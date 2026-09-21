സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക വാഹന പരിശോധന; ഒരാഴ്ചയില് 32,385 വാഹനങ്ങൾക്ക് പിഴ, ലഭിച്ചത് 1.08 കോടി രൂപ
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടത്തിയ ഏഴ് ദിവസത്തെ പരിശോധനയിൽ അനധികൃത പാർക്കിങിന് 32,000-ത്തിലധികം വാഹനങ്ങൾക്ക് 1.08 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി
By PTI
Published : September 21, 2026 at 6:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് റോഡരികുകളിലെ അനധികൃത പാർക്കിങിനെതിരെ നടത്തിയ ഏഴ് ദിവസത്തെ പരിശോധനയിൽ 32,385 വാഹനങ്ങൾക്ക് 1.08 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി. കേരള പൊലീസിൻ്റെ ട്രാഫിക് ആൻഡ് റോഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക ഡ്രൈവിലാണ് ഈ നടപടി.
റോഡ് സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുക, അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ സെപ്റ്റംബർ 9 മുതൽ 15 വരെയാണ് പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തിയത്. കണ്ടെത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങളിൽ 8,764 എണ്ണം സംസ്ഥാന പാതകളിലും, 8,441 എണ്ണം ദേശീയ പാതകളിലും, 15,180 എണ്ണം മറ്റ് റോഡുകളിലുമാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, തിരക്കേറിയ റോഡുകൾ, പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകൾ, സർവീസ് റോഡുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പരിശോധനകൾ നടന്നത്. അനധികൃത പാർക്കിങ് ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണമാകുക മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയ പാതകളിൽ, അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്താനും ഇടയാക്കുമെന്ന് പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഹൈവേ പട്രോൾ യൂണിറ്റുകളോട് തുടർച്ചയായി പരിശോധനകൾ നടത്താനും, ആവർത്തിച്ച് നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ട്രാഫിക് ആൻഡ് റോഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് വിഭാഗം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ട്രാഫിക് ആൻഡ് റോഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് വിഭാഗം ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം, ട്രാഫിക് നോർത്ത്, സൗത്ത് സോൺ എസ്.പി.മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും ജില്ലാ ട്രാഫിക് നോഡൽ ഓഫീസർമാരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചുമാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് റോഡിലെ അനധികൃത പാർക്കിങോ മറ്റ് ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ കേരള പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറായ 9747001099 ('ശുഭയാത്ര') വഴി വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.
റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വാഹന പാര്ക്കിങ്; 7.56 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ്
സംസ്ഥാന ചരക്കു സേവന നികുതി വകുപ്പിന്റെ ഇന്റലിജന്സ് ആന്ഡ് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം സംയുക്തമായി സെപ്റ്റംബര് 16-ന് സംസ്ഥാനത്തെ റെയില്വേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ വാഹന പാര്ക്കിങ് സേവന മേഖലയില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് 7.56 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തി.
കേരളത്തിലെ റെയില്വേയുടെ പരിസരങ്ങളില് വാഹന പാര്ക്കിങ് സേവനം നല്കിവരുന്ന 22 നികുതിദായകരുടെ പ്രധാന വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങളിലും വസതികളിലും അധിക വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്പ്പെടെ 69 സ്ഥലങ്ങളില് പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയില്, നികുതിദായകര് റിട്ടേണുകളില് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ടേണ്ഓവര് യഥാര്ഥ സേവനങ്ങളില് നിന്നുള്ള ടേണ്ഓവറിനേക്കാള് ഗണ്യമായി കുറവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഒന്നിലധികം ക്യൂ.ആര് കോഡുകള് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പണമിടപാടുകളും പരിശോധനയില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനയില് 42 കോടി രൂപയുടെ ടേണ്ഓവര് വെട്ടിപ്പും 7.56 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പും പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
13 നികുതിദായകരുടെ വ്യാപാര ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള് സോഫ്റ്റ് വെയറില് നിന്നും മറ്റ് നികുതിദായകരുടെ വിവരങ്ങള് ബുക്കുകള്, രജിസ്റ്ററുകള്, മൊബൈല് ചാറ്റുകള് എന്നിവയില് നിന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തില് കൂടുതല് വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്.
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