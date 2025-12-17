കിഫ്ബി ഇടപാടിൽ ഇഡി അപ്പീൽ; സിംഗിൾ ബഞ്ച് അധികാരപരിധി മറികടന്നു, സ്റ്റേ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
Published : December 17, 2025 at 3:44 PM IST
Published : December 17, 2025 at 3:44 PM IST
എറണാകുളം: മസാല ബോണ്ട് ഇടപാടിലെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് സ്റ്റേ ചെയ്ത സിംഗിൾ ബഞ്ച് നടപടിക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബഞ്ചിനെ സമീപിച്ചു. സിംഗിൾ ബഞ്ച് തൻ്റെ അധികാര പരിധി മറികടന്നാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നും സിംഗിൾ ബഞ്ച് നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നും ഇഡി അപ്പീലിൽ വാദിക്കുന്നു.
കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത സിംഗിൾ ബഞ്ച് നടപടി തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമാണ്. കിഫ്ബിയെ കൂടാതെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മുൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് എന്നിവർക്കും ഇഡി അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ മറ്റുള്ളവരോ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നില്ല. നോട്ടീസ് അപ്പാടെ സ്റ്റേ ചെയ്തതു മൂലം കോടതിയെ സമീപിക്കാത്തവർക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. ഇത് തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നും അപ്പീലിൽ ഇഡി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇഡിയുടെ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് അടുത്ത ദിവസം പഗണിക്കും. മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ഇ ഡി നോട്ടീസിന് മേലുള്ള തുടർ നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത്. ഹർജിയിൽ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഇഡിയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. വിശദമായ വാദത്തിനായി കേസ് പിന്നീട് പരിഗണിക്കാൻ ഇന്നലെ മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മസാല ബോണ്ട് വഴി സമാഹരിച്ച പണം സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ഇഡി അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റിയുടെ നോട്ടീസിനെതിരെ കിഫ്ബി കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. പണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചെന്ന എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് കണ്ടെത്തൽ ശരിയല്ലെന്നും, വികസന പദ്ധതികൾക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും കിഫ്ബി നിലപാടെടുത്തു.
എന്നാൽ, മസാല ബോണ്ടുവഴി സമാഹരിച്ച പണം വികസന പദ്ധതികൾക്കായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഇഡി ഇന്ന് വാദത്തിനിടെ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഭൂമി വാങ്ങിയത് നിയമപരമായി ശരിയല്ലെന്നും, സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശമുളള ഭൂമിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഫണ്ടുകൊണ്ട് സർക്കാരിലേക്ക് വന്ന ഭൂമിയിലോ ആയിരുന്നു മസാല ബോണ്ടിലെ പണം വിനിയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൂടാതെ, അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റിക്ക് മുൻപിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കി വാദിക്കാനുള്ള അവസരം പൂർത്തിയാക്കാതെയാണ് കിഫ്ബി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്നും, നടപടികൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫെമ (FEMA) സംബന്ധിച്ച അധികാര പരിധിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അഡ്ജ്യൂഡിക്കേറ്റിങ് അതോറിറ്റി നോട്ടീസയച്ചതെന്നും ഇഡി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
