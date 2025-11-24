ETV Bharat / state

പനീർഘട്ടയും മാല്‍പുവയും ഗാട്ടേകി സബ്‌ജിയും ചൂടോടെ, കോഴിക്കോട്ടൊരു രാജസ്ഥാൻ വൈബ്; മാർവാഡി മാസ്‌റ്റർ ഷെഫിനെ കണ്ടെത്താൻ മത്സരം

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയ രാജസ്ഥാനി സമൂഹമാണ് 100 ഓളം രുചിയോറും വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയത്.

FOOD FEST RAJASTHAN FOOD VARIETIES KOZHIKODE FOOD FEST BY RAJASTHAN PEOPLE
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 24, 2025 at 8:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട് : കറിയാ സംഘാരി, ഗാട്ടേകി സബ്‌ജി, കച്ചി ഹൽദി കി സബ്‌ജി, മും ലേറ്റ്, പനീർഘട്ട.... ഇത് കേട്ട് ആരും ബേജാറാകണ്ട. ഇത് കോഴിക്കോട് നടന്ന ഫുഡ് ഫെസ്‌റ്റിലെ വിഭവങ്ങളുടെ പേരാണ്. പക്ഷേ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെയോ തമിഴ്‌നാടിൻ്റെയോ അല്ല. നല്ല നാടൻ രാജസ്ഥാൻ വിഭവങ്ങളാണ്.

എന്നാൽ ഇതൊന്നും അല്ല ഹൈലൈറ്റ്. ഭക്ഷ്യമേളയിൽ മത്സരാർഥികൾ ആയി വന്നവർ തനി രാജസ്ഥാനികളാണ്. 'കാലം മാറുന്നതിന് അനുസരിച്ച് കോലം മാറണം', 'ചേരയെ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ നടുമുറി തിന്നണം' തുടങ്ങിയ പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ഒന്നും ഇവിടെ വില പോകില്ല. എന്താണെന്നല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ് തരാം.

FOOD FEST RAJASTHAN FOOD VARIETIES KOZHIKODE FOOD FEST BY RAJASTHAN PEOPLE
ഭക്ഷ്യമേളയിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

പണ്ട് പണ്ട് ബിസിനസിനും മറ്റുമായി എത്തിയതായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടെ രാജസ്ഥാനി സമൂഹം. പിന്നെ ഓരോ വർഷവും രാജസ്ഥാനി കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവന്നു. ഇന്ന് സ്വന്തം നാട് പോലെയാണ് രാജസ്ഥാനി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട്. ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമെല്ലാം ഒത്തൊരുമയോടെ അവർ കൊണ്ടാടും.

പഴയത് ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല

പുതിയ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ആയെങ്കിലും പഴയതൊന്നും ഈ കുടുംബങ്ങൾ മറന്നട്ടില്ല. പണ്ടത്തെ വിഭവങ്ങളും രുചികളും വരും തലമുറയ്‌ക്കും ഒപ്പം മലയാളികൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കനാണ് ഇവർക്ക് ഇഷ്‌ടം. എന്ന് കരുതി കേരള വിഭവങ്ങളോട് എതിർപ്പും കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. പുട്ടും കടലയും മീൻകറിയും എല്ലാം രാജസ്ഥാനികളുടെ ഫേവറേറ്റ് തന്നെ.

FOOD FEST RAJASTHAN FOOD VARIETIES KOZHIKODE FOOD FEST BY RAJASTHAN PEOPLE
ഭക്ഷ്യമേളയിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

തനത് സംസ്‌കാരം പുതിയ തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട്ടെ രാജസ്ഥാനി സമൂഹം. രാജസ്ഥാനിലെ തനത് ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കോഴിക്കോട് ഫുഡ് ഫെസ്‌റ്റ് ഒരുക്കിയത്. 'ഇവിടെ രാജസ്ഥാൻ്റെ മെയിൻ ഫൂഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഗ്രപ്പുകളും ഡിഫ്രൻഡ് ഫൂഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ടേസ്‌റ്റും നല്ലതാണ്' എന്നാണ് ജാത്തിയുടെ അഭിപ്രായം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മാർവാഡി മാസ്‌റ്റർ ഷെഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ

