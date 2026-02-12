സിരകളില് ഹരമായി 'ഭജന്സ്'; സംഗീത പ്രേമികളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച് മാര്വാടി സമൂഹം, ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല് മീഡിയ
തരംഗമായി മാര്വാടികളുടെ മോഡേണ് ഭജന്സ്. ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല് മീഡിയ. ആസ്വദിച്ച് യുവാക്കളും മുതിര്ന്നവരും.
Published : February 12, 2026 at 6:02 PM IST
കോഴിക്കോട്: റാപ്പും റോക്കുമൊക്കെ യുവാക്കളുടെ സിരകളെ ഹരം പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. റാപ്പ് കേള്ക്കാനും ആസ്വദിച്ച് നൃത്തചുവടുകള് വയ്ക്കാനും സംഗീത പ്രേമികള് എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലാണ്. ഡിജെ നൈറ്റുകളിലും ഇവരുടെ ആവേശം ഉച്ചസ്ഥായിലാണെന്നതില് സംശയം വേണ്ട.
റാപ്പും റോക്ക്സും യുവാക്കളുടെ മനം കവര്ന്നിരിക്കെയാണ് പുത്തന് മാറ്റത്തില് ഭജൻസുമായി മാർവാടി സമൂഹം രംഗത്തെത്തിയത്. പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാ തലമുറയില് പെട്ടവരും ആസ്വദിക്കാന് തുടങ്ങിയതോടെ പുത്തന് ഭജന്സ് വേറെ ലെവലായി. ഇതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഭജന്സ് വൈറലായി. ഭക്തിലധിഷ്ഠിതമായ ബീറ്റ്സ് ആസ്വദിക്കാനും നൃത്തം വയ്ക്കാനും നിരവധി ആളുകളാണ് ഭജന്സ് ക്ലബിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
മാര്വാടി സമൂഹം ആരംഭിച്ച ക്ലബ്ബാണ് ഭജന്സ് ക്ലബ്ബ്. ഈ സമൂഹത്തിലെ പുതു തലമുറക്കാരാണ് ഏതു പ്രായക്കാരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭജൻസുമായി സംഗീത പ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കവരുന്നത്. മാർവാടി സമൂഹത്തിൻ്റെ യൂത്ത് വിങ്ങായ എഗർത്തിയ യുവ മഞ്ച് ആണ് ഭജൻ ജാമിം എന്ന പേരിൽ മനോഹരമായ ഭജൻസുകൾ കോർത്തിണക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളെയും സംസ്കാരത്തെയുമാണ് ഇവര് ഇതിലൂടെ പ്രകടമാക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത പാട്ടുകളെ മോഡേണ് ബീറ്റുമായി സംയോജിച്ചാണ് ഇവര് പരിപാടി നടത്തുന്നത്. ഭജന് ക്ലബ്ബുകള് വൈറലായതോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ഇത് ട്രെന്ഡിങ് ഐറ്റമായി. ഇതോടെ കയ്യടികള് വാരിക്കൂട്ടിയും കാഴ്ചക്കാരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചും ഭജന് ക്ലബ്ബുകള് ആരാധകരെ വാരിക്കൂട്ടി. പണ്ടുകാലത്ത് ബിസിനസിനായി കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയവരാണ് മാർവാടികള്. കോഴിക്കോട് ഐഎംഎ ഹാളിലാണ് മാർവാടി സമൂഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭജൻസ് അരങ്ങേറിയത്.
മൂല്യങ്ങള് ചോര്ന്ന് പോകാത്ത ബീറ്റുകള്
അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ആയാണ് കാഴ്ചക്കാർക്ക് മുൻപിൽ ഭജൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് യൂത്ത്വിങ്ങ് പ്രസിഡൻ്റ് ഘൻ ശ്യാം ബട്ട് പറഞ്ഞു. ഓരോ ടീമുകൾക്കും പതിനഞ്ച് മിനിട്ടാണ് ഭജൻസ് പാടാൻ അവസരം നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"സമാജിൻ്റെ ആളുകള് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ടീം നിര്മ്മിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം പരിപാടികള് നടത്തുന്നത്. എല്ലാ ടീമുകളും ഭജന നടത്തുന്നതാണ് ഇവിടത്തെ സവിശേഷത. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരു പോലെ ഇതില് പങ്കെടുക്കുന്നു. ഭജന് ഇപ്പോള് സമൂഹമാധ്യങ്ങളില് ട്രെന്ഡിങിനാണ്. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങള് ചോര്ന്ന് പോകാതെ ആധുനികതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഭജന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പാട്ടുകള് പതിയെ പോകാതെ ഒരു സ്പീഡ് റാപ്പിന് സമാനമായാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് കാഴ്ചക്കാരടക്കം എല്ലാവരും ഒരു പോലെ ആവേശഭരിതമാക്കുന്നു" ഘൻ ശ്യാം ബട്ട് വ്യക്തമാക്കി.
ആവേശഭരിതമാക്കി ഭജന്സ്
ആദ്യം ലളിതമായ തനതു രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഭജൻസ് പിന്നെ ഏതൊരാളെയും ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് മാറും. ആദ്യമായി മാർവാടി സമൂഹം അവതരിപ്പിച്ച ഭജൻസ് എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത വിധത്തിൽ ആയിരുന്നു കാണാനെത്തിയവരുടെ പ്രതികരണം.
ഭജന് ക്ലബിങിനെ മോഡേണ് ബീറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നതാണ് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മാർവാടി സമൂഹം മുന് പ്രസിഡൻ്റ് അലോക് സാബു പറഞ്ഞു. "പുതിയ തലമുറയെ ഉള്പ്പെടുത്തി എല്ലാ ജനറേഷനെയും ആനന്ദകരമാക്കുന്ന രീതിയില് ബീറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. പരമ്പരാഗത രീതിക്കപ്പുറം എല്ലാ തലമുറയില്പെട്ടവര്ക്കും ആസ്വദിക്കാന് കഴിയണമെന്നാണ് നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പുതു തലമുറയക്ക് പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളെ മനസിലാക്കി കൊടുക്കണം. റാപ്പ് ബീറ്റുകളെ പോലെ അവര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാന് കഴിയണം" അലോക് സാബു പറഞ്ഞു.
ഓരോ ടീമുകൾ അവതരിപ്പിച്ച ഭജൻസിനൊപ്പം നൃത്തച്ചുവടുകൾ വച്ച് കാഴ്ചക്കാർ ആവേശം
ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തിച്ചു. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ തനതായ ഭജൻസിനെയും കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റം വരുത്തി പുതു തലമുറകളിലേക്കും പകർന്നു നൽകാനുള്ള ശ്രമമാണ് കോഴിക്കോട്ടെ മാർവാടി സമൂഹം ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്.
