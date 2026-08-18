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മാസപ്പടി കേസ്: ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്‌തതിനു പിന്നാലെ പി നിഖിലിന് പിന്തുണയുമായി സിപിഎം

ഇഡിയെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിജെപി മാത്രമല്ല. കോൺഗ്രസ് കൂടിയാണെന്നും സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം മെഹബൂബ് പറഞ്ഞു.

MASAPPADI CASE UPDATES ED QUESTIONS NIKHIL MASAPPADI CASE CPM RESPONSE ON ED RAID CPM AGAINST ED MASAPPADI CASE
Enforcement Directorate , P Nikhil (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 2:27 PM IST

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കോഴിക്കോട്: മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സിപിഎം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി നിഖിലിനെ പിന്തുണച്ച് സിപിഎം നേതൃത്വം. നടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത റെയ്‌ഡ്‌ ആണെന്നും നിഖിലിന് രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം മെഹബൂബ് പറഞ്ഞു. ഇഡി പരിശോധനക്കിടെ നിഖിലിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് മെഹബൂബിൻ്റെ പ്രതികരണം.

ഇഡിയെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിജെപി മാത്രമല്ല. കോൺഗ്രസ് കൂടിയാണെന്നും മെഹബൂബ് ആരോപിച്ചു. കേസിനെ രാഷ്ട്രീയപരമായും നിയമപരമായും നേരിടും. നിഖിലുമായി സംസാരിച്ചു. നിഖിലിനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, മാസപ്പടി കേസിലെ ഇഡി അന്വേഷണം മുൻ മന്ത്രിയായ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്‍റെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്.

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ഡിടിപിസി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കോ ഓർഡിനേറ്റർ നന്ദുലാൽ, സിപിഎം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗവും സൊലൈസ് കമ്പനി ഉടമയുമായ നിഖിൽ, ഷൈജൽ, ഫൈജാസ് എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും ഇഡി പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ്. കോഴിക്കോട്ടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അതിരാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ റെയ്‌ഡ്‌ ഉച്ചയ്‌ക്കും തുടരുകയാണ്. പന്തീരാങ്കാവ് ക്യാപ്പിറ്റൽ മാർബിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാനൈറ്റിലും കോഴിക്കോട് ഡിടിപിസി കോഡിനേറ്റർ ആയിരുന്ന നന്ദു ലാലിന്‍റെ കാരപ്പറമ്പിലുള്ള വീട്ടിലും സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗവും പരസ്യ കമ്പനി ഉടമയുമായ നിഖിലിന്‍റെ കോഴിക്കോട്ടെ അശോകപുരത്തുള്ള കോസ്മോസ് ഫ്ലാറ്റിലുമാണ് റെയ്‌ഡ് ഉച്ചയ്‌ക്കും തുടര്‍ന്നത്.

ഇതിന് പുറമെ ഇവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വ്യാപകമായി റെയ്‌ഡ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എക്‌സാലോജിക്കിൽ നിന്ന് പണം പുറത്തേക്ക് പോയതിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

നിഖിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. നിലവിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന നിഖിൽ സോലൈസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉടമയാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണയുടെ ഡയറിയിൽ നിന്നുമാണ് നിഖിലിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇഡിക്ക് ലഭിച്ചത്. നിഖിലിന് പുറമേ മറ്റ് മൂന്ന് പേരുടെ വിവരങ്ങളും ഡയറിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവർ മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെന്നാണ് വീണ നൽകിയ മൊഴി. ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഇവരുടെ വീടുകളിൽ ഇഡി പരിശോധന നടത്തുന്നത്. നിഖിലിൻ്റെ ഫറോഖ് കരുവൻ തുരുത്തിയിലെ തറവാട് വീട്ടിലും ഇഡി പരിശോധന നടത്തി. കോഴിക്കോട് അടക്കം എട്ടിടങ്ങളിൽ ഇഡിയുടെ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഇഡി വ്യാപക പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഇഡി അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്‌ടറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാല് അംഗ സംഘമാണ് കോഴിക്കോട് പരിശോധന നടത്തുന്നത്.

കേരള പൊലീസിനെ അറിയിക്കാതെയാണ് ഇന്ന് അതിരാവിലെ മുതൽ ഇഡി സംഘം റെയ്‌ഡിന് എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രശ്‌ന സാധ്യത ഉണ്ടായത് കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേന അംഗങ്ങൾ ഓരോ ഇടത്തും സുരക്ഷാ വലയം തീർത്താണ് റെയ്‌ഡ് നടത്തിയത്. റെയ്‌ഡ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലും നേരത്തെ ഉണ്ടായത് പോലുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യമോ പ്രശ്‌നങ്ങളോ ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സംശയമുള്ള എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിച്ചാണ് റെയ്‌ഡ് നടക്കുന്നത്.

വിവാദമായ മാസപ്പടി കേസ്

കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (സിഎംആർഎൽ) എന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയൻ്റെ എക്‌സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് "മാസപ്പടി" എന്ന പേരിൽ പണം നൽകി എന്ന ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിലൂടെയാണ് വിവാദം ആരംഭിക്കുന്നത്. യാതൊരു സേവനവും നൽകാതെയാണ് ഈ പണം കൈപ്പറ്റിയതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. തുടർന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എസ്എഫ്ഐഒ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നിരവധി ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

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TAGGED:

MASAPPADI CASE UPDATES
ED QUESTIONS NIKHIL MASAPPADI CASE
CPM RESPONSE ON ED RAID
CPM AGAINST ED MASAPPADI CASE
MASAPPADI CASE

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