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"ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല", മാസപ്പടിക്കേസില്‍ പിണറായി വിജയനെതിരെയും മകള്‍ക്കെതിരെയും ഷോൺ ജോർജ്

മാസപ്പടിക്കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ്. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകാനും അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാനും ഇഡിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും പ്രതികരണം.

SHONE GEORGE CMRL CASE PINARAYI VIJAYAN INDIAN LEGAL SYSTEM
ഷോൺ ജോർജ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 5, 2026 at 6:24 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 6:34 PM IST

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തൃശൂർ: സിഎംആര്‍എല്‍-എക്‌സാലോജിക് കേസിലെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ അഡ്വ ഷോൺ ജോർജ്. ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇന്നത്തെ വിധിയിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള സമയം പോലും കോടതി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകാനും അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങാനും ഇഡിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. മോഷ്‌ടിച്ച പണത്തിന് ജിഎസ്‌ടി നൽകി എന്നാണ് സഖാക്കൾ പറയുന്നത്. സേവനം നൽകാതെ ഇൻവോയ്‌സ് നൽകിയത് ഗുരുതര തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം വമര്‍ശിച്ചു.

ജിഎസ്‌ടി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് വീണക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും വേണമെങ്കിൽ കേസെടുക്കാമെന്നും ഷോൺ ജോർജ് പറഞ്ഞു. കേസില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റിൻ്റെ അന്വേഷണം തുടരാമെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ വിഷയം ഇഡിയുടെ അധികാര പരിധിയ്ക്ക് പുറത്താണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് സമര്‍പ്പിച്ച അപ്പീലാണ് തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിള്‍ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ശരിവയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കോടതി വിധിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടന്നും നീതി നടപ്പിലായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഷോൺ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

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സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെന്ന നിലയില്‍ ഒരു ഇടപാട് നടത്തുന്നത് തെറ്റാണെന്നും അതില്‍ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കുന്നത് അതിലും വലിയ തെറ്റാണെന്നും ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ പിണറായി വിജയനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷക്കാലമായ നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടികളെയും തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഇനി അതിന് അവര്‍ക്ക് കഴിയില്ല. ഇഡിയ്ക്ക് ഇനി കൂടുതലായി അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരില്ല.

എസ്എഫ്‌ഐഒ അന്വേഷണത്തില്‍ തന്നെ പിഎംഎല്‍എ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ തെളിവ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല. കൂടുതല്‍ നടപടികളിലേക്ക് ഇഡി കടക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കേസ് എടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കള്ളപ്പണ കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പ്രിയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും, സാമുദായിക നേതാക്കൾക്കും പത്രങ്ങള്‍ക്കും സർക്കാർ പണം എത്തിയെന്നും അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം 3000 ത്തിലധികം വ്യക്തികളുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് പുറത്തുവരുമ്പോൾ നിരവധി രാഷ്‌ട്രീയ പ്രമുഖരുടെയും വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അവരെ പൊതുമധ്യത്തിലെത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

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Last Updated : June 5, 2026 at 6:34 PM IST

TAGGED:

SHONE GEORGE
CMRL CASE
PINARAYI VIJAYAN
INDIAN LEGAL SYSTEM
SHONE GEORGE ABOUT COURT OREDER

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