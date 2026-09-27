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അമൃതസ്‌പർശം: 73-ാം ജന്മദിന നിറവിൽ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി

സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും ആലിംഗനവും കൊണ്ട് ലോകത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി 73-ാം ജന്മദിന നിറവിലേക്ക്.

Mata Amritanandamayi Devi 73rd birthday Amrita Hospital healthcare Amrita Vishwa Vidyapeetham
മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി (fb@Amma)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 8:08 AM IST

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രോ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെയും പ്രഥമവും അമൂല്യവുമായ തുടക്കം ഒരമ്മയിലൂടെയാണ്. കുട്ടി ഭാഷ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കേൾക്കുന്ന ആദ്യ ശബ്‌ദവും, ലോകത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുൻപ് ദർശിക്കുന്ന ആദ്യ മുഖവും അമ്മയുടേതാണ്. കുട്ടിക്ക് വാക്കുകളും വികാരങ്ങളും വിശ്വസ്‌തതയും പകർന്നുനൽകുന്നത് ആ മാതൃസ്നേഹമാണ്. എന്നാൽ വളരുന്തോറും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മെ ആദ്യമായി കേട്ട ആ വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധിക്കാനോ അവർക്ക് സമയം നൽകാനോ മറന്നുപോകുന്നു.

അവിടെയാണ് 'അമ്മ' എന്ന വാക്കിന് പുതിയൊരു ഉദാത്തമായ നിർവചനവും അർത്ഥവും നൽകിക്കൊണ്ട് മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. നിബന്ധനകളില്ലാതെ കേൾക്കാനും, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും, പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രത്യാശയുടെ പ്രകാശഗോപുരമാകാനും കഴിയുന്നതാണ് ആ മാതൃത്വം. ഇന്ന് 73-ാം ജന്മദിന നിറവിൽ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി.

സുധാമണിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ 'അമ്മ'യിലേക്ക്

MATA AMRITANANDAMAYI DEVI 73RD BIRTHDAY AMRITA HOSPITAL HEALTHCARE AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM
അമൃതാനന്ദമയി ദേവി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനൊപ്പം (fb@Amma)

1953 സെപ്‌തംബർ 27-ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആലപ്പാടിനടുത്തുള്ള പറയകടവിലാണ് സുധാമണിയെന്ന കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചത്. സാധാരണ ധീവര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന സുധാമണിക്ക്, ഒൻപതാം വയസിൽ അമ്മയുടെ രോഗാവസ്ഥ കാരണം സ്വന്തം പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ഏഴ് സഹോദരങ്ങളുടെയും വീടിൻ്റെയും ചുമതല പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്ത ആ കൊച്ചു ബാല്യത്തിലാണ് അയൽപക്കങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യവും വേദനകളും അവൾ നേരിട്ടുകണ്ടത്.

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MATA AMRITANANDAMAYI DEVI 73RD BIRTHDAY AMRITA HOSPITAL HEALTHCARE AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM
അമൃതാനന്ദമയി ദേവി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേകറിനൊപ്പം (fb@Amma)

സ്വന്തം വീട്ടിലെ ആഹാരവും വസ്ത്രവും വിശക്കുന്നവർക്കും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്കും പങ്കുവെച്ചും, രോഗികളെ പരിചരിച്ചും അവൾ ആശ്വാസമേകി. ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും കണ്ട ഗ്രാമവാസികൾ അവളെ സ്നേഹത്തോടെ 'അമ്മ' എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ നിർമ്മലമായ വിളി പിന്നീട് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ കടന്ന് ലോകമെമ്പാടും പടർന്നുപന്തലിക്കുകയായിരുന്നു.

ശാന്തമായ കേൾവിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആലിംഗനങ്ങളും

മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ വിലയിരുത്താതെ ആത്മാർത്ഥമായി കേൾക്കുക എന്നതുതന്നെ ഒരു വലിയ സാന്ത്വനപ്രവർത്തനമാണ്. അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നാല് കോടിയിലധികം ആളുകളാണ് ഇതുവരെ അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയുടെ ദർശനവും ആലിംഗനവും സ്വീകരിച്ചത്. മെസേജുകളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളിലൂടെയും മാത്രം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ആധുനിക ലോകത്ത്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ സമയം നൽകുക എന്ന കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് അമൃതാനന്ദമയി ദേവി കാണിച്ചുതരുന്നത്.

