വെയിലത്ത് ഇട്ട തിരിയിലേക്ക് എത്തിയ മിന്നല്‍ പോലെ എന്തോ, പിന്നെ സ്‌ഫോടനം, അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ എല്ലാരും മലയാളികള്‍

സാമ്പിള്‍ വെടിക്കെട്ടിനുള്ള എല്ലാം പടക്കങ്ങളും തയാറാക്കി വച്ചിരുന്നതാണ്. കനത്ത വെയില്‍ മൂലം ഉണങ്ങാനിട്ട തിരിയില്‍ നിന്നാണ് തീ പടര്‍ന്നത്. പിന്നെ അത് അടുത്തുള്ള വെടിപ്പുരയിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നെന്നും വിന്‍സെന്‍റ് പറഞ്ഞു.

Published : April 21, 2026 at 6:05 PM IST

തൃശൂർ: തൃശൂരിലെ പടക്ക നിർമാണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ ഉ​ഗ്ര സ്ഫോടനത്തിൽ എട്ടു മരണം. മുണ്ടത്തിക്കോടുള്ള വെടിക്കെട്ട് പുരയിലാണ് വലിയ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. നാൽപ്പതോളം തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് ലഭ്യമാകുന്ന പ്രാഥമിക വിവരം. ഇതിൽ പത്ത് പേരുടെ നില അതീവ ​ഗുരുതരമാണെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തൃശൂർ പൂരത്തിനുള്ള തിരുവമ്പാടി വിഭാഗത്തിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണ് ആദ്യ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും സ്ഫോടനം തുടരുകയാണ്. അഞ്ച് താത്ക്കാലിക പുരകളിലായാണ് പടക്ക നിർമാണം നടന്നത്. അഞ്ചിടത്തും തീ പടർന്നു. വലിയ സ്ഫോടന ശബ്‌ദം കിലോമീറ്ററുകൾക്കിപ്പുറവും കേട്ടതായാണ് വിവരം. സ്ഫോടന വസ്തുക്കൾ നിർവീര്യമാക്കാത്തതിനാലും പ്രദേശത്ത് പുക നിറഞ്ഞതിനാലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേരിയ തടസം നേരിടുന്നുണ്ട്. പടക്ക നിർമാണ ശാലയിൽ എത്ര പേർ ജോലിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. പലരും ചിതറി തെറിച്ചു പോയെന്നാണ് സംശയം. ശരീര ഭാഗങ്ങൾ പാടത്തു നിന്നും കണ്ടെടുത്തു. പൊലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരും ആംബുലൻസും സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തൃശൂർ പൂരത്തിനുള്ള വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെയാണ് ഇവിടെ അപകടം ഉണ്ടായത്. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിനോടും ജില്ലയിലെ മറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളോടും സജ്ജമായിരിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, വെയിലത്ത് ഉണങ്ങാനിട്ട തിരിയിലേക്ക് മിന്നല്‍ പോലെ എന്തോ കത്തുന്നത് ആണ് കണ്ടതെന്ന് അപകടത്തില്‍ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപെട്ട തൊഴിലാളി വിന്‍സെന്‍റ് പറഞ്ഞു. നിയമവിരുദ്ധമായി ഒരു രാസവസ്തുവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമ്പിള്‍ വെടിക്കെട്ടിനുള്ള എല്ലാം പടക്കങ്ങളും തയാറാക്കി വച്ചിരുന്നതാണ്. കനത്ത വെയില്‍ മൂലം ഉണങ്ങാനിട്ട തിരിയില്‍ നിന്നാണ് തീ പടര്‍ന്നത്. പിന്നെ അത് അടുത്തുള്ള വെടിപ്പുരയിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നെന്നും വിന്‍സെന്‍റ് പറഞ്ഞു.

സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് പ്രദേശവാസികളുള്ളത്. ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഭൂകമ്പം പോലെ തോന്നിയെന്നും സമീപത്തെ വാഹനങ്ങൾ കുലുങ്ങിയെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.

''ശബ്‌ദം കേട്ടിട്ട് ഭൂകമ്പം ആണെന്നാണ് കരുതിയത്. വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സംഭവം. ഇപ്പോഴും സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കള്‍ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ചൂടാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ കടുത്ത ചൂടാണ് സ്‌ഫോടനത്തിന് കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു. സമീപത്തുള്ള കൃഷിസ്ഥലത്ത് വന്നതാണ്. വാഹനത്തിലാണ് വന്നത്. സ്‌ഫോടനമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ വാഹനം ശരിക്കും കുലുങ്ങി. വാഹനത്തിന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതുണ്ടായത്. വണ്ടി ശരിക്കും കുലുങ്ങുകയാണ്. ഒരു ഫോർച്ച്യുണർ വണ്ടി കുലുങ്ങുക എന്നുപറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഭയാനകമാണെന്ന് അറിയാല്ലോ''- പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു.

സമീപത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ മുഴക്കം കേട്ടെന്നും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതുപോലെയാണ് തോന്നിയതെന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശവാസി പറഞ്ഞു. ഫയർ ഫോഴ്‌സിന് പോലും സ്ഥലത്ത് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശരീരഭാഗങ്ങൾ പലയിടത്തായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടതെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.

തിരുവമ്പാടി വെടിക്കെട്ട് ലൈസൻസി മുണ്ടത്തിക്കോട് സതീഷിൻ്റെ വെടിക്കെട്ട് പുരയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. വെടിക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരനായ സതീഷിനുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. ഇപ്പോഴും പടക്ക സാമഗ്രികൾ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ വഴിയായതിനാൽ ഫയർഫോഴ്‌സ് സംഘത്തിന് സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്താൻ പ്രയാസം നേരിട്ടു. തുടർന്ന് സമീപത്തെ മതിൽ തകർത്താണ് ഫയർഫോഴ്‌സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയത്.

ചികിത്സാസഹായത്തിന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയാകെ സജ്ജമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

എല്ലാവിധ ചികിത്സാ സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയാകെ സജ്ജമാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിച്ചു.പൊള്ളലേറ്റവർക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ്, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ , ആരോഗ്യവകുപ്പുകളുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും റവന്യു, ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പുകളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. മരണമടഞ്ഞവരുടെ വിയോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

