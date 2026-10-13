മാസപ്പടി കേസ്: എഫ്.ഐ.ആർ ഇട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പീൽ സാധ്യത പരിമിതമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
നിലവിൽ എഫ്.ഐ.ആർ ഇട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളതെന്നും, എന്ത് പരിഹാരമാണ് ഇനി ആവശ്യപ്പെടാനാകുകയെന്നും ടി. വീണയോട് കോടതി
Published : October 13, 2026 at 12:13 PM IST
എറണാകുളം: മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹവാല ഇടപാടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെയുള്ള അപ്പീൽ സാധ്യതകൾ പരിമിതമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, മകൾ ടി. വീണ, മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർ നൽകിയ അപ്പീലുകൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം. എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഇതിനകം നടപ്പാക്കിക്കഴിഞ്ഞതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എഫ്.ഐ.ആറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം
നിലവിൽ എഫ്.ഐ.ആർ ഇട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളതെന്നും, എന്ത് പരിഹാരമാണ് ഇനി ആവശ്യപ്പെടാനാകുകയെന്നും ടി. വീണയോട് കോടതി ചോദിച്ചു. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെ ഇനി എതിർക്കാനാകില്ലെന്നും, കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എഫ്.ഐ.ആറിനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികളെ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ടോയെന്നും കോടതി വാക്കാൽ ചോദിച്ചു. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ കരിമണൽ കമ്പനിയായ സി.എം.ആർ.എല്ലിൽ നിന്നും ടി. വീണയുടെ ഐ.ടി കമ്പനിയായ എക്സാലോജിക്കിന് സേവനങ്ങൾ നൽകാതെ പണം ലഭിച്ചുവെന്നതാണ് മാസപ്പടി കേസിന് ആധാരമായ വിഷയം.
ഹർജിക്കാരുടെ വാദങ്ങൾ
തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന വാദം. സംഭവവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത, തീർത്തും അപരിചിതനായ കെ.എം. ഷാജഹാൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് സി.എം.ആർ.എൽ എന്ന കമ്പനിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായം ചെയ്തുകൊടുത്തതായി ഇ.ഡി പോലും പറയുന്നില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മുൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പാണ് പിണറായി വിജയനും വീണയ്ക്കും വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായത്.
ഇ.ഡിയുടെ എതിർപ്പ്
അതേസമയം, അപ്പീലുകളെ ഇ.ഡി ഹൈക്കോടതിയിൽ ശക്തമായി എതിർത്തു. ടി. വീണയുടെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെയും ഹർജികൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും, എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപാണ് പ്രതികൾ അപ്പീൽ നൽകേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും ഇ.ഡി വ്യക്തമാക്കി. ഇ.ഡി ഒരു അധികാരപ്പെട്ട ഏജൻസിയല്ലേയെന്നും, അവരല്ലേ തെളിവുകൾ നൽകിയതെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഇതിനിടെ, തങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇ.ഡി വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കുന്നതിനെതിരെ പിണറായി വിജയനും വീണയും റിയാസും രംഗത്തെത്തി.
അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ഇ.ഡി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് തങ്ങളുടെ സൽപ്പേരിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു ഇ.ഡിയുടെ മറുപടി. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നതും കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികളിൽ നിർണായകമാകും.
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