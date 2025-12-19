മസാല ബോണ്ട്: കിഫ്ബിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും തിരിച്ചടി; ഇഡിക്ക് നടപടികൾ തുടരാം, സ്റ്റേ നീക്കി ഹൈക്കോടതി
ഇഡിക്ക് തുടർനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റേ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നീക്കി. ജനുവരി അഞ്ചിന് അന്തിമവാദം കേൾക്കും.
Published : December 19, 2025 at 7:52 PM IST
എറണാകുളം: മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിലെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർനടപടികളുമായി ഇഡിക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാം. അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റിയുടെ നോട്ടീസിലെ തുടർനടപടികൾ തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു. ജനുവരി അഞ്ച് വരെയാണ് സ്റ്റേ.
ഇഡി സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിലാണ് നടപടി. ജസ്റ്റിസുമാരായ ശുശ്രുത് അരവിന്ദ് ധർമാധികാരി, പിവി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കേസിൽ ജനുവരി 5ന് അന്തിമവാദം കേൾക്കും. മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിലെ ഫെമ ചട്ടലംഘനത്തിൽ കിഫ്ബി, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ഇഡി അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റി അയച്ച നോട്ടീസ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തതിനെതിരെയാണ് അപ്പീൽ.
ഇഡിയുടെ വാദങ്ങൾ കിഫ്ബിയുടെ അപക്വമായ ഹർജിയിലാണ് സ്റ്റേ അനുവദിച്ചതെന്നായിരുന്നു ഇഡിയുടെ വാദം. അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റി അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ലെന്നും പ്രാഥമിക നോട്ടീസാണ് അയച്ചിരുന്നതെന്നും ഇഡി വാദമുയർത്തി. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് അധികാരപരിധി മറികടന്നെന്നായിരുന്നു അപ്പീലിൽ ഇഡിയുടെ മറ്റൊരു വാദം. സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. അതേസമയം മസാല ബോണ്ടിലൂടെ സമാഹരിച്ച പണം അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്കായാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് കിഫ്ബി ഉന്നയിച്ച വാദം.
മുൻകാല നടപടികൾ കിഫ്ബിയുടെ ഹർജിയിലായിരുന്നു നോട്ടീസിലെ തുടർനടപടികൾ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നേരത്തെ സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ഹർജിയിൽ വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ ഇഡിക്ക് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മുൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്, കിഫ്ബി സിഇഒ കെഎം എബ്രഹാം എന്നിവരുടെ ഹർജിയിലും ഇഡി നോട്ടീസ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. മസാല ബോണ്ട് കേസിലെ ഇഡി നടപടികൾ തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
കിഫ്ബി ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഫെമ നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹർജി നൽകിയത്. മുൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്, കിഫ്ബി സിഇഒ കെഎം എബ്രഹാം എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെമ നിയമലംഘനത്തിനെതിരെ ഇഡി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻമേൽ അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്ന കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും അതിൻ്റെ തുടർനടപടികളും റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. വിഷയത്തിൽ ഇഡിക്കെതിരെ കിഫ്ബി നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ച അതേ വാദങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മുൻ ധനമന്ത്രിയും കിഫ്ബി സിഇഒയും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹർജിയിലും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ കിഫ്ബി നൽകിയ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഹൈക്കോടതി ഇഡി നടപടികൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ സ്റ്റേ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ സ്റ്റേ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉച്ചയോടുകൂടി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇഡിയുടെ നടപടികൾ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇതുവരെ കോടതിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഒരു പൂർണ സ്റ്റേ വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരായ നടപടികളാണ് റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതെന്നും ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് കിഫ്ബി ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഫെമ നിയമലംഘനം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് ഹർജികളിലുമാണ് നിയമനടപടികൾ നടക്കുക.
Also Read:- ഐഎഫ്എഫ്കെ കൊടിയിറങ്ങി: 'ആ ബീഫ് അല്ല ഈ ബീഫ്'; കേന്ദ്രത്തിന് പറ്റിയ അമളിയെ പരിഹസിച്ച് പിണറായി വിജയൻ