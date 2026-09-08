'മാസപ്പടിയില് നിര്ണായക വഴിത്തിരിവ്, വ്യക്തിപരമായി വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്': മാത്യു കുഴല്നാടന്
മാസപ്പടി കേസില് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാനുള്ള ഇഡി നിര്ദേശത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി മാത്യു കുഴല്നാടന്. ഇത് നേരത്തെ താന് ആവര്ത്തിച്ച് പറഞ്ഞ സംഭവമാണെന്നും എംഎല്എ.
Published : September 8, 2026 at 6:12 PM IST
കോട്ടയം: മാസപ്പടി കേസില് നിര്ണായകമായ വഴിത്തിരിവാണുണ്ടായതെന്ന് മാത്യു കുഴല്നാടന് എംഎല്എ. ഇക്കാര്യത്തില് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇടത് സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോള് തുടങ്ങിയ പോരാട്ടമാണിത്. അത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോയപ്പോള് നിരവധി പേര് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ തീരുമാനം തെറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചവരും നിരവധിയുണ്ട്. എന്നാലിന്ന് പിണറായി വിജയനും മുഹമ്മദ് റിയാസിനും എതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നുള്ള ഇഡിയുടെ അറിയിപ്പാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മൂന്ന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പും താന് പറഞ്ഞതും ഇതേകാര്യമാണ്. ഈ കേസില് യഥാര്ഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കില് അഴിമതി നിരോധന പ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്ന് അന്ന് താന് ആവര്ത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നുകില് കേരളത്തിന്റെ വിജിലന്സ് അല്ലെങ്കില് സിബിഐ ഏജന്സികള്ക്കാണ് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസ് അന്വേഷിക്കാന് കഴിയുക. പലതരത്തില് അന്വേഷണങ്ങള് പുരോഗമിച്ചെങ്കിലും ഏറ്റവും ഒടുവില് പിണറായി പ്രതിയാകുന്നത് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസിലാണ്. ആവര്ത്തിച്ച് ഈ വിഷയം വന്നപ്പോഴെല്ലാം സ്വന്തം പാര്ട്ടിയോടും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടും സമൂഹത്തോടും പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞയാളാണ് പിണറായി വിജയന്.
താന് ഈ വിഷയം ആദ്യമായി നിയമസഭയില് ഉന്നയിച്ചപ്പോള് പിണറായി വിജയന് അന്ന് മാത്യു കുഴല്നാടന് പച്ചക്കള്ളമാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ കാലത്തിന്റെ നീതി പോലെ ഇന്ന് പിണറായി വിജയന് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരുന്നത് പച്ചക്കള്ളമായിരുന്നുവെന്ന് കേരളം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമയമാണ്. തെളിവുകള് ഇതിനോടകം നമ്മുക്ക് മുന്നില് വന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലുമൊരു അന്വേഷണ ഏജന്സി ആധികാരികമായി അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞ ദിവസം കൂടിയാണ്.
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താന് മാസപ്പടി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോരാട്ടവുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോള് എനിക്കെതിരെ വലിയ വേട്ടയാടലുണ്ടായി. എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കാന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിണറായിക്കെതിരെ വിജിലന്സ് കേസെടുക്കണമെന്ന് താന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ എനിക്കെതിരെ പിണറായി വിജയന് വിജിസന്സ് കേസ് എടുത്തിരുന്നു. എന്നാല് ഇതിലൊരു ചാര്ജ് ഷീറ്റ് പോലും കൊടുക്കാന് പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
എന്നാല് മൂടിവയ്ക്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒടുക്കം മാസപ്പടിയിലെ സത്യം പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കരിമണല് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വഴിവിട്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങള് ചെയ്ത് കൊടുത്ത പിണറായി വിജയന് നല്കേണ്ട പാരിതോഷികമാണ് എക്സാലോജിക് എന്ന കമ്പനിയുടെ പേരിലും വീണ വിജയന് നല്കിയത്. കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷക്കാലം എന്നത് അഴിമതിയുടെ കൊള്ളയുടെ കാലമായിരുന്നുവെന്നും മാത്യു കുഴല്നാടന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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