ഇന്ത്യയിലെ മസാല ബോണ്ട്, ജപ്പാനില്‍ സമുരായ് ബോണ്ട്; മസാല ബോണ്ടിലെ മസാല എന്തെന്നറിയാം

വിദേശ നിക്ഷേപകരില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പണം സമാഹരിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുന്ന ഈ സംവിധാനം, രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കാന്‍ ശേഷിയുണ്ട്

ഡോ. കെ ജെ ജോസഫ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 1, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read
ജി നന്ദന്‍

തിരുവനന്തപുരം: മസാല ബോണ്ടുകള്‍ (Masala Bonds) എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ പേരിലുള്ള മസാലയിലാകും എല്ലാവരുടെയും മനസുടക്കുക. മസാല ബോണ്ട് വഴി കിഫ്ബി പണം സ്വരൂപിച്ചതിൻ്റെ പേരില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ അഡ്ജൂഡിക്കേറ്റ് അതോറിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മുന്‍ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിനും നോട്ടീസയച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയതോടെ വീണ്ടു ജനങ്ങളെ കണ്‍ഫ്യൂഷനടിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മസാല ബോണ്ട് എന്ന പദം. ഈ പേരിൻ്റെ ഉത്ഭവവും ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തനവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെങ്കിലും വിദേശ നിക്ഷേപകരില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് പണം സമാഹരിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കുന്ന ഈ സംവിധാനം, രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കാന്‍ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗുലാത്തി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാന്‍സ് ആന്‍ഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഡയറക്ടറും പ്രൊഫസറുമായ ഡോ. കെ ജെ ജോസഫ് പറയുന്നു.

മസാല ബോണ്ട് എന്നാല്‍ പാര്‍ലമെൻ്റ് പാസാക്കിയ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന എല്ലാ കമ്പനികള്‍ക്കും വിദേശ കമ്പനികളില്‍ നിന്നും വായ്പയെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഇന്ത്യന്‍ രൂപ (INR) എന്ന കറന്‍സിയില്‍ കടമെടുക്കാം എന്നതാണ്. 5000 കോടി രൂപയുടെ വാര്‍ഷിക വിനിമയത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് എക്‌സ്റ്റേണല്‍ കൊമേഴ്സ്യല്‍ ബോറോവിംഗ്സ് (ECBs) വഴി വിദേശ കറന്‍സികളില്‍ കടമെടുക്കാനുള്ള നിയമമുണ്ട്, എന്നാല്‍ മസാല ബോണ്ട് വഴിയാകുമ്പോള്‍ വാങ്ങുന്ന പണം രൂപയില്‍ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.


ഓരോ രാജ്യത്തും അറിയപ്പെടുന്നത് വ്യത്യസ്ത പേരുകളില്‍

ഇൻ്റര്‍നാഷണല്‍ ഫിനാന്‍സ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (IFC) ആണ് ഈ ബോണ്ടുകള്‍ക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാന്‍ തനതായ പേരുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ജപ്പാനിലെ ബോണ്ടുകളെ സമുരായ് ബോണ്ടുകള്‍ എന്ന് പേര് നല്‍കിയത് പോലെ, ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന സംസ്‌കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഇന്ത്യന്‍ ബോണ്ടുകള്‍ക്ക് 'മസാല ബോണ്ടുകള്‍' എന്ന് പേര് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

മസാല ബോണ്ടുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ കറന്‍സി റിസ്‌ക് ആണ്. ഈ ബോണ്ടുകളില്‍ പൈസയുടെ വിനിമയത്തിൻ്റെ മുഴുവന്‍ കറന്‍സി റിസ്‌കുകളും വഹിക്കേണ്ടത് കടം കൊടുക്കുന്ന വിദേശ കമ്പനികളാണ്. അതായത്, കടം വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാപനത്തെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ബാധിക്കില്ല. എന്നാല്‍ രൂപയുടെ മൂല്യം എന്നെങ്കിലും ഡോളറിനെ കടത്തിവെട്ടുകയാണെങ്കില്‍, മസാല ബോണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പണം വാങ്ങിയവര്‍ (ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍) വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ മസാല ബോണ്ടിൻ്റെ വാര്‍ഷിക പലിശ 9 മുതല്‍ 10 ശതമാനം വരെയാണ്. വിനിമയ നിരക്കനുസരിച്ചും മുതല്‍മുടക്കിയ രാജ്യത്തെ കറന്‍സിയുടെ മൂല്യമനുസരിച്ചും പലിശയടക്കം മാറും.


മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നത് റിസര്‍വ് ബാങ്ക്

മസാല ബോണ്ടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) പുറത്തിറക്കിയ പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, പണം വാങ്ങാന്‍ കഴിയുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുടെയും കമ്പനികളുടെയും പട്ടികയാണ്. കൂടാതെ, മസാല ബോണ്ട് വഴി വാങ്ങുന്ന പണം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ, കടം നല്‍കാന്‍ പാടില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള കര്‍ശന വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.


ഇന്ത്യയില്‍ മസാല ബോണ്ട് വഴി പണം കടം വാങ്ങുന്ന ആദ്യ കമ്പനിയല്ല കേരള ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോര്‍ഡ് അഥവാ കിഫ്ബി. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ നാഷണല്‍ തെര്‍മല്‍ പവര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനും (NTPC), എച്ച്ഡിഎഫ്‌സി പോലുള്ള ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങളും മസാല ബോണ്ടുകള്‍ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

കടം വാങ്ങുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും വ്യക്തികള്‍ക്ക് പോലും സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വലിയ സഹായമായി വരാറുണ്ട്. കടം വാങ്ങുന്നത് വലിയ കുഴപ്പമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കാരണമാണെന്ന് ഡോ. ജോസഫ് പറയുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ നാണയപ്പെരുപ്പം ശരാശരി 20 ശതമാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, വര്‍ഷങ്ങളായി പ്ലാന്‍ ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരം മെട്രോയുടെ മുതല്‍മുടക്ക് ആദ്യം 500 കോടി രൂപയായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് അത് 2000 കോടിയോളമായി വര്‍ധിച്ചു. 'ഇക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ കോമണ്‍ സെന്‍സ് വെരി അണ്‍കോമണ്‍' എന്ന് പറയുന്നതുപോലെയാണ് കടത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പൊതുധാരണ. 'കുറഞ്ഞ വരുമാനം കാരണം കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം, കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം കാരണം കുറഞ്ഞ വരുമാനം' എന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായ വികസനത്തിൻ്റെ ദുഷിച്ച വലയം (Vicous circle of development) തകര്‍ക്കാന്‍ നിക്ഷേപം കൂടിയേ തീരൂ.

കടം വാങ്ങുന്ന പണത്തിൻ്റെ പലിശ നല്‍കാനുള്ള വരുമാനമുണ്ടെങ്കില്‍, കടം വാങ്ങുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ പുരോഗതിയുണ്ടാകൂ. നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ സാമ്പത്തിക - സാമൂഹിക വളര്‍ച്ചയില്ല. ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെൻ്റ് പാസാക്കിയ ഫിസ്‌കല്‍ റെസ്പോണ്‍സിബിലിറ്റി ആന്‍ഡ് ബഡ്ജറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് (FRBM) എന്ന നിയമപ്രകാരം 9 ശതമാനം ജിഡിപി വളര്‍ച്ചയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ പരിധി കടന്ന് കടമെടുക്കാന്‍ കഴിയൂ. 9 ശതമാനം വളര്‍ച്ച വേണമെങ്കില്‍ 40 ശതമാനം നിക്ഷേപങ്ങള്‍ വേണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ നിയമങ്ങള്‍ കേരളമുള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വിലങ്ങു തടിയാകുന്നത്. നാടിനുപയോഗപ്പെടുന്ന തരത്തില്‍ എങ്ങനെ കടം വാങ്ങാമെന്ന് നിര്‍വചിക്കുന്ന fiscal responsibility and borrowing utilisation act ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്നും ഡോ. ജോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

