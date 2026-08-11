ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ടൊരു താള് വഴിപാട്; വാവിന് പ്രത്യേക വഴിപാടുമായി മരുത്തോർവട്ടം ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രം
തെക്കൻ കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് മരുത്തോർവട്ടം ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രം. കർക്കടക വാവ് ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഔഷധ താള് കറി.
Published : August 11, 2026 at 4:21 PM IST
ആലപ്പുഴ: കർക്കടക മാസം അവസാനിക്കാൻ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും ഔഷധ വിഭങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രധാന്യമുള്ള മാസമാണ് കർക്കടകം. അത്തരത്തിൽ ഔഷധ വിഭവങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിലെ മരുത്തോർവട്ടം ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രം.
ആയുർവേദാധിപനായ ധന്വന്തരീ മൂർത്തിയെ ഉപാസിക്കുന്ന തെക്കൻ കേരളത്തിലെ തന്നെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് മരുത്തോർവട്ടം ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രം. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിനും രോഗശാന്തിക്കുമായി നിരവധി ഔഷധ വഴിപാടുകളാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. കർക്കടക വാവ് ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഔഷധ താള് കറി.
കർക്കടക വാവിന് തലേ ദിവസം തന്നെ ഭക്തർ നാടൊട്ടാകെ നടന്നു ചേമ്പിൻ തണ്ട് ശേഖരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിക്കും തുടർന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അരിഞ്ഞു കൂട്ടും. അരിഞ്ഞു കൂട്ടിയ കഷ്ണങ്ങൾ വീണ്ടും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി താൾക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ സജ്ജമാക്കും. ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ടായ താളിൽ പ്രത്യേക ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ ചേർത്താണ് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ഉദരരോഗ ശമനത്തിനായി ഭക്തർ കഴിക്കുന്ന ഈ താള് കറി ക്ഷേത്രത്തിൽ സൗജന്യമായാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരുത്തോർവട്ടം ധന്വന്തരി ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തളം ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 12 കർക്കടക മാസത്തിലെ കറുത്ത വാവ്. പിതൃപ്രീതിക്കായി നാളെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തി ചേരുന്നത് 10,000 കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ്. ഇതിനൊടൊപ്പൊം തന്നെ ഏറെ പ്രശ്സതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഔഷധ താള് കറി. ഇതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ രണ്ട് ആഴ്ചക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് സജി പറഞ്ഞു.
ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ച താള് കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയത്നത്തിലാണ് മരുത്തോർവട്ടം ഗ്രാമം. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും അതിൽ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 50,000 ലിറ്ററോളം താൾ കറിയാണ് ഇത്തവണ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തി ചേരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കാൻ പോവുന്നത്. പൊലീസ് സേനയുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്താനുള്ള നടപടികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് സജി പറഞ്ഞു.
ഇത്തവണ ഏകദേശം 50,000 ലീറ്റർ താളുകറി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്.
തുലാം, കുംഭ മാസങ്ങളിലെ കറുത്ത വാവിനും ഇവിടെ താളുകറി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
കർക്കടക മാസത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഉഷഃപൂജയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന കർക്കടക മരുന്നു സേവയും പ്രധാന വഴിപാടാണ്.
പാലിൽ നാട്ടുമരുന്നുകൾ ചേർത്ത് വേവിച്ച ഉണക്കലരി കൊണ്ടുള്ള മരുന്നു കഞ്ഞിയും ഭക്തർക്ക് ലഭിക്കും. വാതരോഗ ശമനത്തിനുള്ള അട്ടയും കുഴമ്പും, ത്വക് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള നാരായണ തൈലം, ഉദര രോഗങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന മുക്കുടി എന്നിവയും ഇവിടെ പ്രസിദ്ധമാണ്. കർക്കടക വാവുദിനത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്കായി കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രത്യേക ബസ് സർവീസും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: മഞ്ഞും കുളിരും പിന്നെ നീലക്കുറിഞ്ഞിയും; മൂന്നാറിലെ വിസ്മയക്കാഴ്ച കാണാൻ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക്