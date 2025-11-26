ETV Bharat / state

'ജോലി വേ.. സേവനം റെ..'; തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാലും മേസ്‌തിരിപ്പണി വിടില്ല, 'ചെങ്കല്ലു'പോല്‍ ഉറച്ച തീരുമാനവുമായി സിപി സന്തോഷ്

നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും നന്നായി അറിയാം. ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് സന്തോഷ് വോട്ടഭ്യർഥിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചാലും അന്നം നല്‍കുന്ന തൊഴില്‍ വിടില്ലെന്ന് സന്തോഷ്.

Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 26, 2025 at 8:02 PM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: നാടൊട്ടാകെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചൂടിലാണ്. ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തകരും സ്ഥാനാർഥികളുമൊക്കെ വോട്ടുറപ്പിക്കാൻ വാർഡുകളിലെ വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ 18-ാം വാർഡായ കൂഴക്കോട്ടെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയുടെ കാര്യം അല്‌പം വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലും സ്ഥാനാർഥിയായ സിപി സന്തോഷ് കുമാർ ഇതുവരെ തൻ്റെ ജോലി വിട്ടൊരു കളിക്കും പോയിട്ടില്ല. നാടൻ പണികളും ചെത്തിപടവുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സന്തോഷ് കുമാർ ഉച്ചവരെയുള്ള ജോലിക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് വോട്ട് തേടി ഇറങ്ങുന്നത്. ആദ്യമായി സ്ഥാനാർഥിത്വം ലഭിക്കുന്ന സിപി സന്തോഷ് കുമാറിന് തൻ്റെ വാർഡിലെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും അത്രയേറെ പരിചിതമാണ്.

മേസ്‌തിരി പണി ചെയ്യുന്ന സന്തോഷ് (ETV Bharat)

എല്ലാത്തിലും സജീവം

കടുത്ത രാഷ്ട്രീയം മനസിലുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാളുപരി ഏതുകാലത്തും നാട്ടിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന ആളാണ് സന്തോഷ് കുമാർ. കൂടാതെ പാലിയേറ്റീവ് മേഖലയിലും മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് സന്തോഷ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സന്തോഷ് കുമാറിനെ നാട്ടിൽ ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.

ഈ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഇടതുമുന്നണി ഏൽപ്പിച്ച വലിയൊരു ദൗത്യം മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും ജോലി കൈവിടാതെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലും മുന്നോട്ടു പോകാൻ കാരണം. സന്തോഷ് കുമാർ മത്സരിക്കുന്ന ചാത്തമംഗലം കൂഴക്കോട് വാർഡിൽ ആകെ അറുനൂറ്റിപത്ത് വീടുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റിപത്ത് വോട്ടർമാരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒരുതവണ പോയി കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയായ സന്തോഷ് കുമാർ.

സിപി സന്തോഷ് കുമാറിനെ കുറിച്ച് (ETV Bharat)

ജോലി മുഖ്യം

രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ടര വരെയാണ് ജോലി സമയം. അതുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ വീടുകളിലും കയറിയിറങ്ങി വോട്ട് ചോദിക്കും. അതിന് മറ്റിടങ്ങളിലെ പോലെ വലിയ സംഘമൊന്നും കൂടെ വേണ്ട. ഒറ്റയ്‌ക്കായാലും സന്തോഷിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല. അപ്പോൾ കൂടെ കിട്ടുന്നത് ആരാണോ അവരെ കൂട്ടി ഓരോ വീട്ടിലും കയറിയിറങ്ങും. ചില സമയങ്ങളിൽ വീടുകയറല്‍ ഒറ്റക്കാകും. എല്ലാവരുടെയും നല്ല പിന്തുണയുണ്ട് സന്തോഷ് കുമാറിന്.

വോട്ട് ചോദിക്കുന്നു (ETV Bharat)

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാലും ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാനൊന്നും സന്തോഷ് കുമാർ തയ്യാറാല്ല. ഇപ്പോൾ നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതു പോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിച്ചാലും ഒപ്പമുണ്ടാകും. ജോലിചെയ്യാതെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ആവില്ലെന്നും സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്തംഗം എന്നാൽ നാടിന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുസ്ഥാനമാണ്. രണ്ടും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടു പോകാൻ തനിക്ക് പറ്റുമെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിശ്വാസം, അത് ജയിക്കും

കാർഷിക ഗ്രാമമാണ് ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കൂഴക്കോട്. നേരത്തെ 300 വോട്ടിൻ്റെ ലീഡിലാണ് ഇടതുമുന്നണി ഇവിടെ നിന്നും വിജയിച്ചത്. ഇടതുമുന്നണിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ കൂഴക്കോട് സന്തോഷ് കുമാറിനെ പോലെ നാട് അറിയുന്ന നാട്ടുകാർ അറിയുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ വേണമെന്നായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം. സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ ആകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ചാത്തമംഗലത്തെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ കാഴ്‌ചപ്പാട്. അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഭൂരിപക്ഷത്തേക്കാൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ സന്തോഷ് കുമാറിന് വിജയക്കൊടി നാട്ടാനാകും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് എല്ലാവരും.

