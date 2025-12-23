കൂട്ട ആത്മഹത്യയില് ഞെട്ടൽ മാറാതെ രാമന്തളി ഗ്രാമം; പിന്നിൽ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് സൂചന
മരിച്ച കലാധരൻ്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി ഭാര്യയുമായി വേർപിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നത്.
Published : December 23, 2025 at 5:42 PM IST
കണ്ണൂർ: രാമന്തളിയെന്ന ഗ്രാമം ഇപ്പോഴും ഞെട്ടലിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയായിരുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരെവീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വടക്കുമ്പാട് സ്വദേശി കെ.ടി കലാധരൻ (38), അമ്മ ഉഷ (60), കലാധരന്റെ മക്കളായ ഹിമ (5), കണ്ണൻ (2) എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 22) രാത്രി എട്ടു മണിയോടെയാണ് കൂട്ട മരണ വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആയ കലാധരൻ്റെ അച്ഛൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വീട്ടിലെത്തി. വീട്ടിൽ ആരെയും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ നാട്ടുകാർ വിവരം അറിഞ്ഞെത്തി. തുടർന്ന് അവർ നടത്തിയ തെരിച്ചിലിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം നാലു പേരെയും വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
മരിച്ച കലാധരൻ്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി ഭാര്യയുമായി വേർ പിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും കലാധരൻ്റെ ഒപ്പമായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ അവകാളത്തെച്ചൊല്ലിയും ഇരുവർക്കുമിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കോടതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി വിധി വന്നു. കുട്ടികൾ മൈനർ ആയതിനാൽ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം വിടണമെന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവ് വന്നത്. ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം പിതാവിനൊപ്പവും മറ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം എന്ന നിലയിലായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് കലാധരന് വലിയ മനോവിഷമത്തിലായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം മറ്റ് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ആത്മഹത്യയിലേയ്ക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.
കണ്ണൂരിനെ ഞെട്ടിച്ച രണ്ടാം കൂട്ട ആത്മഹത്യ...
പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൾപ്പടെ കൊലപെടുത്തി രക്ഷിതാക്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൻ്റെ ആവർത്തനമാണിത്. ചെറുപുഴ പാടിച്ചാലിൽ മൂന്നു മക്കൾ അടക്കം ഒരു വീട്ടിലെ അഞ്ച് പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് 2023 നവംബർ 12ന് ആയിരുന്നു സംഭവം. ഷാജി ശ്രീജ ദമ്പതികൾ കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വീട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത്തരം ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിലെന്നും ആത്മഹത്യ നാട്ടിൽ പ്രവണതയായി വരുകയാണെന്നും സ്ഥലം എംഎൽഎ ടി ഐ മധുസുദനൻ പറഞ്ഞു. പിഞ്ചു കുട്ടികളെ കടലിൽ എറിഞ്ഞു കൊലപെടുത്തിയ മറ്റൊരു സംഭവം കണ്ണൂരിൽ ഉണ്ടായിട്ട് അധിക നാളായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാമന്തളിയിൽ പലതവണയായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നെന്ന് എംഎൽഎ മധുസുദനൻ പറഞ്ഞു. "കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പല വഴിയും നടന്നു. പക്ഷേ പല കേസുകളിലും വിജയം കണ്ടില്ല. അത് ദുഃഖകരമാണ്" എന്നും മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. ഗൗരവപൂർവ്വമുള്ള ആലോചനകൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകൾ
കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റോക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആത്മഹത്യ കണക്കുകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. 2013ൽ കേരളത്തിൽ 8646 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോൾ 2023ൽ അത് 10972 ആയി ഉയർന്നു. അതായത് 27 ശതമാനം വർധന.
ആത്മഹത്യാ നിരക്കിൻ്റെ കാര്യമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2013ൽ ഒരു ലക്ഷം ജനസംഖ്യയിൽ 24.6 പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോൾ 2023ൽ ഈ നിരക്ക് ലക്ഷത്തിൽ 30.9 ആയി മാറി. ആത്മഹത്യാനിരക്കിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗണ്യമായ ഈ വർധന കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ നൂറിൽ 80 ശതമാനം ആത്മഹത്യകളും പുരുഷൻമാർക്കിടയിലാണ്. ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരിൽ 57 ശതമാനം ആത്മഹത്യകളും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് 45 വയസ്സിന് മേലെ പ്രായമുള്ളവരിലാണ്. ശാരീരിക-മാനസിക രോഗങ്ങളും, ഒറ്റപ്പെടലുകളും, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ആയിരിക്കാം ഈ പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടികാട്ടുന്നത്.
77 ശതമാനം പേരും വിവാഹതരായിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അവിവാഹിതരിലും, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ വേർപ്പെടുത്തിയവരിലുമാണ് ആത്മഹത്യ കൂടുതൽ. 47 ശതമാനം പേരും കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. കേരളത്തിൽ വിവാഹം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളായിരുന്നു എന്നത് ഈ ചിന്തക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു.
Also Read: YEAR ENDER 2025 കണ്വിൻസിങ് സ്റ്റാറും മൊണാലിസയും പിന്നെ കുലസ്ത്രീയും; പോയ വർഷം സോഷ്യല് മീഡിയ 'തൂക്കിയ വൈറല് പീസുകള്....'