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പിണറായി വിജയൻ്റെ വീടിന് സമീപം ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം; ഒന്നാം പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. അത് സമൂഹത്തില്‍ വലിയ ചലനം സൃഷ്‌ടിച്ചു. ഇത്തരം കുറ്റങ്ങളെ ചെറുതായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കോടതി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു.

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ED office, CPM activists attack officials (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 7:17 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ വീടിന് സമീപം ഇഡി (എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ്) ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി നിധിൻ രാജിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി. തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പിൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. അത് സമൂഹത്തില്‍ വലിയ ചലനം സൃഷ്‌ടിച്ചു. ഇത്തരം കുറ്റങ്ങളെ ചെറുതായി കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

ഇതോടെ കേസിൽ പിടിയിലായ 26 പേരിൽ 25 പേരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയും തള്ളി. ഒൻപതാം പ്രതി ഹരീഷ് കുമാറിന് മാത്രമാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഗീനാകുമാരി പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിന് വിരുദ്ധമായി വാദിച്ചതുമൂലമാണ് ഈ പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട്. മറ്റുള്ളവർ രണ്ട് മാസക്കാലമായി ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്.

കേസിലെ 25-ാം പ്രതി ഉണ്ണി കൃഷണന് ഈ മാസം 30 വരെ അച്‌ഛൻ മരിച്ചത് കാരണം ഇടക്കാല ജാമ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം പ്രതി വാഴോട്ടുകോണം തോപ്പ് മുക്ക് എംവിആർ 49 ല്‍ ആര്‍ നിധിന്‍ രാജ് കഴിഞ്ഞ 68 ദിവസമായി ജയിലിലാണ്. ഇഡിയുടെ പരിശോധന ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് മണിക്കൂറിനകം 300 പേര്‍ പ്രതിയാകുന്ന തരത്തില്‍ ഒരു ആക്രമണ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകില്ലെന്ന പ്രോസീക്യൂഷൻ വാദവും കോടതി അംഗീകരിച്ചു.

റെയ്‌ഡും ആക്രമണവും

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്‌ഷനിലെ വസതിയിൽ മെയ് 27 ന് എട്ട് മണിക്കൂറോളമാണ് ഇഡി നീണ്ട മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. പിണറായിയുടെ മകൾ വീണാ വിജയൻ്റെ എക്‌സാലോജിക് കമ്പനിയും സിഎംആർഎല്ലും തമ്മിലുള്ള മാസപ്പടി ഇടപാടുകളിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഇഡിയുടെ നടപടി. മാസപ്പടി കേസിലെ ഇഡി അന്വേഷണത്തിനുള്ള നിയമപരമായ തടസങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി നീക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു റെയ്‌ഡ് നടന്നത്. അതേസമയം, രാവിലെ മുതൽ എസ്‌എഫ്‌ഐ, സിപിഎം, ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവർത്തകർ പിണറായിയുടെ വീട്ടിലെ റെയ്‌ഡിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. റെയ്‌ഡ് കഴിഞ്ഞ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തേക്ക് മടങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ വളഞ്ഞ സിപിഎം, ഡിവൈഎഫ്‌ഐ, എസ്‌എഫ്‌ഐ പ്രവർത്തകർ കല്ലുകൾ, ഇഷ്‌ടികകൾ, മരക്കഷണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാറുകൾ ആക്രമിച്ചത്. പൊലീസ് പിന്നീട് പാളയത്തെ സിപിഎം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് വളഞ്ഞെങ്കിലും നേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ച ശേഷം അകത്തുകയറാതെ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് പ്രതികൾ ഓരോരുത്തരായി കീഴടങ്ങിയത്.

അതേസമയം, ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന ടാക്‌സിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇഡി നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുകയുണ്ടായി. മുഴുവൻ നഷ്‌ടപരിഹാരത്തുകയും ഇഡി കൈമാറി. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ടാക്‌സി ഡ്രൈവർക്കാണ് ഒന്നേമുക്കാൽ ലക്ഷത്തോളം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം ലഭിച്ചത്. നേരത്തെ സിപിഎം ഇതിന് നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്മാറുകയായിരുന്നു.

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TAGGED:

MASAPPADI CASE ACCUSED BAIL PLEA
ED OFFICER ATTACK AT MASAPPADI CASE
CMRL FINANCIAL IRREGULARITY CASE
MASAPPADI CASE ACCUSED PLEA REJECT
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