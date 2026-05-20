കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ കോടികളുടെ ലഹരിവേട്ട! വാളയാറിൽ അരക്കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി തൃശൂർ സ്വദേശി കുടുങ്ങി
Published : May 20, 2026 at 8:49 PM IST
പാലക്കാട്: ജില്ലയില് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വൻ ലഹരി മരുന്നുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. കെഎസ്ആർടിസി ബസിലൂടെ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച അരക്കിലോയിലേറെ എംഡിഎംഎയാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. തൃശൂർ പുത്തൂർ സ്വദേശി റെനിൽ രാജനാണ് പിടിയിലായത്. പലാക്കാട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇയാളിൽനിന്ന് 538 ഗ്രാം ലഹരി മരുന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത്. ഇത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് എന്നാണ് പ്രതി എക്സൈസിന് നൽകിയ വിവരം. ജില്ലയിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ലഹരി എത്തിക്കുന്ന പ്രധാന കണ്ണികളിൽ ഒരാളാണ് ഇയാൾ. പ്രതിക്ക് ഗോവയിലെ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളതായി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസിലായിരുന്നു ഇയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വാളയാർ പാമ്പാംപള്ളത്തുള്ള ടോൾ പ്ലാസയിൽ നടത്തിയ പതിവ് പരിശോധനയിലാണ് ബസ് യാത്രക്കാരനായ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാഗിൽ നിന്ന് എംഡിഎംഎ കണ്ടെടുത്തത്.
സംസ്ഥാനത്തെ കോളജുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ യുവാക്കൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്താനായിരുന്നു ലഹരി എത്തിച്ചത്. പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരി മരുന്നിന് വിപണിയിൽ ഒന്നരക്കോടി രൂപയിൽ ഏറെ വില വരും. വിപണിയിൽ കൃത്രിമ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി അതിലും കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതി. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എംഡിഎംഎ വേട്ടയാണിത്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രതിക്ക് പിന്നിൽ വലിയൊരു സംഘം ഉള്ളതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ അന്വേഷണവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടക്കും. പ്രതി റെനിൽ രാജേന്ദ്രൻ ആദ്യമായാണ് എക്സൈസിൻ്റെ വലയിൽ പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇയാൾക്കെതിരെ മറ്റു കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
പിടിയിലായ പ്രതിക്ക് സവാള കച്ചവടം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞവർഷം പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു കിലോ എംഡിഎംഎയാണ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരി വേട്ട. ഇതിന് പിന്നാലെയുള്ള വൻ ലഹരി മരുന്ന് വേട്ടയാണിത്. സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അജയ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ രജിത്, തൗഫീഖ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, സുബിൻ രാജ്, അനീഷ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
തമിഴ്നാട്ടിലെ ആൻ്റി നാർക്കോട്ടിക് വിങ്ങുമായി കേരളം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽനിന്ന് ലഭിച്ച ചില സൂചനകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി അതിർത്തിയിൽ വലിയ പരിശോധനയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്നും എക്സൈസ് പറഞ്ഞു.
