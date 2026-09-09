കര്ഷകരുടെ ആധാരം കൈക്കലാക്കി; പണയപ്പെടുത്തി 25.66 കോടി വായ്പയെടുത്തു, എറണാകുളം സ്വദേശിക്കെതിരെ പരാതി
സംഭവത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് കർഷക കോൺഗ്രസ് ആവശ്യം.
Published : September 9, 2026 at 8:52 PM IST
വയനാട്: കർഷകർ അറിയാതെ ജാമ്യക്കാരാക്കി സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കോടികളുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ്. എറണാകുളം സ്വദേശി ജെന്നി വർഗീസാണ് കർഷകരുടെ ആധാരവും രേഖകളും ഉപയോഗിച്ച് 25.66 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കർഷക കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേന്ദ്ര സബ്സിഡിയോടെ കാർഷിക വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് കാട്ടിക്കുളം സ്വദേശി പിപി തോമസ്, കാരക്കാമല സ്വദേശി പിപി വിനോയ്, പനമരം സ്വദേശി റോയ് മാത്യു എന്നിവരെ എറണാകുളം സ്വദേശി ജെന്നി വർഗീസ് തട്ടിപ്പിനിരയാക്കിയത്. 2022-ൽ പരിചയപ്പെട്ട ഇയാൾ വായ്പയ്ക്കായി കർഷകരുടെ ഭൂമിയുടെ ആധാരവും പാൻ കാർഡും ആധാർ പകർപ്പുകളും കൈക്കലാക്കി. പിന്നീട് വായ്പ തുകയെന്ന വ്യാജേന തോമസിന് 32 ലക്ഷവും വിനോയിക്ക് 30 ലക്ഷവും റോയ് മാത്യുവിന് 10 ലക്ഷവും അക്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷം അസൽ ആധാരങ്ങളുമായി ഇയാൾ കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.
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ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വായ്പ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആധാരം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിലെത്തിയ തുകയും പലിശയും തിരിച്ചടച്ചാൽ ആധാരം തരാമെന്നായി ജെന്നി വർഗീസ്. പണം തിരികെ നൽകിയെങ്കിലും ആധാരം നൽകാൻ ഇയാൾ തയ്യാറായില്ല. പിന്നീട് കോടതിയിൽ നിന്ന് നോട്ടിസ് വന്നപ്പോഴാണ് കർഷകർ അറിയാതെ ഇവരെ ജാമ്യക്കാരാക്കി എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിൽ നിന്ന് 2023ൽ ഇയാൾ 25.66 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്ത വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്.
ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലോൺ ട്രാപ്പാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് കർഷകരാണ് അതിൽ കുടങ്ങിയത്. കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ആ ലോൺ തട്ടിപ്പിൽ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏകദേശം വയനാട്ടിൽ മാത്രമായി 26 കോടി രൂപയോളം കർഷകരെ അവരറിയാതെ ജാമ്യം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ലോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പിഎം ബെന്നി വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കർഷകരുടെ വീടും സ്ഥലവും ജപ്തി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയിരുന്നു. കർഷക കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരെ തടയുകയായിരുന്നു. കൊച്ചി ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഈ ജെന്നി വർഗീസുമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് സംശയിക്കുന്നതെന്നും പിഎം ബെന്നി പറഞ്ഞു.
തട്ടിപ്പിനിരയായ കർഷകരുടെ വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം നടത്തിയ ശ്രമം കർഷക കോൺഗ്രസ് ഇടപെട്ടാണ് തടഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി, ഡിആർടി, മുഖ്യമന്ത്രി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്നിവർക്ക് കർഷകർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പണയപ്പെടുത്തിയ അസൽ ആധാരങ്ങൾ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് കർഷക കോൺഗ്രസ്.
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