മസാല ബോണ്ട് 'വൻ കൊള്ള'; ഇ.ഡി. നോട്ടീസ് വെറും പുകമറ, മുമ്പത്തെ നോട്ടീസുകൾ ആവിയായെന്നും ചെന്നിത്തല

ഇ.ഡി.യുടെ പല നീക്കങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ്. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ സി.പി.എമ്മിനെ സഹായിക്കാൻ ആണ് ഇ.ഡി. പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

RAMESH CHENNITHALA ED NOTICE MASALA BOND CONGRESS
തദ്ദേശകം പരിപാടിയില്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തല (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 1, 2025 at 2:13 PM IST

കാസർകോട്: മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിൽ ഇ.ഡി. (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) നൽകിയ നോട്ടീസ് വലിയ കാര്യമായി കാണുന്നില്ലെന്നും മുമ്പത്തെ നോട്ടീസുകൾ ആവിയായിപ്പോയെന്നും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കാസര്‍കോഡ് പ്രസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച തദ്ദേശകം പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചെന്നിത്തല.

സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണമാണെങ്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും. മസാല ബോണ്ട് ഇടപാട് ഗൗരവമുള്ളതാണ്. വലിയ കൊള്ളയുടെ കഥയാണ് പിന്നിലുള്ളതെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. ലാവലിൻ കമ്പനിക്ക് നൽകിയ പ്രത്യുപകാരമാണ് മസാല ബോണ്ട്. ഇതിൽ അന്വേഷണം വേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, ഇ.ഡി. അന്വേഷണംകൊണ്ട് ഒന്നും പുറത്തുവരില്ല. ഇ.ഡി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പാവയാണ്. മുൻ അനുഭവം അതാണ്. സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് അടക്കം നിരവധി കേസുകൾ ആവിയായി.

മസാല ബോണ്ട് വൻ കൊള്ളയാണ്. ലാവ്ലിൻ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പിണറായി വിജയനും തോമസ് ഐസക്കും സഹായിച്ചതാണ്. യഥാർഥത്തിൽ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, കൊള്ള പുറത്തുവരേണ്ടത് തന്നെയാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

തദ്ദേശകം പരിപാടിയില്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തല (ETV Bharat)

ഇ.ഡി.യുടെ പല നീക്കങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ്. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ സി.പി.എമ്മിനെ സഹായിക്കാൻ ആണ് ഇ.ഡി. പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴും ഇ.ഡി. നോട്ടീസ് അയച്ച് സഹായിക്കും. സി.പി.എമ്മിന്‍റെയും ബി.ജെ.പി.യുടെയും ലക്ഷ്യം കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വരരുത്, കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്നാതാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ ഭായി-ഭായി ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

തോമസ് ഐസക്കാണ് കുഴപ്പമെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. ഐസക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അഴിമതി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും മസാല ബോണ്ട് ഇറക്കാഞ്ഞത്? ഗോവിന്ദൻ മാഷ് പറയുന്നത് നാട്ടുകാർക്കും എനിക്കും മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല.

ബി.ജെ.പി. വോട്ട് സി.പി.എം. വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നു

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 7,000 സീറ്റുകളിൽ ബി.ജെ.പി. മത്സരിക്കുന്നില്ല. ആ വോട്ട് സി.പി.എം. വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബി.ജെ.പി.- സി.പി.എം. അന്തർധാര നിലനിൽക്കുന്നു. ഭൂരിപക്ഷത്തെ പിടിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സി.പി.എമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് ന്യൂനപക്ഷവും ഭൂരിപക്ഷവും ഒരുപോലെയാണ്. ജനങ്ങൾ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്‍റെ തുടക്കമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും ചെന്നിത്തല.

സൈബർ ആക്രമണം ശരിയല്ല

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈബർ ആക്രമണം ആരുടെ പേരിൽ നടത്തിയാലും ശരിയല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് അല്ല, സി.പി.എം ആണ്. കോൺഗ്രസിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എന്ന് വരുത്തുന്നു. ലോകത്തിന്‍റെ ഏതൊക്കെയോ കോണുകളിൽനിന്നാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് വ്യാജ ഹാന്‍റിലുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലമാണിത്. എനിക്കെതിരെയും സൈബര്‍ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

സന്ദീപ് വാര്യരുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ. വി.ടി. ബൽറാം സ്വയം മാറിയതാണ്. രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല.

പീഡന പരാതി ഉയര്‍ന്ന സിപിഎം എംഎല്‍എ മുകേഷിനെതിരെ നടപടി എടുത്തതിനു ശേഷം ബാക്കി ഞങ്ങൾ നോക്കാം. ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപടികൾ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് നേരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും ചെന്നിത്തല.

RAMESH CHENNITHALA
ED NOTICE
MASALA BOND
CONGRESS
എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

