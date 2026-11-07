മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു; വിട്ടുനിന്ന് കോൺഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും
കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച പ്രസിഡൻ്റും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമടങ്ങുന്ന ഭരണസമിതി പൂർണമായും ബി.ജെ.പിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് എൽ.ഡി.എഫ് നേതാവ് സി.സി. ബിജു പറഞ്ഞു (LDF Against Congress BJP Alliance)
Published : November 7, 2026 at 1:56 PM IST
തൃശൂർ: മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബി.ജെ.പി പിന്തുണയോടെ ഭരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ എൽ.ഡി.എഫ് അവതരിപ്പിച്ച അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു. ബി.ജെ.പി, കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വിട്ടുനിന്നതോടെയാണ് പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യാനാകാതെ പോയത്. ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ സഖ്യമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് എൽ.ഡി.എഫ് ആരോപിച്ചു.
കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച പ്രസിഡൻ്റും വൈസ് പ്രസിഡൻ്റുമടങ്ങുന്ന ഭരണസമിതി പൂർണമായും ബി.ജെ.പിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് എൽ.ഡി.എഫ് നേതാവ് സി.സി. ബിജു പറഞ്ഞു. ബി.ജെ.പിയുടെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തുറന്നുകാണിക്കാൻ രാജ്യമെമ്പാടും കോൺഗ്രസും എൽ.ഡി.എഫും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ചേർന്ന് സമരങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ, കേരളത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ആർ.എസ്.എസിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന നയസമീപനമാണ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ അടക്കമുള്ളവർ ഇതിനൊപ്പം നിൽക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേരളത്തിലെ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും കോൺഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും സഖ്യം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ എൽ.ഡി.എഫിലെ 11 അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് വീണ്ടും അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വികസനം മുരടിച്ചു
കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ ചർച്ചയായിരുന്നു. ആകെയുള്ള 24 വാർഡുകളിൽ നാല് ബി.ജെ.പി അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ നാല് അംഗങ്ങളും കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ചവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ കോൺഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും അടങ്ങുന്ന ഭരണസമിതിയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, മികച്ച പഞ്ചായത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം വരെ നേടിയിട്ടുള്ള മറ്റത്തൂരിൽ കഴിഞ്ഞ 10 മാസമായി യാതൊരു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് എൽ.ഡി.എഫ് ആരോപിച്ചു.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകരുള്ള പഞ്ചായത്തായിട്ടും കാർഷിക മേഖലയോട് കടുത്ത അവഗണനയാണ് ഭരണസമിതി കാണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കർഷകർക്ക് അനുവദിച്ച 68 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്പിൽ ഓവർ തുക ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. കർഷകർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇതിനുപുറമെ, പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനും ഭരണസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വൈദ്യുതി രംഗത്തും വലിയ അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് 714 രൂപ പ്രതിഫലം നൽകി തെരുവ് വിളക്കുകൾ പരിപാലിക്കാൻ ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നയുടൻ ഈ സംവിധാനം ഒഴിവാക്കിയെന്നും സി.സി. ബിജു ആരോപിച്ചു.
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മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭരണസ്തംഭനം ജനങ്ങളെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം പൂർണമായും നിലച്ച അവസ്ഥയിലാണെന്നും എൽ.ഡി.എഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പോലും കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ബി.ജെ.പിയുടെ അജണ്ടകൾക്ക് കുടപിടിക്കുകയാണെന്നും, ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സി.സി. ബിജു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംസ്ഥാനത്ത് മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായവർ തന്നെ വർഗീയ ശക്തികളുമായി കൈകോർക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെ തീരുമാനം.
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