശിയായ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ആദിലിനെയും മാവൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ വിപിനെയുമാണ് മാവൂർ പൊലീസ് ആദരിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും നന്മയുള്ള പ്രവൃത്തി നാട് ആകെ ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് ഇരുവർക്കും ആദരമർപ്പിച്ചുള്ള പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് കക്കാടംപൊയിൽ വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സംഘം സഞ്ചരിച്ച ട്രാവലർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കൂമ്പാറക്ക് സമീപം മരഞ്ചാട്ടിയിൽ ട്രാവലർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഉടൻ തന്നെ കിട്ടിയ വാഹനത്തിൽ കുട്ടികളെ നാട്ടുകാർ അരീക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.
കുട്ടികളുടെ നില അതിഗുരുതരമായിരുന്നതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചു. ഇതോടെ ആംബുലൻസ് സർവീസ് നടത്തുന്ന ആദിൽ ഈ ദൗത്യത്തിന് തയ്യാറായി. "ഈ സമയത്ത് മറ്റാരും ആംബുലൻസിൽ സഹായത്തിന് കയറാഞ്ഞതിനാൽ ഒരു കുട്ടിയെ ആംബുലൻസിന് പിറകിലെ സ്ട്രക്ചറിലും മറ്റൊരു കുട്ടിയെ സ്വന്തം മടിയിലും വച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന്," ആദിൽ പറഞ്ഞു.
വാഹനം മാവൂരിൽ എത്തിയതോടെ ആംബുലൻസിൻ്റെ പിറകുവശത്ത് കിടന്നിരുന്ന കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് മനസിലായി. ഇതോടെ മാവൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ആംബുലൻസ് നിർത്തി. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ വിപിൻ ആംബുലൻസിന് അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. ഒരു കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും കൂടെ ആരുമില്ലെന്നും സിപിആർ നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പൊലീസുകാരനായ വിപിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇതോടെ സ്റ്റേഷനിൽ പോലും പറയാതെ വിപിൻ ആംബുലൻസിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകി കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കുട്ടികളെ എത്തിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ബന്ധുക്കൾ വരുന്നതുവരെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഇരുവർക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർക്കൊപ്പം നിന്നുവെന്ന് പൊലീസുകാരനായ വിപിൻ പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഇത് ആരുടെയും മേലുള്ള ഡ്യൂട്ടി അല്ലെന്നും ആർക്കും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ഇടപെടാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഈ കാര്യം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ നാടിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് നിരവധി പേരാണ് ഓരോ ദിവസവും സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇരുവരെയും കാണാനെത്തുന്നത്. രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ വിപിൻ്റെയും ആദിലിൻ്റെയും സമയോചിത ഇടപെടലിനെയും നന്മയുള്ള ഈ പ്രവർത്തിയെയും പ്രശംസിക്കുന്നതിനാണ് മാവൂർ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. മാവൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മാവൂർ എസ് ഐ അഖിൽ ഇരുവരെയും പൊന്നാട അണിയിച്ചു. എസ് ഐ ബാബുരാജ്, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ചെറുവാടി, എ എസ് ഐ സിന്ധു, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർമാരായ സജീഷ്, രാജേഷ്, ഹോം ഗാർഡ് സഹദേവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
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