സേവനത്തിൻ്റെ ആഗോള ശൃംഖല

MATA AMRITANANDAMAYI DEVI 73RD BIRTHDAY AMRITA HOSPITAL HEALTHCARE AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM
അമൃതാനന്ദമയി ദേവി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കൊപ്പം (fb@Narendra Modi)

1981 ൽ ആരംഭിച്ച മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം ഇന്ന് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ദുരന്തനിവാരണ മേഖലകളിൽ ലോകോത്തര മാതൃകയാണ്. 2005 ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇക്കോസോക് (ECOSOC) പ്രത്യേക പദവി നൽകി ആദരിച്ച മഠത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് 50 ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു.

അമൃത ഹോസ്‌പിറ്റൽ ശൃംഖലയിലൂടെ ഇതുവരെ 64.6 ലക്ഷത്തിലധികം നിർധന രോഗികൾക്ക് 898 കോടിയോളം രൂപയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകി. കൊച്ചിയിലെ അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ലോകോത്തര ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി മാറി. 2003-ൽ സ്ഥാപിതമായ അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠം ഇന്ന് വിവിധ ക്യാമ്പസുകളുള്ള ഒരു സർവകലാശാലയായി വളർന്നിരിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തെ സാർവത്രിക മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുമായും കരുണയുമായും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനം. 46,000-ത്തിലധികം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അമൃത സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിവരുന്നു. ഗുജറാത്ത് ഭൂകമ്പം, 2004 ലെ സുനാമി, 2018 ലെ കേരള പ്രളയം എന്നിവയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ആശ്വാസമെത്തിച്ചു. ഭവനരഹിതർക്കായി ഇതുവരെ 48,000-ത്തിലധികം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകി. അമൃതശ്രീ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിലൂടെ 2.5 ലക്ഷത്തോളം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിലും സുസ്ഥിര വരുമാനവും ഉറപ്പാക്കി. മൂന്നാറിൽ സ്ഥാപിച്ച ഉരുൾപൊട്ടൽ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം വഴി വിജ്ഞാനത്തെയും സാങ്കേതികവിദ്യയെയും മാനവിക നന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കി.

MATA AMRITANANDAMAYI DEVI 73RD BIRTHDAY AMRITA HOSPITAL HEALTHCARE AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM
അമൃതാനന്ദമയി ദേവി സന്ദർശകർക്കൊപ്പം (fb@Amma)

ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ

വർഷംനാഴികക്കല്ലുകൾ
1953സെപ്റ്റംബർ 27-ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പറയകടവിൽ സുധാമണിയായി ജനനം.
1981മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം ഔദ്യോഗികമായി രൂപീകരിച്ചു.
1993ഷിക്കാഗോയിൽ നടന്ന ലോക മതപാർലമെൻ്റിൻ്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
1995ന്യൂയോർക്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 50-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രസംഗിച്ചു.
2002 ജനീവയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 'ഗാന്ധി-കിംഗ് അവാർഡ് ഫോർ നോൺ-വയലൻസ്' പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു.
2003അമൃത വിശ്വ വിദ്യാപീഠം ഡിഗ്രി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയായി സ്ഥാപിതമായി.
2004 ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര സുനാമി പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
2005മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിന് UN ECOSOC പ്രത്യേക പദവി ലഭിച്ചു.
2010സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് (BUFFALO) ഓണററി ഡോക്‌ടറേറ്റ് നൽകി ആദരിച്ചു.
2018 കേരള പ്രളയ പുനരധിവാസത്തിനായി 10 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായവും സൗജന്യ ചികിത്സയും നൽകി.
2020 കോവിഡ് ആശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഫണ്ടുകളിലേക്ക് 13 കോടി സംഭാവന ചെയ്‌തു.
2023ജി-20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായുള്ള 'സിവിൽ 20' (C20) ഗവേണിംഗ് ബോഡി ചെയർപേഴ്‌സണായി പ്രവർത്തിച്ചു.
2025 അമൃതപുരിയിൽ വെച്ച് വിവേകാനന്ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചു.

സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സാന്ത്വന സ്‌പർശവും, സാമൂഹിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പ്രായോഗികമായ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിഹാരങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച് ലോകത്തിന് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും പുതിയൊരു വഴികാട്ടുകയാണ് മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി.

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TAGGED:

MATA AMRITANANDAMAYI DEVI
73RD BIRTHDAY
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AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM
MATA AMRITANANDAMAYI 73RD BIRTHDAY

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