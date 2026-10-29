ഒൻപത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മാതാ അമൃതാനന്ദമയി നാളെ വയനാട്ടിൽ
നാളെ രാവിലെ 10 മണിയോടെ വേദിയിലെത്തുന്ന അമ്മയെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഹാരാർപ്പണം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കും.
Published : October 29, 2026 at 11:21 AM IST
വയനാട്: മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി ഒൻപത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാളെ വയനാട് മാനന്തവാടിയിലെത്തും. 2001ൽ അമ്മ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നിർവഹിച്ച മാനന്തവാടി ബ്രഹ്മസ്ഥാന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ 25-ാം വാർഷിക മഹോത്സവത്തിൽ മുഖ്യകർമികത്വം വഹിക്കുന്നതിനാണ് സന്ദർശനം.
ആചാരപൂർവമുള്ള സ്വീകരണം
മാനന്തവാടിയിലെത്തുന്ന അമ്മയെ സംഘാടകസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർണകുംഭം നൽകി ആചാരവിധിപ്രകാരം സ്വീകരിക്കും. നാളെ രാവിലെ 10 മണിയോടെ വേദിയിലെത്തുന്ന അമ്മയെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഹാരാർപ്പണം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കും. തുടർന്ന് അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം, ഭക്തിഗാനസുധ, ധ്യാനപരിശീലനം എന്നിവ നടക്കും. ഇതിനു ശേഷം ഓരോരുത്തർക്കും അമ്മ നേരിട്ട് ദർശനം നൽകും.
2001 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് മാനന്തവാടി ബ്രഹ്മസ്ഥാന ക്ഷേത്രത്തിൽ അമ്മ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നിർവഹിച്ചത്. കാൽനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന ബ്രഹ്മസ്ഥാന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ രജതജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒൻപത് വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് അമ്മ വീണ്ടും വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നതിനാൽ ഭക്തർ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്.
ടോക്കൺ സമ്പ്രദായം
തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പൂർണമായും ടോക്കൺ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയായിരിക്കും ദർശനം നിയന്ത്രിക്കുക. രണ്ട് ദിവസവും രാവിലെ 6.30 മുതൽ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൈം കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. ആദ്യം എത്തുന്നവർക്ക് ആദ്യം ടോക്കൺ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദർശനം ആരംഭിച്ചാൽ വേദിക്ക് ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുകളിൽ നമ്പർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭക്തർക്ക് അമ്മയുടെ ദർശനം ലഭിക്കുമെന്ന് ബ്രഹ്മ. ദീക്ഷിതാമൃത ചൈതന്യ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് അറിയിച്ചു.
വിശേഷാൽ പൂജകൾ
രണ്ട് ദിവസവും രാവിലെ 5.30 മുതൽ ശ്രീലളിതാ സഹസ്രനാമാർച്ചന ഉണ്ടായിരിക്കും. 30ന് രാവിലെ ഏഴിന് രാഹുദോഷനിവാരണ പൂജയും 31ന് രാവിലെ ഏഴിന് ശനിദോഷനിവാരണ പൂജയും നടക്കും. ഇതിനു പുറമേ ബ്രഹ്മസ്ഥാന ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉദയാസ്തമയ പൂജയും മറ്റ് വിശേഷാൽ പൂജകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൂജകൾ ചെയ്യാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ
അമ്മയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശാലമായ പന്തലിൻ്റെയും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുടെയും നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. അമ്മയുടെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും.
മുഴുവൻ സമയവും ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ തന്നെ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കും. ഇതിനു പുറമേ കാൻ്റീൻ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി നിരവധി പേർ മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തും. ഇതിനായി വിപുലമായ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും പാർക്കിങ് സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി പൊലീസിൻ്റെയും വൊളൻ്റിയർമാരുടെയും സേവനം മുഴുവൻ സമയവും ലഭ്യമാക്കും.
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ബ്രഹ്മ. ദീക്ഷിതാമൃത ചൈതന്യ, ബ്രഹ്മ പൂജിതാമൃത ചൈതന്യ, എൻ. കെ. മന്മഥൻ, പി. കെ. സുധാകരൻ മേപ്പാടി, ഇ. കെ. ഗോപി എന്നിവർ മാനന്തവാടിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മാനന്തവാടി ബ്രഹ്മസ്ഥാന മഹോത്സവത്തിന് ശേഷം അമ്മ മൈസൂർ ബ്രഹ്മസ്ഥാന വാർഷിക മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി യാത്ര തിരിക്കും.
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