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കോന്നി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വൻ കവര്‍ച്ച; നഷ്‌ടമായത് 22 സ്വര്‍ണ താലിയും സ്വര്‍ണ പൊട്ടുകളും പണവും

ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാന വഞ്ചിയില്‍ നിന്നുമാണ് ഇരുപതിനായിരത്തോളം രൂപ കവർന്നത്

PTA ROBBERY MASSIVE ROBBERY IN KONNI TEMPLE KALLELI SIVACHAMUNDI TEMPLE GOLDMONEY
കോന്നി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വൻ കവര്‍ച്ച (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 5:29 PM IST

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പത്തനംതിട്ട : കോന്നി കല്ലേലി ശിവചാമുണ്ഡി ക്ഷേത്രത്തില്‍ തിടപ്പള്ളി പൊളിച്ച്‌ വൻ കവർച്ച.22 സ്വര്‍ണ താലി, അഞ്ച് സ്വര്‍ണ പൊട്ട്, സ്വര്‍ണ ആള്‍ രൂപങ്ങള്‍, പണം എന്നിവ കവർന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാന വഞ്ചിയില്‍ നിന്നുമാണ് ഇരുപതിനായിരത്തോളം രൂപ മോഷ്‌ടാക്കള്‍ കവർന്നത്.

PTA ROBBERY MASSIVE ROBBERY IN KONNI TEMPLE KALLELI SIVACHAMUNDI TEMPLE GOLDMONEY
Massive robbery at Konni temple (ETV Bharat)

സ്റ്റോർ റൂം കുത്തിത്തുറന്നാണ് അതിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണത്താലികൾ മോഷ്‌ടിച്ചത്. മോഷണം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തു നിന്ന് മോഷ്‌ടാവിന്‍റേതെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു താക്കോല്‍ക്കൂട്ടം പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ ക്ഷേത്രം തുറക്കാനെത്തിയ മേൽശാന്തിയാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്.

PTA ROBBERY MASSIVE ROBBERY IN KONNI TEMPLE KALLELI SIVACHAMUNDI TEMPLE GOLDMONEY
Massive robbery at Konni temple (ETV Bharat)

തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളെ വിവരം അറിയിച്ചു. ക്ഷേത്ര അധികൃതർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോന്നി പൊലീസ് സ്ഥലത്തു എത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഡോഗ് സ്ക്വാഡ്, വിരലടയാള വിദഗ്ദ്ധര്‍ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. ഏകദേശം മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്‌ടം കണക്കാക്കുന്നതായി ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതി പ്രസിഡന്‍റ് സജി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

PTA ROBBERY MASSIVE ROBBERY IN KONNI TEMPLE KALLELI SIVACHAMUNDI TEMPLE GOLDMONEY
Massive robbery at Konni temple (ETV Bharat)

ആറു വർഷത്തിന് മുൻപും ക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം നടന്നിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ അന്ന് വഞ്ചി കുത്തിതുറന്നു പണം കവരുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും പ്രസിഡന്‍റ് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാവുന്നവർ ആകും മോഷണത്തിന് പിന്നിലെന്നും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.

PTA ROBBERY MASSIVE ROBBERY IN KONNI TEMPLE KALLELI SIVACHAMUNDI TEMPLE GOLDMONEY
Massive robbery at Konni temple (ETV Bharat)

സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ലഭിച്ച താക്കോൽ കൂട്ടം കേന്ദ്രീകരിച്ചും പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. പ്രതിയെ കുറിച്ച്‌ സൂചന ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം.

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Last Updated : July 12, 2026 at 5:29 PM IST

TAGGED:

PTA ROBBERY
MASSIVE ROBBERY IN KONNI TEMPLE
KALLELI SIVACHAMUNDI TEMPLE
GOLDMONEY
TEMPLE ROBBERY

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