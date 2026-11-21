മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ കാറിൻ്റെ മരണപ്പാച്ചിൽ; ഏഴ് വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു, അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്ക്
Car Hits Vehicles In Mattancherry: രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം ചുള്ളിക്കൽ ഭാഗത്ത് വച്ച് ഒരു ഇരുചക്രവാഹനത്തെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപകടപരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമായത്
Published : November 21, 2026 at 11:44 AM IST
എറണാകുളം: മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ യുവാവ് ഓടിച്ച കാർ നിയന്ത്രണംവിട്ട് ഏഴ് വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി ഡാൽട്ടനെ മട്ടാഞ്ചേരി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ശേഷം ചുള്ളിക്കൽ ഭാഗത്ത് വച്ച് ഒരു ഇരുചക്രവാഹനത്തെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപകടപരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമായത്. അപകടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും വാഹനം നിർത്താതെ അമിതവേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് കുതിച്ച കാർ, ഇടിച്ച ബൈക്കിനെ ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുപോയി. കാറിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ ബൈക്ക് റോഡിലുരസി തീപ്പൊരി ചിതറുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. പനയപ്പിള്ളി ഭാഗത്ത് വച്ചാണ് ഇരുചക്രവാഹനത്തെ വലിച്ചിഴച്ച് അതിവേഗത്തിൽ പായുന്ന കാർ നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.
തുടർന്ന് കപ്പലണ്ടിമുക്കിൽ വച്ച് കാർ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തി. അവിടെനിന്നും മട്ടാഞ്ചേരി കൂനൻകുരിശ് പള്ളി എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും വഴിയരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നതുമായ ആറ് വാഹനങ്ങളെക്കൂടി കാർ ഇടിച്ചുതകർത്തു. തിരക്കേറിയ റോഡിലൂടെ കാർ അലക്ഷ്യമായി പാഞ്ഞുകയറിയപ്പോൾ പല വഴിയാത്രക്കാരും വ്യാപാരികളും മറ്റ് വാഹനയാത്രക്കാരും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് വൻ ദുരന്തത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത്. തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങൾ പ്രദേശത്ത് ഏറെ നേരം വലിയ പരിഭ്രാന്തി പടർത്തി.
മട്ടാഞ്ചേരി ബസാർ റോഡിൽ കൂനൻകുരിശ് പള്ളിക്ക് സമീപത്തുവച്ചാണ് ഒടുവിൽ നാട്ടുകാർ സാഹസികമായി കാർ പിന്തുടർന്ന് തടഞ്ഞുനിർത്തിയത്. തുടർന്ന് ഡ്രൈവറായ ഡാൽട്ടനെ പിടികൂടി പൊലീസിൽ ഏൽപിച്ചു. മദ്യപിച്ച് അമിതവേഗത്തിൽ വൻ ദുരന്തമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വാഹനം ഓടിച്ചതിൽ രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാർ കാറിൻ്റെ മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും ചില്ലുകൾ അടിച്ചുതകർത്തു.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
അപകടത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനകം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അമിതവേഗത്തിൽ എത്തിയ കാർ മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുന്നതും ഇരുചക്രവാഹനം വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇടിച്ചുതകർത്ത വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻതന്നെ സമീപത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സ നൽകി.
ഡാൽട്ടനെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിനും അമിതവേഗത്തിലും അലക്ഷ്യമായും വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയതിനും ഡാൽട്ടനെതിരെ മട്ടാഞ്ചേരി പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പൊലീസ് പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. അപകടം നടന്ന വഴികളിലെ കൂടുതൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണവും തുടർനടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
വർധിക്കുന്ന റോഡപകടങ്ങൾ
അതേസമയം യുവാക്കളുടെ അമിതവേഗത്തെയും അശ്രദ്ധയെയും തുടർന്ന് നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവള റോഡിൽ മദ്യപിച്ച് അമിതവേഗത്തിൽ വാഹനമോടിച്ച് മൂന്ന് പേരുടെ ദാരുണമായ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കേസടക്കം നിരവധി അപകടങ്ങളാണ് കൺമുന്നിലുള്ളത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചയാകുമ്പോഴും മദ്യപിച്ചുള്ള അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. രാത്രികാല പരിശോധനകളും നിയമനടപടികളും കൂടുതൽ കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കിടയിൽനിന്നും ശക്തമായി ഉയരുന്നത്.
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