കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്വച്ഛ് സിറ്റി; മട്ടന്നൂർ വീണ്ടും ഒന്നാമത്, രഹസ്യം കൂട്ടായ പരിശ്രമം
കേരളത്തിലെ ആദ്യ സ്വച്ഛ് സിറ്റി പദവി നേടിയ മട്ടന്നൂര് നഗരസഭയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവച്ച് നഗരസഭ അധ്യക്ഷൻ എൻ ഷാജിത്ത് മാസ്റ്ററും ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ ഷൈൻ പി ജോസും.
Published : November 17, 2026 at 5:26 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രന് പി.
കണ്ണൂർ: കേന്ദ്ര ഭവന-നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 2025-26-ലെ സ്വച്ഛ് സിറ്റി പദവി ലഭിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ നഗരസഭയായി മട്ടന്നൂർ മാറുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വലിയൊരു സംഘമുണ്ട്. പ്രയത്നിച്ചാൽ നാളെകളിൽ നിങ്ങളുടെ നഗരസഭയ്ക്കും ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാം എന്നാണ് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ എൻ. ഷാജിത്ത് മാസ്റ്റർ പറയുന്നത്. സർക്കാർ നിർദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ടത്.
ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായി ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 'പ്രോമിസിങ് സ്വച്ഛ് ഷെഹർ ഓഫ് കേരള' പുരസ്കാരമാണ് മട്ടന്നൂരിന് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ഇത്തവണ 'സ്വച്ഛ് സിറ്റി ഓഫ് കേരള പുരസ്കാരം' ആണ് വന്നെത്തിയത്. കേന്ദ്ര ഭവന-നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ അർബൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ദേശീയതല ശുചിത്വ വിലയിരുത്തലാണ് സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൺ.
മാലിന്യ ശേഖരണം, ഉറവിടതല തരംതിരിക്കൽ, ശാസ്ത്രീയ സംസ്കരണം, പൊതുശുചിത്വം, ശൗചാലയ സൗകര്യങ്ങൾ, ജനപങ്കാളിത്തം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ വിലയിരുത്തുന്നത്. 'ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മികവാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ബോധവൽക്കരണത്തിനായി നടത്തിയ ജനകീയ ഇടപെടലുകൾ, കേന്ദ്രസർക്കാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ സമയബന്ധിതമായ നടത്തിപ്പ്, ജനകീയമായി നടത്തിയ ശുചിത്വ ക്യാമ്പയിനുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമാക്കിയത്' നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ ഷാജിത്ത് മാസ്റ്റർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ നേട്ടം
മട്ടന്നൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ നേട്ടമാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടാൻ 14 കുളങ്ങളെ നഗരസഭ ഇതിനകം സംരക്ഷിച്ചു. 11,000-ത്തിലധികം വീടുകളിലെ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വളം ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൺ റാങ്കിങ്ങിൽ മികവു പുലർത്തിയാണ് സ്വച്ഛ് സിറ്റി ഓഫ് കേരള പുരസ്കാരത്തിന് നഗരസഭ അർഹമായത്.
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ഹരിതകർമസേനയെ മികവുറ്റ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതും ശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ പരിപാലനത്തിനായി കരിത്തൂർപറമ്പിലെ സംസ്കരണകേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ ആധുനികവൽക്കരണം, വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ ഫോഴ്സ് രൂപീകരണത്തിലൂടെ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ, ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി നടത്തിയ ഗൃഹ കേന്ദ്രീകൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള വിൻഡ്രോ കമ്പോസ്റ്റിങ് സംവിധാനം, അറവുമാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന ചിക്കൻ റെൻഡറിങ് പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയവയും പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചുവെന്ന് ഷാജിത്ത് മാസ്റ്റർ വ്യക്തമാക്കി.
സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൺ റാങ്കിങ്ങിനായി കേന്ദ്ര നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം നിയോഗിച്ച സംഘം രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുരസ്കാര നിർണയം നടത്തിയത്. നിർമലം-പുതുയുഗ ശുചിത്വ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മാസം മട്ടന്നൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ശുചിത്വ പ്രതിജ്ഞാ മതിൽ വലിയ തോതിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ വിജ്ഞാൻ ഭവനിൽ നടന്ന അവാർഡ് ദാനച്ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൽ നിന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ. ഷാജിത്ത് മാസ്റ്ററും സംഘവും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
രണ്ടാം തവണയും മട്ടന്നൂർ നഗരസഭ ഒന്നാമത്
എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബറിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. അതിനായി കേന്ദ്ര സംഘം നേരിട്ടെത്തും. കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത് നഗരസഭയായി മട്ടന്നൂരിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണെന്ന് ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ ഷൈൻ പി. ജോസ് പറയുന്നു.
മാലിന്യ ശേഖരണം, സംസ്കരണം, പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണം, ഐ.ഇ.സി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി നഗരസഭ ഏർപ്പാടാക്കിയ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സംഘം മാർക്കിടുന്നത്. നഗരസഭാ പരിധിയിലെ 35 വാർഡുകളിലായിരുന്നു പരിശോധന. വീടുകളിലേക്ക് റിങ് കമ്പോസ്റ്റ്, ബയോ ബിൻ, മതിയായ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പരിശോധനയും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നേന്ത്രക്കായയുടെ കുലത്തണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ബനാന സ്റ്റം ഷെൽട്ടർ, വിൻഡ്രോ കമ്പോസ്റ്റ്, ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് കൺവെർട്ടർ എന്നിവ മട്ടന്നൂർ ഗ്രൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മട്ടന്നൂരിലെ പൊറോറയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
പൊതുജനങ്ങൾക്കും വഴിയാത്രക്കാർക്കും മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ട്വിൻ ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ് ടിക്കറ്റ് സ്വീകരിക്കാൻ ബിറ്റ് പേപ്പർ ബിൻ വെച്ചു. തുണി സഞ്ചിക്ക് വേണ്ടി ക്ലോത്ത് ബാഗ് വെൻഡിങ് മെഷീനും നടപ്പാക്കി. ഇവയിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി
23 ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളും ആകെ 13 ഗ്രീൻപൂൾ സേനാംഗങ്ങളും 55 ഹരിത കർമ സേനാംഗങ്ങളും ആണ് നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കുട്ടികളിൽ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹരിത ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിച്ചു. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ബോധവൽക്കരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. എൻ.സി.സി, എൻ.എസ്.എസ്, റെഡ്ക്രോസ്, എസ്.പി.സി, സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്കൂൾ മാലിന്യങ്ങളുടെ തരംതിരിവ്, സംസ്കരണം, ബോധവൽക്കരണം എന്നിവ നടത്തി.
പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ വിമുക്തഭടന്മാർ, അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ, തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ, ജീവനക്കാർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾ, ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ, മർച്ചന്റ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ, ക്ലബ്ബ്, വായനശാല അംഗങ്ങൾ, പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ് സേനാംഗങ്ങൾ, ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഇവരെയെല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ബൃഹത്തായ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു. 3500 പേർ പങ്കെടുത്ത പ്ലെഡ്ജ് വാൾ എന്ന വലിയ പരിപാടിയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളിൽ നഗരസഭയെ വേറിട്ടതാക്കുന്നത്.
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