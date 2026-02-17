ETV Bharat / state

കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്‌മി സിൽക്‌സിൽ വൻ തീപിടിത്തം, നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ അഗ്‌നിശമന സേന

കോഴിക്കോടില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജയലക്ഷ്‌മി സിൽക്‌സിൽ വൻ തീപിടുത്തം. തീ അണയ്‌ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. തീപിടുത്തത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

jayalakshmi silks fire (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 17, 2026 at 7:25 PM IST

കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിലെ ജയലക്ഷ്‌മി സിൽക്‌സിൽ വൻ തീപിടിത്തം. പാളയത്തിനു സമീപം കല്ലായിറോഡിലെ ജയലക്ഷ്‌മി സില്‍ക്ക്‌സിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 17) വൈകിട്ടോടെയാണ് സംഭവം. തീ അണയ്‌ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

കെട്ടിടത്തിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിലാണ് തീപിടിത്തം ആദ്യം ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് തീ ആളിപ്പടർന്ന് മൂന്നാം നിലയിലേക്കും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരമറിഞ്ഞ് ഉടൻതന്നെ മീഞ്ചന്ത, ബീച്ച്, വെള്ളിമാടുകുന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഫയർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്ത് കുതിച്ചെത്തി തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്‌മി സിൽക്‌സിൽ വൻ തീപിടിത്തം (ETV Bharat)

തീപിടിച്ച സമയത്ത് ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ജയലക്ഷ്‌മി സില്‍ക്ക്‌സില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടുപേരെ നിസാര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സുരക്ഷിതമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

തീ മുകൾ നിലയിലേക്കും വ്യാപിച്ചതോടെ കടുത്ത ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിഷു അടുത്തതോടെ ധാരാളം തുണിത്തരങ്ങൾ ജയലക്ഷ്‌മി സിൽക്‌സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിലേറെയും തീ കത്തി നശിച്ചതോടെ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടമാണ് ഉടമകൾക്ക് ഉണ്ടായത്. തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് കല്ലായി റോഡിൽ ഗതാഗതം പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. തീ കെട്ടിടത്തിൽ വലിയ തോതിൽ വ്യാപിച്ചതോടെ ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അതേസമയം തൊട്ടടുത്തുതന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കും പെട്രോൾ പമ്പുകളിലേക്കും തീ പടരാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസും കടുത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്.

KOZHIKODE