കോഴിക്കോട് മാർവാഡി സമാജത്തിൻ്റെ യൂത്ത്‌ വിങ്ങായ എഗർത് യുവമഞ്ചിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഏറെ ആകർഷകമായ ഭക്ഷ്യമേള സംഘടിപ്പിച്ചത്. 'മാർവാഡി മാസ്‌റ്റർ ഷെഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ' എന്ന് പേരിട്ട ഫുഡ് ഫെസ്‌റ്റ് കോഴിക്കോട് ഒരു ചർച്ച വിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. മാർവാഡി സമൂഹത്തിലെ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് പതിനാറ് ടീമുകളായി ഭക്ഷ്യ മേളയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ഭക്ഷ്യമേളയിലെ കാഴ്‌ചകൾ (ETV Bharat)

രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഓരോ ടീമിനും നൽകിയിരിക്കുന്ന ഐറ്റം ഉപയോഗിച്ച് രാജസ്ഥാനി തനത് വിഭവങ്ങൾ തനിമ ചോരാതെ തായ്യാറാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഭക്ഷ്യമേളയുടെ പ്രധാന നിയമം എന്ന് യൂത്ത് വിങ് പ്രസിഡൻ്റ് ഗൻ ശ്യാം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ടിപ്പിക്കൽ രാജസ്ഥാനി വിഭവങ്ങൾ അറിയില്ല. പുതിയ തലമുറകൾക്ക് പോലും അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത രാജസ്ഥാനിലെ തനതു വിഭവങ്ങളാണ് ഓരോ ടീമുകളും തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് യാശിഷ് സാബു പറഞ്ഞു.

FOOD FEST RAJASTHAN FOOD VARIETIES KOZHIKODE FOOD FEST BY RAJASTHAN PEOPLE
ഭക്ഷ്യമേളയിൽ ഒരുക്കിയ വിഭവങ്ങൾ (ETV Bharat)

പേര് വരെ വെറൈറ്റി

കറിയാ സംഘാരി, ഗാട്ടേകി സബ്‌ജി, കച്ചി ഹൽദി കി സബ്‌ജി, മും ലേറ്റ്, പനീർഘട്ട , മിർച്ചി വട, ലപ്‌സി, ദാൽ ബാട്ടി, ബജ്റി കി റൊട്ടി, മാൽപുവ തുടങ്ങി നിരവധി രുചികരമായ വിഭവങ്ങളാണ് മത്സരാർഥികൾ തയ്യാറാക്കിയത്. ആദ്യമായാണ് കോഴിക്കോട്ടെ രാജസ്ഥാനി സമൂഹം ഇങ്ങനെയൊരു ഭക്ഷ്യമേള ഒരുക്കുന്നത്. കോഴിക്കോടൻ ജനതയായി മാറിയ കോഴിക്കോട്ടെ രാജസ്ഥാനി സമൂഹം തങ്ങളുടെ നാടിനെ മറക്കാതിരിക്കാനുള്ള വേറിട്ട പരിപാടികളുമായി ഇനിയും മുന്നോട്ടു വരും. അതിൻ്റെ ആദ്യ ചുവടുവയ്‌പ്പാണ് കോഴിക്കോട് നടന്ന ഭക്ഷ്യമേളയെന്നും യാശിഷ് സാബു പറഞ്ഞു.

Also Read: സോഷ്യല്‍ മീഡിയ തൂക്കിയ ഐറ്റം; മസ്‌ക ബണ്ണും മസാല ചായയും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം, റെസിപ്പിയിതാ...

TAGGED:

FOOD FEST
RAJASTHAN FOOD VARIETIES
KOZHIKODE FOOD VARIETIES
FOOD FEST BY RAJASTHAN PEOPLE
FOOD FEST BY RAJASTHAN FAMILIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.