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കൊച്ചിയിൽ വൻ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട: രണ്ട് കിലോയിലധികം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാക്കള്‍ പിടിയിൽ

കൊച്ചിയിൽ വീണ്ടും ലഹരിവേട്ട. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ നൗഫൽ, ഇയാളുടെ സുഹൃത്ത് എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

DRUG ERNAKULAM DRUG ARREST MDMA SEIZED IN ERNAKULAM OPERATION THOOFAN
അറസ്‌റ്റിലായ നൗഫൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 5:30 PM IST

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എറണാകുളം: കൊച്ചി നഗരത്തെ ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ട് വീണ്ടും വൻ ലഹരിമരുന്ന് വേട്ട. മട്ടാഞ്ചേരി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ രണ്ട് കിലോയിൽ അധികം വരുന്ന മാരക ലഹരിമരുന്നായ എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായി. മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ നൗഫൽ, ഇയാളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്നിവരെയാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസും ഡാൻസാഫ് സംഘവും ചേർന്ന് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന രാസലഹരിയാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസിലെ നാർക്കോട്ടിക് വിഭാഗം അസിസ്‌റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ ടിഡി സുനിൽകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജില്ലാ ആൻ്റി നാർക്കോട്ടിക് സ്‌പെഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഫോഴ്‌സിന് (ഡാൻസാഫ്) ലഭിച്ച കൃത്യമായ രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനാവില്ലന്നും ടിഡി സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് രാവിലെ നൗഫലിൻ്റെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലുള്ള വസതിയിൽ ഡാൻസാഫ് സംഘവും പ്രാദേശിക പൊലീസും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. വീടിനുള്ളിലും കാറിലുമായി അതീവ രഹസ്യമായി ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച നിലയിലായിരുന്നു രണ്ടര കിലോയോളം വരുന്ന എംഡിഎംഎ ശേഖരം കണ്ടെടുത്തത്.
രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ഈ വൻ ലഹരിശേഖരം കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ.

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തപാൽ അഥവാ കൊറിയർ-പാർസൽ സർവീസുകളെ മറയാക്കിയാണ് പ്രതികൾ മാരകമായ എംഡിഎംഎ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയത്. പരിശോധനകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് പാർസൽ പാക്ക് ചെയ്‌തിരുന്നതെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഈ വൻ വേട്ടയ്ക്ക് വഴിവച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലാരിവട്ടത്ത് വച്ച് നടന്ന മറ്റൊരു അറസ്‌റ്റാണ്.

പാലാരിവട്ടത്ത് വച്ച് നൗഫലിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഏതാനും ഗ്രാം എംഡിഎംഎ കൈവശം വച്ചതിന് പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ സേന ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്‌തപ്പോഴാണ് ലഹരി ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായ നൗഫലിനെക്കുറിച്ചും ഇയാൾ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽ വലിയ അളവിൽ ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള സുപ്രധാന വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ വിവരത്തിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് രാവിലെ നൗഫലിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി റെയ്‌ഡ് നടത്തിയത്.

സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വൻ ലഹരി റാക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആരാണ് ലഹരിമരുന്ന് പാർസൽ അയച്ചതെന്നും കൊച്ചിയിൽ ഇത് ആർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്നും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ഇതിന് പുറമെ, നഗരത്തിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ മുൻപും പാർസലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അറസ്‌റ്റിലായ പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്‌റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

DRUG
ERNAKULAM DRUG ARREST
MDMA SEIZED IN ERNAKULAM
OPERATION THOOFAN
DRUG BUST IN KOCHI

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