മാസപ്പടി വിവാദം: തുടക്കം മുതൽ അപ്രതീക്ഷിത റെയ്‌ഡ് വരെ, കേസിൻ്റെ നാള്‍വഴികള്‍

പിണറായി വിജയനും മകൾ വീണാ വിജയനും ഉൾപ്പെട്ട മാസപ്പടി വിവാദത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ വസതികളിലെ ഇഡി റെയ്‌ഡ് വരെയുള്ള പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ നാൾവഴി ഇതാ...

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 27, 2026 at 6:21 PM IST

മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പിണറായ വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടക വസതി ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ 12 ഇടങ്ങളിൽ ഇന്ന് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറേക്‌ടറേറ്റ് (ഇഡി) റെയ്‌ഡ് നടത്തിയ നടത്തിയത്. പിണറായി വിജയനും മകൾ വീണാ വിജയനും ഉൾപ്പെട്ട മാസപ്പടി വിവാദത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ വസതികളിലെ ഇഡി റെയ്‌ഡ് വരെയുള്ള പ്രധാന സംഭവങ്ങളുടെ നാൾവഴി ഇതാ...

മാസപ്പടി വിവാദത്തിൻ്റെ തുടക്കം

2023 ഓഗസ്റ്റ്: കൊച്ചിന്‍ മിനറല്‍ ആന്‍ഡ് റൂട്ടൈല്‍സ് (സിഎംആര്‍എല്‍) എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണാ വിജയന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്‌സാലോജിക് സൊലൂഷ്യന്‍സ് എന്ന കമ്പനിക്ക് നല്‍കാത്ത സേവനത്തിന് 1.72 കോടി രൂപ പ്രതിഫലം നല്‍കിയെന്ന ഇന്‍ററിം സെറ്റില്‍മെന്‍റ് ബോര്‍ഡിന്‍റെ കണ്ടെത്തലാണ് മാസപ്പടി വിവാദത്തിൻ്റെ തുടക്കം.

വീണാ വിജയൻ (ETV Bharat)

ഇത് കേരള രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിന് വഴിവച്ചു. മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ 1.72 കോടി രൂപ ലഭിച്ചെന്നും ഈ പണം നൽകിയത് പ്രമുഖ വ്യക്തിയുമായുള്ള ബന്ധം പരിഗണിച്ചാണെന്നും ആദായനികുതി ഇന്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ന്യൂഡൽഹി ബെഞ്ച് തീർപ്പു കൽപിച്ചു.

ഇതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മകൾ വീണയും ഉൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെതിരെ നൽകിയ ഹർജിയിൽ വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി നിർദേശിച്ചു. രമേശ് ചെന്നിത്തല, പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, വികെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എന്നിവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു കളമശേരി സ്വദേശിയായ ഗിരീഷ് ബാബു വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്.

കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം

2024 ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി: ജനുവരിയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് എക്‌സാലോജിക്കിനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് (ECIR) രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തു.

ചോദ്യം ചെയ്യലും കോടതി നടപടികളും

2024 - 2025: സിഎംആർഎൽ എംഡി ശശിധരൻ കർത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇഡി കൊച്ചി ഓഫീസിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വീണാ വിജയനും എക്‌സാലോജിക്കും കർണാടക ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും കോടതി ഹർജി തള്ളി.

അപ്രതീക്ഷിത റെയ്‌ഡ്

ഇഡി റെയ്‌ഡിനിടെ സംഘർഷം (ETV Bharat)

2026 മെയ് 27: കേരളത്തിലും ബെംഗളൂരുവിലുമായി ആകെ 12 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇഡിയുടെ മിന്നൽ റെയ്‌ഡ് ആരംഭിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷന് സമീപമുള്ള പിണറായി വിജയൻ്റെ വാടക വീട്ടിലും കണ്ണൂർ പിണറായിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലും ഇഡി ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തുന്നു.

മുൻ മന്ത്രിയും പിണറായിയുടെ മരുമകനും പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസിനൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും റെയ്‌ഡ് നടക്കുന്നു.കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസുകളായ കൊച്ചിയിലെ സിഎംആർഎൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിലും ബെംഗളൂരുവിലെ എക്‌സാലോജിക് ഓഫീസിലും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നു.

