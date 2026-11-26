'മുഹബ്ബത്ത് കാ ബസാർ', കൂട്ടുകാരന് അന്തിയുറങ്ങാൻ സഹപാഠികളുടെ കൈതാങ്ങ്; മാതൃക തീർത്ത് വിദ്യാർഥികൾ
മാവൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് വിദ്യാർഥികളാണ് സഹപാഠിക്ക് സ്നേഹ ഭവനമൊരുക്കാൻ മുഹബ്ബത്ത് കാ ബസാർ എന്ന പേരിൽ ഫൂഡ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തിയത്.
Published : November 26, 2026 at 1:08 PM IST
കോഴിക്കോട്: സുരക്ഷിതമായൊരു വീട് ഏതൊരാളുടെയും സ്വപ്നമാണ്. വീടില്ലാത്തവർക്കെ അതിന്റെ വിലയറിയൂ. എല്ലാവരും നല്ല വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ കൂടെ പഠിക്കുന്ന വീടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരൻ്റെ പ്രയാസം മനസിലാക്കിയതോടെ അവർ ഒന്നിച്ച് കൈകോർത്തു. പിന്നെ അവിടെ കണ്ടത് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സംഗമമായിരുന്നു.
മാവൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് വിദ്യാർഥികളാണ് സഹപാഠിക്ക്
സ്നേഹ ഭവനമൊരുക്കാൻ മുഹബ്ബത്ത് കാ ബസാർ എന്ന പേരിൽ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തിയത്. ചാലിയാറും
ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയും സംഗമിക്കുന്ന കൂളിമാട് പാലത്തിന് ചുവട്ടിലെ പാർക്കിലാണ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരം മുതൽ അർധ രാത്രി വരെ ആയിരക്കണക്കിന് പേർ എത്തുന്ന ഇടമാണ് ചാലിയാറും ഇരുവഞ്ഞിയും സംഗമിക്കുന്ന കൂളിമാട് അങ്ങാടി. ചാലിയാറിലെയും ഇരുവഞ്ഞിയിലെയും കാഴ്ചകൾ കണ്ടും വേറിട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചും സമയം ചെലവഴിക്കാന് എത്തുന്നവർക്ക് മുന്നിലാണ് മാവൂരിലെ എൻഎസ്എസ് വിദ്യാർഥികൾ മുഹബ്ബത്ത് കാ ബസാർ ഒരുക്കിയത്.
വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ശരിക്കും ഭാവി പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ വളരെ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭാവിയിൽ നല്ല പൗരന്മാരുണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റിട്ട:അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ എംസി കുഞ്ഞിമോയിൻ കുട്ടി പറഞ്ഞു.
കപ്പ ബിരിയാണി, കട്ട്ലറ്റ്, സമൂസ, ഇലയട, ഓട്ടട, പത്തിരി, കോഴിക്കറി തുടങ്ങി വിവിധ ഭക്ഷണ പദാർഥങ്ങളും
നല്ല ചൂടോടെയുള്ള ചായയും സുലൈമാനിയും കാപ്പിയുമെല്ലാം മുഹബ്ബത്ത് കാ ബസാറിൽ എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാർ ഒരുക്കിയിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ മനസിൻ്റെ നന്മയറിഞ്ഞ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പുകവലി വിമുക്ത ഗ്രാമമാക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ അക്ഷര കൂളിമാടിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും പിന്തുണയുമായെത്തി. കാഴ്ചകൾ കാണാൻ എത്തിയവരെല്ലാം ചാലിയാറിലെ ഇളങ്കാറ്റേറ്റ് എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാർ തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ രുചി വൈവിധ്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു.
കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ദൗത്യത്തെ വളരെ അധികം പോസിറ്റീവായി കാണുന്നു. ചില പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ശരിയായ വഴിയിലൂടെയാണ് പോവുന്നത്. അവര് വളരെ നന്നായി തന്നെ സമൂഹത്തോട് ഇടപഴകുന്നു. ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടി കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സന്തോഷ് ചെറുവോട്ട് പറഞ്ഞു.
ഓരോ ഭക്ഷണവും വീടുകളിൽ നിന്നും സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കി കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് മുഹബ്ബത്ത് കാ ബസാറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. കൂളിമാട് പാർക്കിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഇടത്ത് നിന്നും ആവശ്യക്കാർക്ക് നൽകുന്നതും കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്.
എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ചാണ് ഓരോ വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത്. കട്ട്ലറ്റ് സാൻവിച്ച്, പഴംപൊരി, സമൂസ അങ്ങനെ പലവിധ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയറായ സ്വാതികൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.
നേരത്തെയും ഇതിന് സമാനമായ വിധത്തിൽ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സംഘടിപ്പിച്ച് പണം സ്വരൂപിച്ച്
മൂന്ന് വീടുകൾ മാവൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീട് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഇനിയും പണം സ്വരൂപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിലൂടെ മാവൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടം കൊണ്ട് ഒരു നാടിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ അക്ഷര കൂളിമാടിൻ്റെ മണ്ണാണിത്. മറ്റ് ചിന്തകളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കി സേവനം ലഹരിയാക്കുക എന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. എൻഎസ്എസിൻ്റെ ഒരു മാതൃക പദ്ധതിയാണ് സ്നേഹ ഭവനം പദ്ധതിയെന്നും സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ സുമയ്യ പറഞ്ഞു.
ആധുനിക കാലത്ത് വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ലഹരി ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി മാറുമ്പോൾ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വീടൊരുക്കാൻ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാർ നാടിന് തന്നെ മാതൃകയാണ്.
Also Read: കലോത്സവ വേദികളിൽ താളമുയർത്താൻ 500ലേറെ അറബനകൾ; ചളവറയിലെ ഹനീഫിൻ്റെ 18 വർഷത്തെ കലാസപര്യ