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പൊലീസ് ജീപ്പിടിച്ച് പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചില്ല; പുതുക്കാട് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ കൂട്ട സസ്‌പെൻഷൻ

പൊലീസ് ജീപ്പ് തട്ടി പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

PUTHUKKAD POLICE STATION MASS SUSPENSION FOUR POLICEMEN SUSPENDED POLICE SUSPENSION PUTHUKKAD
Police Jeep (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 8:15 PM IST

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തൃശൂർ: പുതുക്കാട് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ കൂട്ട സസ്‌പെൻഷൻ. സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ മഹേഷ്, സിപിഒമാരായ ഫൈസൽ, യദു കൃഷ്‌ണൻ, നവീൻ കുമാർ എന്നിവരെയാണ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തത്. അടിപിടി കേസിൽ ബൈക്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടയാളെ പിന്തുടരുന്നതിനിടെ പൊലീസ് വാഹനം തട്ടി വീണു പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

ജൂലൈ 19നായിരുന്നു കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. ആമ്പല്ലൂരുള്ള തട്ടുകടയ്‌ക്ക് സമീപം അടിപിടി നടക്കുന്നുവെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെട്രോളിങ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാർ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. പൊലീസ് എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ പ്രതികളായ കല്ലൂർ സ്വദേശികൾ ബൈക്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു.

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ഇതോടെ പൊലീസ് ഇവരെ ജീപ്പുമായി പിന്തുടർന്നു. പെട്ടന്നാണ് പൊലീസ് വാഹനം ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ ഇടിക്കുന്നത്. ബൈക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാതെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പോവുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് നടപടി. കൃത്യവിലോപവും, പൊലീസിൻ്റെ സൽപേരിന് കളങ്കം സൃഷ്‌ടിച്ചുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സസ്പെൻഷൻ. തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡിഐജി ടി നാരായണനാണ് നാല് പേരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തത്.

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PUTHUKKAD POLICE STATION SUSPENSION

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