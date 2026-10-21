'പ്രിതിഭാഗത്തെ കേൾക്കാതിരുന്നത് സർക്കാരല്ല'; മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതികരിച്ച് മാത്യു കുഴൽനാടൻ
സുപ്രീം കോടതി വിധി സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയല്ലെന്നും നിയമത്തിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വമാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് എന്നും മാത്യു കുഴൽനാടൻ.
Published : October 21, 2026 at 4:46 PM IST
ഇടുക്കി: സിഎംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് താത്ക്കാലിക ആശ്വാസം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി എംഎൽഎ മാത്യൂ കുഴൽനാടൻ. സുപ്രീം കോടതി വിധി സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയല്ലെന്നും നിയമത്തിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വമാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് എന്നും മാത്യു കുഴൽനാടൻ വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"സുപ്രീം കോടതി ഈ ഘട്ടത്തിൽ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് തടസം നിൽക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഒരു ആഴ്ചത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയനടക്കമുള്ള ഹർജിക്കാർക്ക് അപ്പീൽ കേൾക്കുന്നതിനായി കേരള ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റർ തിരിച്ച് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹർജിക്കാരുടെ ഭാഗം കൂടെ കേട്ടത്തിന് ശേഷം ബാക്കി നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന തീരുമാനമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിനെ ആടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അന്വേഷണം നിർത്തി വയ്ക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ എഫ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇസിഐആർ, അതായത് ഇഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസിൽ നടപടി തുടരുന്നതിൽ തടസമില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി സൂചിപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൽ സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവ് മാറ്റിവച്ചുകൊണ്ട് എതിർകക്ഷികൾക്ക് വാദം പറയാൻ അവസരം നൽകാനാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചതെന്നും സാങ്കേതികപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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"ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി സെറ്റ്അസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രതിഭാഗത്തെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുമ്പോൾ അത് നിയമത്തിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വമാണ്. അതിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല, സർക്കാരല്ല ഇതിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. പ്രതിഭാഗത്തെ കേൾക്കാതിരുന്നത് സർക്കാരല്ല. ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ്. അത് കോടതിയുടെ തീരുമാനമാണ്. ആ കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഇടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്", അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരള ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ പിണറായി വിജയനും കുടുംബവും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർണായക നടപടി. മാസപ്പടി കേസില് അന്വേഷണത്തിന് ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജസ്റ്റിസ് ജോയ് മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ വെക്കേഷൻ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. കേസിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും സംവേദന ക്ഷമതയും കണക്കിലെടുത്ത്, ദസറ അവധിക്കാലത്ത് വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി സുപ്രീംകോടതി പ്രത്യേക ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുകയും ഹർജി പട്ടികപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.
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