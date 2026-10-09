മാസപ്പടി കേസ്: പിണറായിക്കൊപ്പം പ്രതിരോധത്തിൽ കോൺഗ്രസും; ബിജെപി ഡീൽ ആരോപണം കടുപ്പിക്കാൻ സിപിഎം
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന നിർദേശമുയരുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് സർക്കാർ.
Published : October 9, 2026 at 12:26 PM IST
സിഎസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് സിപിഎമ്മിനൊപ്പം യുഡിഎഫും പ്രതിരോധത്തിൽ. കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ള ബിജെപി ഡീലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പേരും റെഡ് ബുക്കിലുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹവുമാണ് യുഡിഎഫിനെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നത്. പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നൽകിയ നിർദേശം സർക്കാർ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന നിർദേശമുയരുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് സർക്കാർ. പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുത്താൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന സിപിഎം നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ സംയമനത്തിലാണ്. നിയമപരമായി നേരിടാനുള്ള സാധ്യതകൾക്കാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.
കോൺഗ്രസ്- ബിജെപി ഡീൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ സിപിഎം
പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നപ്പോഴെല്ലാം അതിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ്- ബിജെപി ഡീലുണ്ടെന്ന ആരോപണമാണ് സിപിഎം ഉന്നയിച്ചത്. ഒരുപടി കൂടി കടന്ന് ദേശീയതലത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഐക്യത്തെ തകർക്കുന്ന ഇത്തരം അവസരവാദ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പിന്മാറണമെന്നും സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മാസപ്പടി കേസിൽ ഇഡി നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് യുഡിഎഫ് നൽകുന്ന പിന്തുണ അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായി ദേശീയതലത്തിൽ ഉന്നയിക്കാനും സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്.
കോൺഗ്രസിന് ഇരട്ടത്താപ്പെന്നും ആരോപണം
ഇഡിയുടെ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന ആരോപണവും സിപിഎം ഉയർത്തും. കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ ഇഡി വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത ഏജൻസിയാകും. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെയാകുമ്പോൾ ഇഡി കണ്ടെത്തുന്നതെല്ലാം വിശ്വസനീയവുമാകുമെന്നാണ് സിപിഎം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സുവേന്ദു അധികാരിയും ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമയും ഇഡി അന്വേഷണം നേരിട്ടപ്പോൾ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതോടെ കേസ് ഇല്ലാതായി. പിണറായി വിജയൻ അതിന് തയാറല്ലെന്ന പ്രചാരണവും സിപിഎം ശക്തമാക്കും.
ഡീൽ ആരോപണം മറികടക്കാൻ കോൺഗ്രസ്
ഹൈക്കോടതി നിർദേശം പാലിച്ച് പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുത്താൽ ഉയരുന്ന ബിജെപി ഡീൽ ആരോപണം പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് പ്രയത്നിക്കേണ്ടി വരും. കേസെടുക്കണമെന്ന ഇഡി നിർദേശത്തിൽ ധൃതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ല. ബിജെപി ഒത്തുകളി ആരോപണം ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു നിയമോപദേശം തേടിയത്. എജിയും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനും കത്ത് പരിശോധിച്ച് ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇഡിയെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാതെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയെന്ന വാദം കൂടി സർക്കാരിന് പ്രതിരോധത്തിന് ഉയർത്താം.
ആശങ്കയിലാക്കുന്ന റെഡ് ഡയറി
ആശങ്കയിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം മാസപ്പടി കേസിൽ മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്കെതിരെയും ഇഡിക്ക് മൊഴി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതാണ്. സിഎംആർഎൽ മുൻ എംഡി ശശിധരൻ കർത്തയുടെ ഡയറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചുരുക്കപ്പേരുകളെക്കുറിച്ച് ഇഡി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫിസറായ കെഎസ് സുരേഷ് കുമാർ 2024ൽ നൽകിയ മൊഴിയിലാണ് ഇതുള്ളത്. ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന 'ആർസി' എന്ന ചുരുക്കപ്പേര് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും 'കെകെ' എന്നത് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെയും 'ഐകെ' എന്നത് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് മൊഴി.
നേരത്തെ ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിന് മുന്നിലും സുരേഷ് കുമാർ ഇതേ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഇഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലും ഇത് ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് സിഎംആർഎൽ പണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല നേരത്തെ പരസ്യമായി സമ്മതിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്കുള്ള സംഭാവനയായാണ് അത് സ്വീകരിച്ചതെന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. റെഡ് ബുക്ക് തെളിവും രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികൾക്ക് പണം നൽകുന്നതും രണ്ടാണെന്ന പ്രതിരോധം നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉയർത്തിയതാണ്.
പിണറായിയുടെ വാദം പൊളിഞ്ഞെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തുടർനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വന്നതോടെ താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ വാദം പൊളിഞ്ഞെന്ന് ഹർജി നൽകിയ കെഎം ഷാജഹാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തനിക്കെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമെന്നാണ് പിണറായി ആരോപിച്ചിരുന്നത്. തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായതിനെത്തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതി എഫ്ഐആറിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതെന്നും ഷാജഹാൻ പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പരിശോധിച്ച ശേഷം നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗമായ എംവി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.
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കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കേൾക്കാതെ വിധി വന്നു. നിയമ വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിക്കും. ഇഡി വ്യാജരേഖകളും വ്യാജമൊഴികളും സൃഷ്ടിച്ചു. സിഎംആർഎൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മൊഴിയുണ്ടാക്കിയെന്നും എംവി ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിണറായി വിജയന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തുടരാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് ബിജെപി നേതാവായ ഷോൺ ജോർജ് പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കണം. കേസെടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു തടസവുമില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ താൻ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. അന്വേഷണം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തണമെന്നും ഷോൺ ജോർജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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