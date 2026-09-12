വന്നോളീ, തന്നോളീ, തിന്നോളീ... ഇതാ പ്ലേറ്റ് നിറയെ 'കാതൽ'; സഹപാഠിയ്ക്കൊരു സ്നേഹ വീടുമായി എൻഎസ്എസ്
കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തെ സ്വന്തം സ്വപ്നം പോലെ കണ്ട മാവൂർ ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് വിദ്യാർഥികളാണ് വേദിയ്ക്ക് പുറത്ത് ഹീറോ ആയത്.
Published : September 12, 2026 at 8:32 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ആരവങ്ങൾക്കിടയിൽ കലാപ്രതിഭകള് മാറ്റുരയ്ക്കുമ്പോള് സ്കൂൾ മുറ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കോണിൽ എൻഎസ്എസ് വോളണ്ടിയർമാർ മറ്റൊരു ഇമ്മിണി ബല്യ സ്വപ്നത്തിനായുള്ള പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു. സഹപാഠിയ്ക്കൊരു സ്നേഹ വീട്... അല്ല 'കാതൽ' വീട്.
അതിശയമൊന്നും വേണ്ട... ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മനസല്ലേ... കൂടെയുള്ളവനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന സ്നേഹം. കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തെ സ്വന്തം സ്വപ്നം പോലെ കണ്ട മാവൂർ ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് വിദ്യാർഥികളാണ് വേദിയ്ക്ക് പുറത്ത് ഹീറോ ആയത്.
കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി സ്കൂൾ മുറ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കോണിൽ അവർ തീർത്തത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചെറുകടയായിരുന്നു. തട്ടുകടയിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയും ഒരു വീടിൻ്റെ ചുമരായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവർ. കലോത്സവത്തിൻ്റെ ആഘോഷദിനങ്ങൾ അവർ മാറ്റിവച്ചത് സ്വന്തം സന്തോഷങ്ങൾക്കല്ല, മറിച്ച് സുഹൃത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് സുരക്ഷിതമായൊരു മേൽക്കൂര പണിയാനാണ്.
കുട്ടികളുടെ ഉറക്കെയുള്ള വിളികളാണ് ‘കാതൽ’ എന്ന തട്ടുകടയിലേക്ക് എത്തുന്നവരെ ആദ്യം വരവേൽക്കുന്നത്. “വന്നോളീ, തന്നോളീ, തിന്നോളീ...” എന്ന നാടൻ വിളിയിൽ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ആവേശത്തേക്കാൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ചൂടാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം തിരിച്ചെത്തുന്ന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ നിറപ്പകിട്ടിനിടയിലും സ്വന്തം ആഘോഷങ്ങളെക്കാൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ സ്വപ്നത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഈ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലാണ് യഥാർഥ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അർഥം തെളിയുന്നത്.
തട്ടുകടയിൽ രുചിയേറെ; ലക്ഷ്യം ഒന്ന്
സ്നേഹഭവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വീടില്ലാത്ത സഹപാഠിക്ക് വീട് ഒരുക്കുന്നതിനായി എൻഎസ്എസ് വിദ്യാർഥികൾ തട്ടുകട നടത്തുന്നത്. കലോത്സവ ദിവസങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും തട്ടുകട പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും തട്ടുകട നടത്തിയും സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെയും വിദ്യാർഥികൾ പണം സമാഹരിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തട്ടുകടയിൽ രുചികളുടെ വൈവിധ്യത്തിനും കുറവില്ല. തട്ടുദോശ, കപ്പ ബിരിയാണി, നെയ്ച്ചോർ, ഓംലെറ്റ്, കാടമുട്ട ഫ്രൈ, നെയ്യപ്പം, ഉണ്ണിയപ്പം, ഉപ്പിലിട്ട വിഭവങ്ങൾ, കുലുക്കി സർബത്ത് തുടങ്ങി നിരവധി വിഭവങ്ങളാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയത്. കുട്ടികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്ന പലഹാരങ്ങളും തട്ടുകടയിലെത്തുന്നവർക്ക് രുചിക്കാനായി ഒരുക്കി.
രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ഒപ്പം
വീടുകളിൽനിന്ന് പലഹാരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നൽകിയാണ് രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് പിന്തുണയായത്. പെൺകുട്ടികൾ വിവിധ പലഹാരങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ ലൈവ് സോഡ, മധുരപാനീയങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, ഉപ്പിലിട്ട പഴങ്ങൾ എന്നിവയുമായാണ് സജീവമായത്. വിദ്യാർഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും കലോത്സവം കാണാനെത്തിയവരെയും ആകർഷിച്ച് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതും എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാർ തന്നെയായിരുന്നു.
തട്ടുകടയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ “ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നോളീ... കടം പറയരുത്” പോലുള്ള നാടൻ പ്രയോഗങ്ങളും എഴുതിവച്ചിരുന്നു. കച്ചവടത്തിനൊപ്പം ചിരിയും സൗഹൃദവും നിറച്ച അന്തരീക്ഷമാണ് കുട്ടികൾ ഒരുക്കിയത്. മായം കലരാത്തതും ആരോഗ്യകരവുമായ ഭക്ഷണം നൽകാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു.
''മുൻ വർഷങ്ങളിലും ഒരുപാട് തുക സമാഹരിച്ച് ധാരാളം സ്നേഹ ഭവനങ്ങൾ കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ തട്ടുകടയിൽ ലൈവായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യണങ്ങളുമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്,'' സുമയ്യ ടീച്ചർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
കലോത്സവത്തിൻ്റെ തിരക്കിനിടയിൽ ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം
ആട്ടവും പാട്ടും അരങ്ങേറുന്ന വേദിയിൽനിന്ന് അൽപം മാറി, തട്ടുകടയുടെ മുന്നിൽ കുട്ടികളുടെ വിളികളും ചിരികളും കേൾക്കാം. അവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ വിൽപ്പനയ്ക്കും പിന്നിൽ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമുണ്ട് ഒരു സഹപാഠിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വീടുണ്ടാകണം എന്ന സ്വപ്നം.
ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരികെ വരാത്ത സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ മനോഹര നിമിഷങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് കൂട്ടുകാരന് വീടൊരുക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ഈ വിദ്യാർഥികൾ നൽകുന്നത് പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു വലിയ പാഠമാണ്. സൗഹൃദം ഒരുമിച്ച് ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം പൂർത്തിയാകുന്നതല്ല; ഒരാളുടെ കണ്ണീരിന് തണലാകുമ്പോഴാണ് അതിന് അർഥം പൂർണമാകുന്നത്. മാവൂരിലെ ഈ കുട്ടികൾ പണിയുന്നത് ഒരു വീടു മാത്രമല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ വാതിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂരയുമാണ്.
Also Read : അതിഥി തൊഴിലാളില് നിന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ രുചി രഹസ്യം; 'കരിമ്പാറപ്പൂ'വെന്ന വയനാടന് വിസ്മയം, വിപണിയില് വന് ഡിമാന്ഡ്