അച്ഛനെ 'അമ്മ'യെന്നും അമ്മയെ 'അപ്പ'യെന്നും വിളിക്കുന്നവർ; കൗതുകമായി മാവില ഗോത്രഭാഷാ നിഘണ്ടു
അന്യം നിന്നുപോകുന്ന ഭാഷ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കായി അവശേഷിപ്പിക്കാനാണ് മാവില സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതെന്ന് മോഹനൻ മാസ്റ്റർ
Published : August 12, 2026 at 3:17 PM IST
കണ്ണൂർ: സന്തോഷം, ആഘോഷം, ഉത്സവം... ഈ വാക്കുകളൊന്നും അവരുടെ നിഘണ്ടുവിലില്ല. കാരണം, തലമുറകളായി യാതനകളും സങ്കടങ്ങളും മാത്രം അനുഭവിച്ച ഒരു ജനതയ്ക്ക് അത്തരം വാക്കുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ മാഞ്ഞുപോകുന്ന ആ അപൂർവ ഗോത്രഭാഷയ്ക്ക് പുതുജീവൻ നൽകാൻ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അക്ഷരരൂപമൊരുങ്ങുകയാണ്. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന മാവില, മല വേട്ടുവ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഷയ്ക്കാണ് തളിപ്പറമ്പ് സർ സയ്യിദ് കോളജിലെ ഹിന്ദി വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ഡോ. വി.ടി.വി മോഹനൻ പുതിയ നിഘണ്ടു നിർമിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടു വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനമാണ് ഇപ്പോൾ ഫലം കാണുന്നത്.
രണ്ടു വർഷം മുൻപ് നടുവിലിലെ തെയ്യക്കാവിൽ മുതലത്തെയ്യം കാണാൻ പോയപ്പോഴാണ് മാവില വിഭാഗക്കാരുമായി അദ്ദേഹം ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത്. ഭാഷ ഏതാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് തങ്ങളും മലയാളം തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. അപകർഷതാബോധവും സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളും കാരണം സ്വന്തം മാതൃഭാഷ വരുംതലമുറ മറന്നുപോകുന്നുവെന്ന യാഥാർഥ്യം ഈ മറുപടിയിലൂടെ മോഹനൻ മാസ്റ്റർ തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്, തൻ്റെ വിദ്യാർഥിനിയായ ബിജിതയിലൂടെ ഗോത്രവിഭാഗത്തിലേക്ക് വഴിതുറന്ന അദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കളായ റിജു, ജയദീപ്, സുധാകരൻ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ കാസർകോട് സ്വദേശിയായ ഗോത്ര എഴുത്തുകാരൻ ഒ.കെ പ്രഭാകരൻ വട്ടംതട്ടയെ കണ്ടെത്തി. ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെയാണ് ഭാഷാശകലങ്ങളും ഗോത്രസംസ്കാരവും ശേഖരിച്ചത്.
അച്ഛൻ അമ്മയാണ്, അമ്മ അപ്പയും
കഠിനമായ സങ്കടങ്ങളും യാതനകളും അനുഭവിച്ച ജനവിഭാഗമാണ് മാവില, മല വേട്ടുവ സമുദായം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സന്തോഷം, ആഘോഷം, ഉത്സവം തുടങ്ങിയ പദങ്ങളൊന്നും ഇവരുടെ പരമ്പരാഗത ഭാഷാശൈലിയിലില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അമ്മയ്ക്ക് അപ്പ എന്നും അച്ഛന് അമ്മ എന്നുമാണ് ഇവർ വിളിക്കുന്നത്. ഭർത്താവിനെ മെരെ എന്നും ഭാര്യയെ മേർത്തി എന്നുമാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അന്നം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ഭാഷ എന്നർഥം വരുന്ന 'മാവ്ലവ്' അഥവാ മർക്കോളി തുളു എന്നാണ് മാവില വിഭാഗക്കാരുടെ ഭാഷ അറിയപ്പെടുന്നത്. തുളുവിൻ്റെയും കന്നഡയുടെയും വലിയ സ്വാധീനം ഈ ഭാഷയിലുണ്ട്.
കാസർകോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലായി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാഞ്ഞങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ അമ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിശാലമായ സമൂഹമാണിത്. എളേരി, ബളാൽ, കള്ളാർ, പനത്തടി, കുറ്റിക്കോൽ തുടങ്ങിയ മലയോര മേഖലകളിലാണ് ഇവർ കൂടുതലായുള്ളത്. ഇതുവരെ അയ്യായിരത്തോളം അപൂർവ വാക്കുകളാണ് മോഹനൻ ശേഖരിച്ചത്. ഭാഷാ അധ്യാപകനെന്ന നിലയിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ മനസിലാക്കാനും ആ സമൂഹത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനും ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്യംനിന്നുപോകുന്ന ഭാഷ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കായി അവശേഷിപ്പിക്കാനാണ് മാവില സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തിറക്കിയ കണ്ണൂർ ഭാഷാഭേദ നിഘണ്ടുവിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുതിയ ഉദ്യമത്തിലേക്ക് കടന്നത്. ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെ തനതായ സംസ്കാരം, വാമൊഴി വഴക്കങ്ങൾ, കലാരൂപങ്ങളായ മംഗലംകളി, തെയ്യം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർണരൂപത്തിലാക്കി ഈ ഗോത്രഭാഷാ നിഘണ്ടു പുറത്തിറക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Also Read: മീന് പിടിക്കുന്നതിനിടെ തോണി മറിഞ്ഞു; കാണാതായ യുവാവിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി