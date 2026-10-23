മാസപ്പടി കേസ്: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ അപ്പീൽ തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ
കേസ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പിണറായി വിജയനടക്കമുള്ളവർ ഇന്നലെ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു
Published : October 23, 2026 at 11:26 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച മാസപ്പടി കേസിൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ അപ്പീൽ തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ് കെ. നടരാജൻ അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ അടക്കമുള്ള അപ്പീലുകൾ കേൾക്കുക.
കേസ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പിണറായി വിജയനടക്കമുള്ളവർ ഇന്നലെ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ ഹാജരാകും. കേസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് വളരെ വിശദമായ വാദമുഖങ്ങളാകും കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കുക.
തുടരന്വേഷണത്തിന് സ്റ്റേ
10 ദിവസത്തേക്കാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സ്റ്റേ നിലവിലുള്ളത്. അപ്പീൽ പരിഗണിക്കാൻ നിർദേശമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇടക്കാല സംരക്ഷണം നീട്ടണമെന്ന് ഹർജിക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലും ആവശ്യപ്പെടും. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ നിർദേശം അനുസരിച്ചാണ് കേസിൽ വിജിലൻസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ എഫ്.ഐ.ആർ സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേസിൻ്റെ തുടരന്വേഷണത്തിന് മാത്രമാണ് നിലവിൽ സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വീണ്ടും മെറിറ്റിൽ പരിഗണിക്കാനുമായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം. അതിനാൽ തന്നെ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ കോടതി നടപടികൾ കേസിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും.
കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സി.എം.ആർ.എൽ) എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് യാതൊരു സേവനവും നൽകാതെ മാസപ്പടിയായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൈപ്പറ്റി എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ് ഉയർന്നുവന്നത്. ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡ് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളാണ് പിന്നീട് വലിയ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഉൾപ്പെടെ സി.എം.ആർ.എൽ പണം നൽകിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജികൾ കോടതിയിലെത്തിയത്. സുതാര്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നത്.
നിർണായകമാകുന്ന വാദം
തുടർന്ന് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും വിജിലൻസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്. കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകരെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന വാദം കേസിൽ നിർണായകമാകും. അന്വേഷണം തുടരണമോ അതോ റദ്ദാക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. നിയമപരമായ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ച് കേസിനെ നേരിടാനാണ് ഹർജിക്കാരുടെ നീക്കം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പരാമർശങ്ങളും ഉത്തരവുകളും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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